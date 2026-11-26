मुख्य बातें

8वें वेतन आयोग में अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी का गणित

आठवें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग-अलग कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगें रखी हैं। इनकी मांग 2.92 से लेकर 4.00 तक फिटमेंट फैक्टर की है। कुछ संगठनों ने अलग-अलग पे लेवल के हिसाब से इससे भी अधिक फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है। अगर 4.00 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी मिलती है तो सातवें वेतन आयोग में 18,000 रुपये की मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़कर 72,000 रुपये हो सकती है। हालांकि, अभी यह केवल एक अनुमान है। सरकार ने फिटमेंट फैक्टर पर कोई अंतिम फैसला नहीं किया है।

अक्टूबर में दो शहरों में हुईं बैठकें आठवें वेतन आयोग ने अक्टूबर में बेंगलुरु और मुंबई में दो बैठकें की थीं। ये बैठकें 8 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को हुई थीं। फिलहाल आयोग कर्मचारी यूनियनों और एसोसिएशनों की ओर से मिले प्रस्तावों की जांच कर रहा है। इनमें कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों और अन्य सुविधाओं में बदलाव की मांग शामिल है।

इस बार कर्मचारी संगठन पिछले वेतन आयोगों के मुकाबले काफी अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 और सातवें वेतन आयोग में 2.57 रखा गया था।

किस कर्मचारी संगठन ने कितने फिटमेंट फैक्टर की मांग की? आठवें वेतन आयोग के सामने प्रमुख कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स के संगठनों ने अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव रखा है।

इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA): अलग-अलग पे लेवल के हिसाब से 2.92 से 4.38 तक।

मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन (MSA): 3.61

नेशनल काउंसिल-JCM स्टाफ साइड: 3.833

भारत पेंशनर्स समाज (BPS): 3.833।

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS): 4.00 इन मांगों से पता चलता है कि कर्मचारी संगठन आठवें वेतन आयोग में अच्छी वेतन वृद्धि चाहते हैं। हालांकि, ये संगठनों के प्रस्ताव हैं, आयोग की ओर से तय किया गया फिटमेंट फैक्टर नहीं।

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर? फिटमेंट फैक्टर एक गुणक होता है, जिसका इस्तेमाल मौजूदा बेसिक सैलरी को संशोधित कर नई बेसिक सैलरी तय करने के लिए किया जाता है। इसे मौजूदा बेसिक पे से गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है।

नई बेसिक सैलरी = मौजूदा बेसिक सैलरी × फिटमेंट फैक्टर

उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और आठवें वेतन आयोग में 3.5 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो उसकी नई बेसिक सैलरी 63,000 रुपये हो जाएगी।

अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से कितनी हो सकती है बेसिक सैलरी? सातवें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स के आधार पर चार अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से नई बेसिक सैलरी का अनुमान लगाया गया है। इसमें 2.92, 3.61, 3.833 और 4.00 फिटमेंट फैक्टर शामिल हैं।

लेवल-1 मौजूदा बेसिक सैलरी: ₹18,000

फिटमेंट फैक्टर 2.92 पर: ₹52,560

फिटमेंट फैक्टर 3.61 पर: ₹64,980

फिटमेंट फैक्टर 3.833 पर: ₹68,994

फिटमेंट फैक्टर 4.0 पर: ₹72,000

लेवल-2 मौजूदा बेसिक सैलरी: ₹19,900

फिटमेंट फैक्टर 2.92 पर: ₹58,108

फिटमेंट फैक्टर 3.61 पर: ₹71,839

फिटमेंट फैक्टर 3.833 पर: ₹76,277

फिटमेंट फैक्टर 4.0 पर: ₹79,600

लेवल-3 मौजूदा बेसिक सैलरी: ₹21,700

फिटमेंट फैक्टर 2.92 पर: ₹63,364

फिटमेंट फैक्टर 3.61 पर: ₹78,337

फिटमेंट फैक्टर 3.833 पर: ₹83,176

फिटमेंट फैक्टर 4.0 पर: ₹86,800

लेवल-4 मौजूदा बेसिक सैलरी: ₹25,500

फिटमेंट फैक्टर 2.92 पर: ₹74,460

फिटमेंट फैक्टर 3.61 पर: ₹92,055

फिटमेंट फैक्टर 3.833 पर: ₹97,742

फिटमेंट फैक्टर 4.0 पर: ₹1,02,000

लेवल-5 मौजूदा बेसिक सैलरी: ₹29,200

फिटमेंट फैक्टर 2.92 पर: ₹85,264

फिटमेंट फैक्टर 3.61 पर: ₹1,05,412

फिटमेंट फैक्टर 3.833 पर: ₹1,11,924

फिटमेंट फैक्टर 4.0 पर: ₹1,16,800

लेवल-6 मौजूदा बेसिक सैलरी: ₹35,400

फिटमेंट फैक्टर 2.92 पर: ₹1,03,368

फिटमेंट फैक्टर 3.61 पर: ₹1,27,794

फिटमेंट फैक्टर 3.833 पर: ₹1,35,688

फिटमेंट फैक्टर 4.0 पर: ₹1,41,600

3.833 फिटमेंट फैक्टर पर भी मिलेगी अच्छी बढ़ोतरी अगर आठवें वेतन आयोग में 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है तो लेवल-1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 68,994 रुपये हो सकती है। वहीं, लेवल-6 की बेसिक सैलरी 35,400 रुपये से बढ़कर 1,35,688 रुपये और लेवल-7 की 44,900 रुपये से बढ़कर 1,72,102 रुपये हो सकती है।

इसी तरह 3.61 फिटमेंट फैक्टर पर लेवल-1 की बेसिक सैलरी 64,980 रुपये और 2.92 फिटमेंट फैक्टर पर 52,560 रुपये होगी।

कब आएगी 8वें वेतन आयोग की फाइनल रिपोर्ट? केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को आठवें वेतन आयोग का गठन किया था। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग में तीन सदस्य हैं। इसे अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से आयोग की रिपोर्ट मई-जून 2027 के आसपास आने की संभावना है।