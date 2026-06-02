8th Pay Commission: 8वें पे कमीशन में 4 होगा फिटमेंट फैक्टर? जानें कितना बढ़ सकता है बेसिक पे
8th Pay Commission: 8वें पे कमीशन में कर्मचारियों के लिए क्या फिटमेंट फैक्टर होगा इसकी इस समय खूब चर्चा हो रही है। कुछ कर्मचारी संगठन ने 4 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है।
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की समय खूब चर्चा कर्मचारियों के बीच हो रही है। इसमें भी सबसे अधिक बात फिटमेंट फैक्टर को लेकर की जा रही है। 7वें पे कमीशन के दौरान फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। वहीं, 6वें वेतन आयोग के दौान 1.86 फिटमेंट फैक्टर रखा गया था। जोकि 20 साल पहले था। यही वजह है कि 8वें वेतन आयोग के लिए कम से कम 2.57 फिटमेंट फैक्टर रखने की उम्मीद सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं।
क्या होता है फिटमेंट फैक्टर? (8th Pay Commission Fitment Factor)
फिटमेंट फैक्टर के जरिए ही बेसिक और पेंशन में रिवीजन किया जाता है। इसका सीधा प्रभाव नई सैलरी स्ट्रक्चर होता है। आइए जानते हैं क्या इसका फॉर्मूला -
मौजूदा बेसिक पे x फिटमेंट फैक्टर = नया बेसिक पे
इस फॉर्मूला का सीधा अर्थ है कि मौजूदा बेसिक पे का फिटमेंट फैक्टर से गुणांक के बाद जो परिणाम आएगा वही 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारियों की सैलरी होगी।
एक्सपर्ट्स के क्या हैं विचार?
बैंकबाजार के सीईओ अधिल शेट्टी कहते हैं, “7वें वेतन आयोग ने 2016 में 2.57 फिटमेंट फैक्टर तय किया था। एक दशक के बाद बढ़ती महंगाई आदि को ध्यान में रखा जाए। जिससे कर्मचारियों की सैलरी पर उसका असर दिखे। 8वें पे कमीशन के दौरान कोई भी संशोधन ऐसा हो कि करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को उसका आसानी से फायदा मिल सके।”
उन्होंने आगे कहा, “ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर इस बार 2.28 से 2.86 रह सकता है। ऐसे में बेसिक पे कर्मचारियों का 18000 रुपये से 51480 रुपये तक बढ़ सकता है।” हालांकि, कर्मचारियों से जुड़े संगठन इससे अधिक सैलरी रिवीजन की मांग लगातार कर रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में हर 10 साल के बाद रिवीजन होता है।
कर्मचारी संगठन कितना डिमांड कर रहे हैं?
बीपीएमएस ने 4 फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग की है। अगर ऐसा होता है तो बेसिक पे 72000 रुपये तक बढ़ सकता है। NCJCM स्टाफ साइड और AIDEF ने 3.822 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की है। इससे 69000 रुपये तक बेसिक पे बढ़ जाएगा। महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन ने 3.8 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की है। इससे बेसिक पे 68400 रुपये से 65000 रुपये तक बढ़ सकता है।
एफएनपीओ ने फिटमेंट फैक्टर 3 से 3.25 करने की मांग की है। इससे प्रस्तावित बेसिक पे 54000 रुपये से 58500 रुपये तक बढ़ सकता है। AITUC ने कम से कम 3 फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग की है। इससे बेसिक पे 54000 रुपये तक बढ़ सकता है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।