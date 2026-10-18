8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर 4, 3.833 या 3.80 रहने पर कितना होगा लेवल 4 और 5 का बेसिक पे?
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission: 8वें पे कमीशन से कर्मचारी और पेंशनर्स से जुड़े संगठन अधिक फिटमेंट फैक्टर की डिमांड कर रहे हैं
- आयोग से एक संगठन ने 4 फिटमेंट फैक्टर रखने का मांग कर दी है
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की बेंगलुरू मीटिंग खत्म हो चुकी है। अब आयोग की अगली बैठक मुंबई में होगी। यह मीटिंग 22 अक्टूबर से शुरू हो रही है। इन सबके बीच पे कमीशन का 11 महीने का समय भी करीब बीत चुका है। इस दौरान आयोग के सामने जो कुछ बड़े मुद्दे उभर कर आए उसमें फिटमेंट फैक्टर, भत्ता, पेंशन आदि से जुड़ा हुआ है। आइए डीटेल्स में समझतें हैं ..
सबसे अधिक चर्चा आयोग से फिटमेंट फैक्टर को लेकर हुई है। इसी के गुणांक में कर्मचारियों का बेसिक पे बढ़ेगा। 6वें वेतन आयोग के दौरान आयोग ने 1.86 फिटमेंट फैक्टर तय किया था। 7वें पे कमीशन ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर रखा था।
अधिक फिटमेंट फैक्टर की हो रही मांग (8th Pay Commission fitment factors)
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने 4 फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग है। अगर यह मांग मान ली जाती है तो लेवल 1 कर्मचारी का बेसिक पे 18000 रुपये से बढ़कर 72000 रुपये तक पहुंच जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। इस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बेसिक पे 69000 रुपये के स्तर पर पहुंच जाता है। महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन ने 3.8 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। इस हिसाब से कम से कम बेसिक पे 65000 रुपये होता है।
4 फिटमेंट फैक्टर पर लेवल 4 से 10 तक कितना होगा बेसिक पे
7वें वेतन आयोग के हिसाब से लेवल 4 के कर्मचारियों को कम से कम 25500 रुपये के बेसिक पे मिल रहा है। अगर फिटमेंट 4 रखा गया तो इनका बेसिक पे 102000 लाख रुपये हो जाएगा। लेवल 5 के कर्मचारियों का बेसिक पे 29200 रुपये से बढ़कर 116800 रुपये हो सकता है। लेवल 6 के कर्मचारियों का बेसिक पे 35400 रुपये से बढ़कर 141600 रुपये तक पहुंच सकता है। लेवल 7 और लेवल 10 के कर्मचारियों का बेसिक पे 4 फिटमेंट फैक्टर पर क्रमशः 179600 रुपये और 224400 रुपये हो जाएगा।
अगर 3.833 फिमटेंट फैक्टर रखा गया तो लेवल 4 और 5 की कितना बेसिक पे होगा
लेवल 4 के कर्मचारियों का बेसिक पे 97742 रुपये और लेवल 5 के कर्मचारियों का बेसिक पे 1,11,924 रुपये होगा। वहीं, लेवल 3.80 के फिटमेंट फैक्टर पर लेवल चार के कर्मचारियों का बेसिक पे 96900 रुपये हो जाएगा।
8वें वेतन आयोग को मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट को जमा करना है। जिसके बाद कैबिनेट उस रिपोर्ट पर फैसला करेगा। तब जाकर यह प्रभावी होगा। बता दें, 8वें पे कमीशन की रिपोर्ट जनवरी 2026 से लागू होगा।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।