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नए प्रस्ताव के तहत अब कर्मचारी अपने EPF खाते में जमा रकम का 90 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ से पैसा निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसे आप अच्छी तरह समझ लें। नए प्रस्ताव के तहत अब कर्मचारी अपने EPF खाते में जमा रकम का 90 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे। पहले यह सीमा 75 प्रतिशत थी। यानी अब कर्मचारियों को जरूरत पड़ने पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त रकम निकालने की सुविधा मिलेगी। हालांकि, ज्यादा पैसा निकालने का फैसला रिटायरमेंट के समय भारी पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि पीएफ में बची रकम पर मिलने वाला ब्याज लंबे समय में बड़ा फंड तैयार करता है।

50 साल की उम्र में करीब 27 लाख रुपये तक का नुकसान द इकनॉमिक टाइम्स की गणना के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी 50 साल की उम्र में अपने पीएफ खाते में जमा 95 लाख रुपये में से 75 प्रतिशत रकम निकालता है तो उसे 71.25 लाख रुपये मिलेंगे। वहीं, 90 प्रतिशत निकासी करने पर 85.50 लाख रुपये मिलेंगे। यानी 90 प्रतिशत निकासी करने पर कर्मचारी को तत्काल 14.25 लाख रुपये ज्यादा मिलेंगे, लेकिन 58 साल की उम्र तक उसके रिटायरमेंट फंड में करीब 26.87 लाख रुपये की कमी हो सकती है।

अलग-अलग उम्र में कितना हो सकता है नुकसान? 30 साल: 5 लाख रुपये के पीएफ बैलेंस पर 75 प्रतिशत निकासी से 3.75 लाख और 90 प्रतिशत निकासी से 4.50 लाख रुपये मिलेंगे। 58 साल की उम्र तक संभावित नुकसान 6.90 लाख रुपये।

35 साल: 15 लाख रुपये के बैलेंस पर 75 प्रतिशत निकासी से 11.25 लाख और 90 प्रतिशत निकासी से 13.50 लाख रुपये मिलेंगे। संभावित नुकसान 13.93 लाख रुपये।

40 साल: 30 लाख रुपये के बैलेंस पर 75 प्रतिशत निकासी से 22.50 लाख और 90 प्रतिशत निकासी से 27 लाख रुपये मिलेंगे। संभावित नुकसान 18.75 लाख रुपये।

45 साल: 55 लाख रुपये के बैलेंस पर 75 प्रतिशत निकासी से 41.25 लाख और 90 प्रतिशत निकासी से 49.50 लाख रुपये मिलेंगे। संभावित नुकसान 23.12 लाख रुपये।

50 साल: 95 लाख रुपये के बैलेंस पर 75 प्रतिशत निकासी से 71.25 लाख और 90 प्रतिशत निकासी से 85.50 लाख रुपये मिलेंगे। संभावित नुकसान 26.87 लाख रुपये।

क्या है गणित इस गणना में पीएफ पर 8.25 प्रतिशत सालाना ब्याज दर मानी गई है। साथ ही यह माना गया है कि कर्मचारी की रकम 58 साल की उम्र तक खाते में निवेशित रहती है और ब्याज दर पूरे समय समान रहती है।

EPFO ने नियमों में दो बड़े बदलाव का प्रस्ताव 1. पहले कर्मचारियों को 55 साल की उम्र तक अपने पीएफ खाते में कम से कम 25 प्रतिशत रकम रखनी होती थी। अब इसे घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इससे 90 प्रतिशत तक निकासी संभव होगी।

2. नौकरी छूटने की स्थिति में पहले पीएफ की पूरी रकम निकालने के लिए 12 महीने इंतजार करना पड़ता था। अब यह अवधि घटाकर 2 महीने कर दी गई है।