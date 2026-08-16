8वां वेतन आयोग: ₹69,000 बेसिक पे का रास्ता साफ? 3.833 फिटमेंट फैक्टर पर आया ये बड़ा अपडेट
मुख्य बातें
- 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम बेसिक पे को लेकर है
- कर्मचारी संगठनों की ओर से 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है, जिसे लागू करने पर ₹18,000 की मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी करीब ₹69,000 हो सकती है
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग इस समय सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक बना हुआ है। लाखों कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि नई वेतन व्यवस्था लागू होने के बाद उनकी बेसिक सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ सकती है। सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। अलग-अलग संभावित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मौजूदा न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 से बढ़कर ₹32,400, ₹36,000, ₹46,260, ₹51,480 या अधिकतम अनुमान के अनुसार ₹69,000 तक पहुंच सकती है। हालांकि, यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ₹69,000 अभी तय वेतन नहीं है। यह केवल 3.833 फिटमेंट फैक्टर को आधार बनाकर निकाला गया संभावित आंकड़ा है। 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिश आने और सरकार की मंजूरी के बाद ही वास्तविक वेतन तय होगा।
8वें वेतन आयोग में कौन-कौन शामिल हैं?
8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था और इसे अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। इसके अलावा IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष को पार्ट-टाइम सदस्य और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन को सदस्य-सचिव बनाया गया है। आयोग कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों, पेंशनर्स और अन्य हितधारकों से सुझाव और जानकारी जुटा रहा है। मौजूदा समय में आयोग की प्रक्रिया चल रही है और अंतिम सिफारिश आने के बाद केंद्र सरकार उस पर विचार करके लागू करने का फैसला करेगी।
फिटमेंट फैक्टर इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है जिसके आधार पर मौजूदा बेसिक पे को संशोधित बेसिक पे में बदला जाता है। आसान भाषा में समझें तो अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2 है, तो संभावित नई बेसिक सैलरी ₹36,000 होगी। इसी तरह 3.833 का फैक्टर लागू होने पर ₹18,000 की बेसिक पे बढ़कर करीब ₹69,000 हो जाएगी।
हालांकि, ऊपर दिया गया उदाहरण सिर्फ फिटमेंट फैक्टर की गणना समझाने के लिए है। वास्तविक वेतन निर्धारण में सरकार की सिफारिशें, वेतन मैट्रिक्स, भत्ते और अन्य नियम भी महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए केवल फिटमेंट फैक्टर देखकर कर्मचारी अपनी इन-हैंड सैलरी का अनुमान नहीं लगा सकते।
1.8 से 3.833 तक फिटमेंट फैक्टर पर कितना वेतन?
मौजूदा न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 और न्यूनतम बेसिक पेंशन ₹9,000 को आधार मानकर अलग-अलग संभावित फिटमेंट फैक्टर पर आंकड़ा इस तरह समझा जा सकता है:
|संभावित फिटमेंट फैक्टर
|नई न्यूनतम बेसिक सैलरी
|संभावित न्यूनतम बेसिक पेंशन
|1.80
|₹32,400
|₹16,200
|1.92
|₹34,560
|₹17,280
|2.00
|₹36,000
|₹18,000
|2.08
|₹37,440
|₹18,720
|2.57
|₹46,260
|₹23,130
|2.86
|₹51,480
|₹25,740
|3.833
|₹69,000
|₹34,500
इस तालिका से साफ है कि फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा, संशोधित बेसिक पे उतनी ही अधिक होगी। इसी वजह से 3.833 फिटमेंट फैक्टर को लेकर कर्मचारियों के बीच काफी चर्चा है। लेकिन अभी इसे सरकार द्वारा स्वीकृत फिटमेंट फैक्टर नहीं माना जा सकता।
क्या ₹18,000 से सीधे ₹69,000 हो जाएगी सैलरी?
यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है और इसका जवाब है। अभी ऐसा कहना सही नहीं होगा। ₹69,000 का आंकड़ा केवल तब निकलेगा जब सरकार 3.833 का फिटमेंट फैक्टर स्वीकार करे। अभी 8वें वेतन आयोग ने अंतिम सिफारिश नहीं दी है और सरकार ने भी 3.833 फैक्टर को मंजूरी देने की घोषणा नहीं की है।
इसके अलावा बेसिक पे और कुल मासिक वेतन एक ही चीज नहीं हैं। कर्मचारी की वास्तविक सैलरी में महंगाई भत्ता यानी DA, HRA, TA और अन्य लागू भत्ते शामिल होते हैं। इसलिए बेसिक पे बढ़ने के बाद कुल वेतन कितना होगा, यह अलग-अलग कर्मचारी की पोस्टिंग, लेवल और मिलने वाले भत्तों पर निर्भर करेगा।
DA और DR का क्या होगा?
8वें वेतन आयोग के लागू होने के समय DA/DR को नई वेतन संरचना में मर्ज या रीसेट किए जाने की प्रक्रिया हो सकती है। दिए गए अनुमान के अनुसार नई व्यवस्था लागू होने पर DA/DR को शून्य से शुरू किया जा सकता है और आगे महंगाई के आधार पर इसमें फिर बढ़ोतरी होगी। लेकिन इसका अंतिम तरीका सरकार की अधिसूचना और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से स्पष्ट होगा।
इसलिए कर्मचारियों को केवल फिटमेंट फैक्टर से मिलने वाली बढ़ोतरी को देखकर यह नहीं मान लेना चाहिए कि उनकी मौजूदा कुल सैलरी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी।
कब आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?
आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देनी हैं। इस हिसाब से इसकी समयसीमा लगभग मई 2027 के आसपास बनती है। रिपोर्ट आने के बाद भी सरकार को सिफारिशों की समीक्षा करनी होगी और लागू करने के लिए अलग से फैसला लेना होगा। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि ₹69,000 की बेसिक सैलरी निश्चित रूप से कब से मिलेगी।
₹18,000 की मौजूदा न्यूनतम बेसिक पे के ₹69,000 तक पहुंचने का गणित 3.833 फिटमेंट फैक्टर पर सही बैठता है, लेकिन यह केवल एक संभावित परिदृश्य है। 1.8, 1.92, 2.0, 2.08, 2.57 और 2.86 जैसे अन्य फैक्टर पर भी अलग-अलग वेतन बनता है। इसलिए फिलहाल कर्मचारियों को ₹69,000 को पक्का वेतन नहीं, बल्कि संभावित अनुमान मानना चाहिए। अंतिम तस्वीर 8वें वेतन आयोग की सिफारिश और केंद्र सरकार के फैसले के बाद ही साफ होगी।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।