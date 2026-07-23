8वां वेतन आयोग: रिपोर्ट कब आएगी और कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी?
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission: नवंबर 2025 में गठित इस आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है
- आयोग अपनी अंतिम सिफारिशें केंद्र सरकार को संभवतः मई-जून 2027 तक सौंप देगा
- अंतिम वेतन संशोधन केवल फिटमेंट फैक्टर के आधार पर निकाले गए अनुमानों से काफी अलग हो सकता है
केंद्र सरकार के 1.1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का इंतजार इन दिनों अपने चरम पर है। नवंबर 2025 में गठित इस आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था और अब लगभग 9 महीने यानी आधी अवधि बीत चुकी है। शुरुआती अटकलों से हटकर अब ध्यान उन आर्थिक पहलुओं पर केंद्रित हो गया है, जो आखिरकार वेतन और पेंशन में संशोधन की दिशा तय करेंगे।
8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब तक आएगी?
8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग अपनी अंतिम सिफारिशें केंद्र सरकार को संभवतः मई-जून 2027 तक सौंप देगा। इससे पहले आयोग कर्मचारी संघों, पेंशनर्स और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ कई दौर की बैठकें कर चुका है।
हाल ही में भुवनेश्वर (6-7 जुलाई) और कोलकाता (9-10 जुलाई) में क्षेत्रीय बैठकें भी आयोजित की गईं, जिनमें विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी।
फिटमेंट फैक्टर क्या है और पिछले आयोगों में क्या रहा?
फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है, जिसके आधार पर कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी तय होती है। 5वें वेतन आयोग में कोई समान रूप से लागू फिटमेंट फैक्टर निर्धारित नहीं था, जबकि छठे आयोग ने 1.86 और 7वें आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था।
कर्मचारी संघ कितनी बढ़ोतरी चाहते हैं?
इस बार कर्मचारी संघों और संगठनों ने अपनी मांगें स्पष्ट रखी हैं। अधिकांश संघ 3 से 4 के बीच फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, बीपीएमएस 4.0, एनसीजेसीएम स्टाफ साइड 3.833, एआईडीईएफ 3.833, महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गनाइजेशन 3.8, एफएनपीओ 3.0 से 3.25 और एआईटीयूसी 3.0 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं।
क्या केवल फिटमेंट फैक्टर ही तय करेगा वेतन?
आम धारणा के विपरीत, वेतन वृद्धि का फैसला सिर्फ फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर नहीं करेगा। हालांकि यह आम चर्चाओं में सबसे अहम मुद्दा लगता है, लेकिन पिछले सभी वेतन आयोगों ने कई आर्थिक संकेतकों को एक साथ देखते हुए सिफारिशें की हैं।
बैंकबाजार के सीईओ अधिल शेट्टी के अनुसार, 8वां वेतन आयोग मुद्रास्फीति, रहन-सहन की लागत में बदलाव, मौजूदा आर्थिक स्थितियों और सरकारी सेवा के विभिन्न स्तरों के बीच समानता बनाए रखने की आवश्यकता पर गहन विश्लेषण करेगा। फिटमेंट फैक्टर इस पूरी समीक्षा का सिर्फ एक हिस्सा है।
सैलरी तय करने को प्रभावित करने वाले प्रमुख फैक्टर्स
आयोग की सिफारिशें देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति, सरकारी वित्त, राजकोषीय घाटा और अन्य समष्टि आर्थिक वास्तविकताओं पर आधारित होंगी। सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताएं और समग्र आर्थिक माहौल कर्मचारियों की मांगों के बराबर ही महत्वपूर्ण होंगे। इसका मतलब यह है कि अंतिम वेतन संशोधन केवल फिटमेंट फैक्टर के आधार पर निकाले गए अनुमानों से काफी अलग हो सकता है।
फिलहाल कोई भी आंकड़ा महज अनुमान ही कहा जा सकता है। आयोग ने अपनी बैठकों और विचार-विमर्श के जरिए सभी पक्षों की राय ले ली है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार के ऊपर है। जब तक आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपता नहीं है और उसे मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक वेतन वृद्धि, पेंशन सुधारों या अन्य लाभों के बारे में केवल कयास ही लगाया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें