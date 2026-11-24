काम की बात: PF से 90% पैसा निकालने पर रिटायरमेंट में हो सकता है ₹27 लाख का नुकसान, नियमों में 2 बड़े बदलाव का प्रस्ताव
मुख्य बातें
- EPFO: नए प्रस्ताव के तहत अब कर्मचारी अपने EPF खाते में जमा रकम का 90 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे
- पहले यह सीमा 75% थी
- 90% निकासी करने पर कर्मचारी को तत्काल 14.25 लाख रुपये ज्यादा मिलेंगे, लेकिन 58 साल की उम्र तक उसके रिटायरमेंट फंड में करीब 26.87 लाख रुपये की कमी हो सकती है
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ से पैसा निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसे आप अच्छी तरह समझ लें। नए प्रस्ताव के तहत अब कर्मचारी अपने EPF खाते में जमा रकम का 90 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे। पहले यह सीमा 75 प्रतिशत थी। यानी अब कर्मचारियों को जरूरत पड़ने पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त रकम निकालने की सुविधा मिलेगी। हालांकि, ज्यादा पैसा निकालने का फैसला रिटायरमेंट के समय भारी पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि पीएफ में बची रकम पर मिलने वाला ब्याज लंबे समय में बड़ा फंड तैयार करता है।
50 साल की उम्र में करीब 27 लाख रुपये तक का नुकसान
द इकनॉमिक टाइम्स की गणना के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी 50 साल की उम्र में अपने पीएफ खाते में जमा 95 लाख रुपये में से 75 प्रतिशत रकम निकालता है तो उसे 71.25 लाख रुपये मिलेंगे। वहीं, 90 प्रतिशत निकासी करने पर 85.50 लाख रुपये मिलेंगे। यानी 90 प्रतिशत निकासी करने पर कर्मचारी को तत्काल 14.25 लाख रुपये ज्यादा मिलेंगे, लेकिन 58 साल की उम्र तक उसके रिटायरमेंट फंड में करीब 26.87 लाख रुपये की कमी हो सकती है।
अलग-अलग उम्र में कितना हो सकता है नुकसान?
30 साल: 5 लाख रुपये के पीएफ बैलेंस पर 75 प्रतिशत निकासी से 3.75 लाख और 90 प्रतिशत निकासी से 4.50 लाख रुपये मिलेंगे। 58 साल की उम्र तक संभावित नुकसान 6.90 लाख रुपये।
35 साल: 15 लाख रुपये के बैलेंस पर 75 प्रतिशत निकासी से 11.25 लाख और 90 प्रतिशत निकासी से 13.50 लाख रुपये मिलेंगे। संभावित नुकसान 13.93 लाख रुपये।
40 साल: 30 लाख रुपये के बैलेंस पर 75 प्रतिशत निकासी से 22.50 लाख और 90 प्रतिशत निकासी से 27 लाख रुपये मिलेंगे। संभावित नुकसान 18.75 लाख रुपये।
45 साल: 55 लाख रुपये के बैलेंस पर 75 प्रतिशत निकासी से 41.25 लाख और 90 प्रतिशत निकासी से 49.50 लाख रुपये मिलेंगे। संभावित नुकसान 23.12 लाख रुपये।
50 साल: 95 लाख रुपये के बैलेंस पर 75 प्रतिशत निकासी से 71.25 लाख और 90 प्रतिशत निकासी से 85.50 लाख रुपये मिलेंगे। संभावित नुकसान 26.87 लाख रुपये।
क्या है गणित
इस गणना में पीएफ पर 8.25 प्रतिशत सालाना ब्याज दर मानी गई है। साथ ही यह माना गया है कि कर्मचारी की रकम 58 साल की उम्र तक खाते में निवेशित रहती है और ब्याज दर पूरे समय समान रहती है।
EPFO ने नियमों में दो बड़े बदलाव का प्रस्ताव
1. पहले कर्मचारियों को 55 साल की उम्र तक अपने पीएफ खाते में कम से कम 25 प्रतिशत रकम रखनी होती थी। अब इसे घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इससे 90 प्रतिशत तक निकासी संभव होगी।
2. नौकरी छूटने की स्थिति में पहले पीएफ की पूरी रकम निकालने के लिए 12 महीने इंतजार करना पड़ता था। अब यह अवधि घटाकर 2 महीने कर दी गई है।
क्या है कर्मचारियों के लिए सलाह?
पीएफ की रकम रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा का बड़ा जरिया होती है। इसलिए केवल अधिक पैसा निकालने की सुविधा मिलने के कारण अतिरिक्त निकासी करना समझदारी नहीं होगी। जरूरत के हिसाब से ही पैसा निकालना बेहतर है, क्योंकि खाते में बची रकम पर मिलने वाला ब्याज लंबी अवधि में बड़ा रिटायरमेंट फंड तैयार कर सकता है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें