Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़8th Pay Commission why implementation date missing in ToR what is mean for central government employees
8वें वेतन आयोग की तारीख पर कन्फ्यूजन, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी

8वें वेतन आयोग की तारीख पर कन्फ्यूजन, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी

संक्षेप: बीते अक्टूबर महीने में ही केंद्र सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से संबंधित नियमों और शर्तों को मंजूरी दी थी। आयोग 18 महीने में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। आयोग की सिफारिशें एक जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है।

Fri, 7 Nov 2025 02:45 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

8th Pay Commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार है। दरअसल, बीते अक्टूबर महीने में ही केंद्र सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से संबंधित नियमों और शर्तों को मंजूरी दी थी। आयोग 18 महीने में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा लेकिन ये सिफारिशें कब से प्रभावी होंगी इसको लेकर कन्फ्यूजन बरकरार है। वैसे तो आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है लेकिन इसमें बदलाव के भी कयास लग रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कर्मचारी महासंघ ने उठाए सवाल

अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) ने सरकार द्वारा हाल ही में अधिसूचित संदर्भ शर्तों (टीओआर) में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रभावी होने की तारीख का उल्लेख न किए जाने पर चिंता जताई है। महासंघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखकर इसके बारे में अपनी बात रखी है।

एआईडीईएफ ने कहा कि इस टीओआर से पता चलता है कि केंद्र दशकों से चली आ रही उस प्रथा को बदल सकता है जिसमें वेतन आयोग की सिफारिशें हर 10 साल में लागू की जाती रही हैं। कर्मचारी महासंघ ने कहा, "7वें वेतन आयोग को दिए गए संदर्भ की शर्तों (टीओआर) में, इसकी सिफारिश के प्रभावी होने की तारीख की सिफारिश करने के लिए एक विशिष्ट संदर्भ की शर्तें हैं, जबकि 8वें वेतन आयोग को दिए गए संदर्भ की शर्तों में ऐसा कोई संदर्भ नहीं दिया गया है।" कर्मचारी महासंघ के मुताबिक ऐसा लगता है कि सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की तिथि के संबंध में एकतरफा निर्णय लेगी।

केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा था?

हालांकि, सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आयोग की सिफारिशें लागू होने की तारीख के बारे में पूछे जाने पर कहा था कि इसकी विशिष्ट तिथि अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद ही तय की जाएगी, लेकिन ज्यादा संभावना है कि यह एक जनवरी, 2026 से प्रभावी हो जाएगी। आमतौर पर हर 10 वर्ष के अंतराल पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती हैं। इस परिपाटी को देखते हुए आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के भी जनवरी, 2026 से लागू किए जाने की संभावना है। बता दें कि वेतन आयोग की सिफारिशों से केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही इसकी अनुशंसाओं का प्रभाव राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन ढांचे पर भी पड़ेगा।

किसकी अगुवाई में वेतन आयोग का गठन?

उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आयोग की कमान सौंपी गई है। न्यायमूर्ति देसाई को आयोग का प्रमुख बनाने के साथ भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), बेंगलूर के प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन को सदस्य-सचिव बनाने का भी फैसला किया गया। न्यायमूर्ति देसाई इस समय भारतीय प्रेस परिषद की चेयरमैन हैं। इससे पहले वह जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की मसौदा समिति की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्ति के बाद यह उनका चौथा प्रमुख कार्यभार होगा।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।