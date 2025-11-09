1 पर 5 शेयर बोनस, 10 हिस्सों में स्टॉक बांटने की तैयारी, निवेशकों की निगाह 14 नवंबर की मीटिंग पर

संक्षेप: Bonus Share: इस साल निवेशकों को मोटा रिटर्न देने वाली कंपनी ए-1 लिमिटेड (A-1 Limited) अब बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की तैयारी में है। 14 नवंबर को कंपनी की बोर्ड मीटिंग है। इसी मीटिंग में बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट पर मुहर लगाई जाएगी।

Bonus Share: इस साल निवेशकों को मोटा रिटर्न देने वाली कंपनी ए-1 लिमिटेड (A-1 Limited) अब बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की तैयारी में है। 14 नवंबर को कंपनी की बोर्ड मीटिंग है। इसी मीटिंग में बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट पर मुहर लगाई जाएगी।

5 शेयर बोनस शेयर देने का प्रस्ताव एक्सचेंज को दी जानकारी में ए-वन लिमिटेड ने बताया है कि 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 5 बोनस शेयर देने का प्रस्ताव है। इस पर 14 नवंबर को मुहर लगाई जाएगी। इसके अलावा मल्टीबैगर स्टॉक के शेयरों को 10 हिस्सों में बांटने का भी प्रस्ताव है। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर एक रुपये प्रति शेयर हो जाएगी। इसी बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट पर 14 नवंबर को बोर्ड फैसला करेगा। इसके अलावा स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट पर भी बोर्ड निर्णय करेगा।

2021 में बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी अगर 14 नवंबर को बोनस शेयर देने पर फैसला हुआ तो यह दूसरी बार होगा जब कंपनी अपने निवेशकों को बोनस शेयर देगी। इससे पहले कंपनी ने 2021 में बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने 20 शेयरों पर 3 शेयर बोनस दिया था।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा? बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 68 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 3 महीने में ए-वन लिमिटेड के शेयरों का भाव 152 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 6 महीने में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 215 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 377 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का 52 वीक हाई 1838.90 रुपये और 52 वीक लो लेवल 340 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1903 करोड़ रुपये का है।

3 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 425 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 2778 प्रतिशत की बढ़त हासिल करने में सफल रहा है।