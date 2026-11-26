8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर 2.92 से लेकर 4.0 तक के हिसाब से कितनी होगी बेसिक सैलरी?
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission: अगर 4.00 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी मिलती है तो 7वें वेतन आयोग में 18,000 रुपये की मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़कर 72,000 रुपये हो सकती है
- हालांकि, अभी यह केवल एक अनुमान है
- सरकार ने फिटमेंट फैक्टर पर कोई अंतिम फैसला नहीं किया है
आठवें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग-अलग कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगें रखी हैं। इनकी मांग 2.92 से लेकर 4.00 तक फिटमेंट फैक्टर की है। कुछ संगठनों ने अलग-अलग पे लेवल के हिसाब से इससे भी अधिक फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है। अगर 4.00 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी मिलती है तो सातवें वेतन आयोग में 18,000 रुपये की मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़कर 72,000 रुपये हो सकती है। हालांकि, अभी यह केवल एक अनुमान है। सरकार ने फिटमेंट फैक्टर पर कोई अंतिम फैसला नहीं किया है।
अक्टूबर में दो शहरों में हुईं बैठकें
आठवें वेतन आयोग ने अक्टूबर में बेंगलुरु और मुंबई में दो बैठकें की थीं। ये बैठकें 8 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को हुई थीं। फिलहाल आयोग कर्मचारी यूनियनों और एसोसिएशनों की ओर से मिले प्रस्तावों की जांच कर रहा है। इनमें कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों और अन्य सुविधाओं में बदलाव की मांग शामिल है।
इस बार कर्मचारी संगठन पिछले वेतन आयोगों के मुकाबले काफी अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 और सातवें वेतन आयोग में 2.57 रखा गया था।
किस कर्मचारी संगठन ने कितने फिटमेंट फैक्टर की मांग की?
- आठवें वेतन आयोग के सामने प्रमुख कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स के संगठनों ने अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव रखा है।
- इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA): अलग-अलग पे लेवल के हिसाब से 2.92 से 4.38 तक।
- मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन (MSA): 3.61
- नेशनल काउंसिल-JCM स्टाफ साइड: 3.833
- भारत पेंशनर्स समाज (BPS): 3.833।
- भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS): 4.00
इन मांगों से पता चलता है कि कर्मचारी संगठन आठवें वेतन आयोग में अच्छी वेतन वृद्धि चाहते हैं। हालांकि, ये संगठनों के प्रस्ताव हैं, आयोग की ओर से तय किया गया फिटमेंट फैक्टर नहीं।
क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर एक गुणक होता है, जिसका इस्तेमाल मौजूदा बेसिक सैलरी को संशोधित कर नई बेसिक सैलरी तय करने के लिए किया जाता है। इसे मौजूदा बेसिक पे से गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है।
नई बेसिक सैलरी = मौजूदा बेसिक सैलरी × फिटमेंट फैक्टर
उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और आठवें वेतन आयोग में 3.5 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो उसकी नई बेसिक सैलरी 63,000 रुपये हो जाएगी।
अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से कितनी हो सकती है बेसिक सैलरी?
सातवें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स के आधार पर चार अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से नई बेसिक सैलरी का अनुमान लगाया गया है। इसमें 2.92, 3.61, 3.833 और 4.00 फिटमेंट फैक्टर शामिल हैं।
लेवल-1
मौजूदा बेसिक सैलरी: ₹18,000
फिटमेंट फैक्टर 2.92 पर: ₹52,560
फिटमेंट फैक्टर 3.61 पर: ₹64,980
फिटमेंट फैक्टर 3.833 पर: ₹68,994
फिटमेंट फैक्टर 4.0 पर: ₹72,000
लेवल-2
मौजूदा बेसिक सैलरी: ₹19,900
फिटमेंट फैक्टर 2.92 पर: ₹58,108
फिटमेंट फैक्टर 3.61 पर: ₹71,839
फिटमेंट फैक्टर 3.833 पर: ₹76,277
फिटमेंट फैक्टर 4.0 पर: ₹79,600
लेवल-3
मौजूदा बेसिक सैलरी: ₹21,700
फिटमेंट फैक्टर 2.92 पर: ₹63,364
फिटमेंट फैक्टर 3.61 पर: ₹78,337
फिटमेंट फैक्टर 3.833 पर: ₹83,176
फिटमेंट फैक्टर 4.0 पर: ₹86,800
लेवल-4
मौजूदा बेसिक सैलरी: ₹25,500
फिटमेंट फैक्टर 2.92 पर: ₹74,460
फिटमेंट फैक्टर 3.61 पर: ₹92,055
फिटमेंट फैक्टर 3.833 पर: ₹97,742
फिटमेंट फैक्टर 4.0 पर: ₹1,02,000
लेवल-5
मौजूदा बेसिक सैलरी: ₹29,200
फिटमेंट फैक्टर 2.92 पर: ₹85,264
फिटमेंट फैक्टर 3.61 पर: ₹1,05,412
फिटमेंट फैक्टर 3.833 पर: ₹1,11,924
फिटमेंट फैक्टर 4.0 पर: ₹1,16,800
लेवल-6
मौजूदा बेसिक सैलरी: ₹35,400
फिटमेंट फैक्टर 2.92 पर: ₹1,03,368
फिटमेंट फैक्टर 3.61 पर: ₹1,27,794
फिटमेंट फैक्टर 3.833 पर: ₹1,35,688
फिटमेंट फैक्टर 4.0 पर: ₹1,41,600
3.833 फिटमेंट फैक्टर पर भी मिलेगी अच्छी बढ़ोतरी
अगर आठवें वेतन आयोग में 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है तो लेवल-1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 68,994 रुपये हो सकती है। वहीं, लेवल-6 की बेसिक सैलरी 35,400 रुपये से बढ़कर 1,35,688 रुपये और लेवल-7 की 44,900 रुपये से बढ़कर 1,72,102 रुपये हो सकती है।
इसी तरह 3.61 फिटमेंट फैक्टर पर लेवल-1 की बेसिक सैलरी 64,980 रुपये और 2.92 फिटमेंट फैक्टर पर 52,560 रुपये होगी।
कब आएगी 8वें वेतन आयोग की फाइनल रिपोर्ट?
केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को आठवें वेतन आयोग का गठन किया था। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग में तीन सदस्य हैं। इसे अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से आयोग की रिपोर्ट मई-जून 2027 के आसपास आने की संभावना है।
अभी कितनी बढ़ेगी सैलरी, इस पर फैसला नहीं
केंद्रीय कर्मचारियों को यह समझना जरूरी है कि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर दिखाई गई रकम केवल संभावित नई बेसिक सैलरी है। वास्तविक वेतन वृद्धि आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगी।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें