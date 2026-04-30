8th Pay Commission: 8वें वित्त आयोग ने बढ़ाई एक जरूरी डेडलाइन, कर्मचारियों को मिला 1 महीना और समय, समझें फायदा
8th Pay Commission: 8वें वित्त आयोग ने अपने पोर्टल पर एक नई नोटिस जारी की है। जिसमें 31 मई 2026 तक अपना सुझाव देने के लिए कहा है। पहले यह डेडलाइन 30 अप्रैल 2026 थी।
8th Pay Commission: 8वें पे कमीशन ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए एक जरूरी डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। 8वें वित्त आयोग ने मेमोरेंडम जमा करने के लिए डेडलाइन को 30 अप्रैल 2026 से आगे बढ़ाते हुए 31 मई 2026 कर दिया है। बता दें, पिछले दिनों वित्त आयोग की बैठक में JCM की तरफ से कई बड़ी डिमांड को सामने रखा गया था।
31 मई है नई डेडलाइन (8th Pay Commission latest news)
8वें पे कमीशन ने अपने पोर्टल पर जारी किए नोटिस में कहा है कि अथरॉइज्ड/नोमिनेटेड नोडल/सब नोडल ऑफिर्स और ऑफिस 8वें वित्त आयोग को व्यवस्थित तरीके से मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या फिर केंद्र शासित प्रदेश कैटगरी में अपना सुझाव दे सकते हैं। नोटिस में कहा गया है कि सभी तरह से रिस्पॉन्स को 31 मई 2026 तक जमा करवाया जा सकता है। पेपर आधारित, हार्ड कॉपी, पीडीएफ, मेल्स के जरिए मोमेरेंडम नहीं जमा करवाया जाएगा। बता दें, डेडलाइन को आगे बढ़ाने का फैसला NC-JCM की तरफ से किए गए आग्रह के बाद लिया गया है। तारीख को आगे ऐसे समय में बढ़ाया गया है जब कई तरह के डिमांड सामने आए हैं।
28 अप्रैल को हुई थी बड़ी मीटिंग (8th Pay Commission Meeting updates)
इससे पहले 28 अप्रैल को एक बड़ी मीटिंग हुई थी। जिसमें NC-JCM की तरफ से कई बड़े मुद्दे उठाए गए थे। कर्मचारी संगठनों की तरफ से सबसे बड़ी डिमांड फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। कर्मचारियों की तरफ से 8वें वित्त आयोग से 3.83 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की गई है। इससे पहले 7वें वित्त आयोग के दौरान 2.57 फिटमेंट फैक्टर था। जिसकी वजह से मिनिमम बेसिक पे 18000 रुपये हो गया था।
अगर 3.83 फिटमेंट फैक्टर रखा जाता है तब की स्थिति में मिनिमम बेसिक सैलरी 18000 रुपये से बढ़कर 69000 रुपये के स्तर पर पहुंच जाएगी। अब देखना है कि वित्त आयोग की तरफ से क्या सुझाव दिए जाते हैं।
6% एनुअल इंक्रीमेंट (8th Pay Commission demand)
कर्मचारी संगठनों ने सालाना इंक्रीमेंट को 6 प्रतिशत करने की मांग की है। वहीं, प्रमोशन के दौरान दो अतिरिक्त इंक्रीमेंट की मांग भी की गई है।
ओल्ड पेंशन स्कीम की भी डिमांड (8th Pay Commission: OPS)
इन सबके अलावा पुरानी पेंशन की मांग रखी गई है। कर्मचारी संगठनों ने एनपीएस और यूपीएस की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए आग्रह किया है। बता दें, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को कोई योगदान नहीं देना होता था। जबकि एनपीएस और यूपीएस में कर्मचारियों और सरकार को भी योगदान करना होगा।
8वें पे कमीश का गठन नवंबर 2025 में किया गया था। पे कमीशन के पास 18 महीने में रिपोर्ट को जमा करवाना है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।