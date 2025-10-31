5 साल में 912% रिटर्न देने वाला शेयर आज निवेशकों के रडार पर, डिविडेंड का ऐलान

संक्षेप: Multibagger Stocks: शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के शेयर शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 को निवेशकों के लिए विशेष ध्यान का केंद्र रहेंगे। कंपनी ने गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 को अपने जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे, एक दूसरा इंटरिम डिविडेंड और एक नई कंपनी में हिस्सेदारी की जानकारी दी है।

शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के शेयर शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 को निवेशकों के लिए विशेष ध्यान का केंद्र रहेंगे। कंपनी ने गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 को अपने जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे, एक दूसरा इंटरिम डिविडेंड और एक नई कंपनी में हिस्सेदारी की जानकारी दी है।

शेयर इंडिया के दूसरी तिमाही के नतीजे कमजोर शेयर इंडिया ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के नतीजे घोषित किए हैं। कंपनी का शुद्ध लाभ पिछले साल की इसी तिमाही के 124.26 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 25% गिरावट के साथ 93.22 करोड़ रुपये रहा। कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों से राजस्व भी 24.6% घटकर 340.95 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल इसी दौरान 452.75 करोड़ रुपये था।

शेयर इंडिया ने घोषित किया इंटरिम डिविडेंड कंपनी के बोर्ड ने निवेशकों के लिए 0.40 रुपये प्रति शेयर का दूसरा इंटरिम डिविडेंड जारी करने की घोषणा की है। इसका मतलब है कि हर योग्य शेयरधारक को उनके हर शेयर पर 0.40 रुपये का भुगतान मिलेगा। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया कि 2 रुपये फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 0.40 रुपये (केवल चालीस पैसे) का डिविडेंड दिया जाएगा।

नई सहायक कंपनी में निवेश की योजना कंपनी ने यह भी घोषणा की कि वह "शेयर इंडिया ग्रेहिल प्राइवेट लिमिटेड" नाम की एक नई सहायक कंपनी बनाएगी, जिसमें वह 6 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। यह निवेश एक या एक से अधिक किस्तों में किया जाएगा। इस डील के बाद, यह इकाई शेयर इंडिया सिक्योरिटीज की एक संबंधित पार्टी कंपनी बन जाएगी।

मुनाफे में 25% गिरावट के बावजूद डिविडेंड और नई योजना पर निगाह गुरुवार को शेयर बाजार के बंद होने के समय शेयर इंडिया का शेयर प्राइस 0.76% बढ़कर 199.60 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे, डिविडेंड और निवेश की जानकारी बाजार बंद होने के बाद दी।

912% से अधिक का रिटर्न पिछले पांच वर्षों में इस शेयर ने निवेशकों को 912% से अधिक का रिटर्न दिया है। हालांकि, पिछले एक साल में यह शेयर 31% नीचे आया है। इस साल (YTD) 2025 में इसके शेयर में 33.45% की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन पिछले एक महीने में इसमें 55.96% की बढ़त हुई है। शेयर भाव पिछले पांच कारोबारी सत्रों में 0.99% ऊपर है।

कंपनी का शेयर 26 दिसंबर 2024 को 325 रुपये के अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया था, जबकि 30 सितंबर 2025 को यह 127.70 रुपये के निचले स्तर पर था। गुरुवार को बाजार बंद होने के समय कंपनी का मार्केट कैप 4,367.76 करोड़ रुपये था।