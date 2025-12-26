Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़8th pay commission what change for central government employees schemes health cghs and housing hba
8वें वेतन आयोग में बदल जाएगी ये 2 स्कीम? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी

8वें वेतन आयोग में बदल जाएगी ये 2 स्कीम? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी

संक्षेप:

Dec 26, 2025 05:05 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
8th Pay Commission latest: आठवें वेतन आयोग का गठन हो चुका है लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के मन में अब भी कई तरह के सवाल चल रहे हैं। उदाहरण के लिए केंद्रीय कर्मचारी ये जानना चाहते हैं कि वेतन आयोग की सिफारिशें कब से लागू होंगी। वहीं, एक सवाल ये भी है कि आखिर केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी स्कीम्स का क्या होगा। हालांकि, इस संबंध में वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। आइए जानते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कौन-कौन सी बड़ी योजनाएं हैं।

सीजीएचएस (CGHS)

केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना है। यह वेलनेस सेंटरों और सूचीबद्ध अस्पतालों के एक विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है। इसमें परामर्श, उपचार, निदान और दवाएं शामिल हैं, जो सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करती हैं। लाभार्थी e-CGHS कार्ड ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं और योजना में कोई फिक्स्ड कवरेज लिमिट नहीं है बल्कि पैकेज-आधारित इलाज होता है।

हाउस बिल्डिंग एडवांस

केंद्र सरकार की हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) योजना के तहत कर्मचारियों को बेहद कम ब्याज दर पर होम लोन मिल जाता है। इसके तहत कर्मचारियों को घर बनाने, खरीदने, मरम्मत कराने या प्लॉट खरीदने के लिए सरकार बेहद कम ब्याज दर पर लोन देती है। एक केंद्रीय कर्मचारी अपनी मूल वेतन + डीए के 34 गुना तक या 25 लाख रुपये तक की अधिकतम राशि HBA के रूप में ले सकता है। सरकार कर्मचारियों को HBA पर बाजार दरों से काफी कम ब्याज दर प्रदान करती है। यह ब्याज दर आमतौर पर 6% से 7.5% के बीच होती है। योजना केंद्र सरकार के सभी स्थायी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जबकि कुछ शर्तों के साथ अस्थायी कर्मचारी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। हालांकि, यह जरूरी है कि केंद्रीय कर्मचारी ने कम से कम 5 साल की सरकारी सेवा पूरी की हो। इसके अलावा कर्मचारी के नाम पर कोई सरकारी आवास या पूर्व में आवास संबंधी सरकारी लाभ न लिया गया हो।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
