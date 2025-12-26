8वें वेतन आयोग में बदल जाएगी ये 2 स्कीम? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी
8th Pay Commission latest: आठवें वेतन आयोग का गठन हो चुका है लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के मन में अब भी कई तरह के सवाल चल रहे हैं। उदाहरण के लिए केंद्रीय कर्मचारी ये जानना चाहते हैं कि वेतन आयोग की सिफारिशें कब से लागू होंगी। वहीं, एक सवाल ये भी है कि आखिर केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी स्कीम्स का क्या होगा। हालांकि, इस संबंध में वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। आइए जानते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कौन-कौन सी बड़ी योजनाएं हैं।
सीजीएचएस (CGHS)
केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना है। यह वेलनेस सेंटरों और सूचीबद्ध अस्पतालों के एक विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है। इसमें परामर्श, उपचार, निदान और दवाएं शामिल हैं, जो सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करती हैं। लाभार्थी e-CGHS कार्ड ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं और योजना में कोई फिक्स्ड कवरेज लिमिट नहीं है बल्कि पैकेज-आधारित इलाज होता है।
हाउस बिल्डिंग एडवांस
केंद्र सरकार की हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) योजना के तहत कर्मचारियों को बेहद कम ब्याज दर पर होम लोन मिल जाता है। इसके तहत कर्मचारियों को घर बनाने, खरीदने, मरम्मत कराने या प्लॉट खरीदने के लिए सरकार बेहद कम ब्याज दर पर लोन देती है। एक केंद्रीय कर्मचारी अपनी मूल वेतन + डीए के 34 गुना तक या 25 लाख रुपये तक की अधिकतम राशि HBA के रूप में ले सकता है। सरकार कर्मचारियों को HBA पर बाजार दरों से काफी कम ब्याज दर प्रदान करती है। यह ब्याज दर आमतौर पर 6% से 7.5% के बीच होती है। योजना केंद्र सरकार के सभी स्थायी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जबकि कुछ शर्तों के साथ अस्थायी कर्मचारी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। हालांकि, यह जरूरी है कि केंद्रीय कर्मचारी ने कम से कम 5 साल की सरकारी सेवा पूरी की हो। इसके अलावा कर्मचारी के नाम पर कोई सरकारी आवास या पूर्व में आवास संबंधी सरकारी लाभ न लिया गया हो।