केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म? बजट में 8वें वेतन आयोग पर बड़े ऐलान संभव
सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा की उम्मीद है, जिसे एक जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। राज्यों को मिलने वाले करों के हिस्से में भी 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार बढ़ोतरी हो सकती है।
8th pay commission latest: अब से कुछ देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट पर हर वर्ग की निगाहें हैं। खासतौर पर केंद्रीय कर्मचारियों को बजट में बड़े ऐलान की उम्मीद है। दरअसल, आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद पहली बार आम बजट पेश हो रहा है। ऐसे में सरकार को राजकोषीय समायोजन करने पड़ सकते हैं। आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट अभी नहीं आई है लेकिन इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है।
खत्म हो चुका 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल
दरअसल, 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है। इसके बाद अब आठवें वेतन आयोग का दौर आ गया है। हालांकि, सरकार की ओर से अब तक यह स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कब से लागू किया जाएगा।
टैक्स के मोर्चे पर नजर
केंद्रीय कर्मचारियों को इनकम टैक्स के मोर्चे पर भी नजर रहेगी। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए जिन्हें पिछले साल 12 लाख रुपये तक की आयकर छूट और बाद में जीएसटी दरों में कटौती से बड़ी राहत मिली थी, इस बार मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन में और बढ़ोतरी की उम्मीद है।
उद्योग जगत को उम्मीद है कि एक अप्रैल से लागू होने वाले नए और सरल आयकर अधिनियम 2025 के बारे में बजट में स्पष्ट नियम और दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। नई कर व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए कुछ नए प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं, ताकि अधिक लोग पुरानी व्यवस्था को छोड़कर नई व्यवस्था को अपनाएं। इसके साथ ही टीडीएस की अलग-अलग श्रेणियों और दरों को कम करके उन्हें और सरल बनाया जा सकता है।