1 जनवरी 2026 से लागू हो रहा 8वां वेतन आयोग, कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर
8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है, ऐसे में 8वें वेतन आयोग का असर 1 जनवरी 2026 से माना जाएगा। स
8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है, ऐसे में 8वें वेतन आयोग का असर 1 जनवरी 2026 से माना जाएगा। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है और इसी परंपरा के तहत 8वें वेतन आयोग की प्रभावी तारीख 01.01.2026 होगी। पिछले कई महीनों से कर्मचारी इस पर अपडेट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इससे सैलरी में बढ़ोतरी और महंगाई के दबाव से राहत मिलने की उम्मीद है।
क्या है डिटेल
हालांकि, जानकारों का कहना है कि वेतन आयोग का फायदा तुरंत मिलना मुश्किल है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें FY 2027-28 या फिर FY 2028-29 तक लागू हो सकती हैं। वहीं, सिंगहानिया एंड कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर रोहित जैन का कहना है कि सरकार ने 2025 में आयोग और उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी थी और आमतौर पर आयोग को रिपोर्ट देने में करीब 18 महीने लगते हैं। ऐसे में नई सैलरी स्लैब का ऐलान 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में हो सकता है।
एरियर का फायदा मिलेगा
देरी होने की स्थिति में कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर (बकाया राशि) का फायदा मिलेगा। नियमों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, इसलिए अगर नई सैलरी मई 2027 में लागू होती है तो जनवरी 2026 से अप्रैल 2027 तक का पूरा एरियर एक साथ दिया जाएगा। यानी जितने महीने की देरी होगी, उतने महीनों का पैसा कर्मचारियों को एकमुश्त मिलेगा।
कितनी बढ़ेगी सैलरी
एरियर की रकम कैसे बनेगी, इसे उदाहरण से समझें। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 45,000 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये हो जाती है, तो हर महीने का अंतर 5,000 रुपये होगा। अगर सैलरी बढ़ोतरी में 15 महीने की देरी होती है, तो कुल एरियर 75,000 रुपये बनेगा। हालांकि, यह राहत पूरी तरह टैक्स-फ्री नहीं होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक, एरियर पर इनकम टैक्स लगेगा और कई कर्मचारी सैलरी बढ़ने के बाद 30% टैक्स स्लैब में आ सकते हैं। इसलिए ज्यादा एरियर मिलने के साथ टैक्स प्लानिंग भी जरूरी होगी।