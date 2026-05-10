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8वें वेतन आयोग का ये नया फॉर्मूला बदलेगा कर्मचारियों की किस्मत! सैलरी के अलावा पेंशन और भत्तों पर भी पड़ेगा असर

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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8th Pay Commission latest update: 8वें वेतन आयोग का नया ‘फैमिली यूनिट’ फॉर्मूला चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके जरिए अनुमान लगाया जाता है कि 1 कर्मचारी के परिवार (जिसमें आमतौर पर पति/पत्नी और 2 बच्चे शामिल होते हैं) को जीवन यापन के लिए न्यूनतम कितने पैसों की जरूरत है। 

8वें वेतन आयोग का ये नया फॉर्मूला बदलेगा कर्मचारियों की किस्मत! सैलरी के अलावा पेंशन और भत्तों पर भी पड़ेगा असर

8th Pay Commission latest updates: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने की उम्मीदें तेज हो गई हैं। आमतौर पर लोग समझते हैं कि सैलरी केवल महंगाई भत्ते (DA) या फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और तकनीकी फॉर्मूला काम करता है, जिसे 'फैमिली यूनिट' (Family Unit) कहते हैं। कर्मचारी यूनियनों ने सरकार से इस फॉर्मूले में बदलाव की मांग की है, क्योंकि इसी आधार पर आपकी बेसिक पे, भत्ते और पेंशन तय होती है। आइए समझते हैं कि यह 'फैमिली यूनिट' क्या है और यह आपकी जेब पर कैसे असर डालता है।

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क्या है 'फैमिली यूनिट' फॉर्मूला?

आसान शब्दों में कहें तो, वेतन आयोग सबसे पहले यह अनुमान लगाता है कि एक औसत सरकारी कर्मचारी के परिवार को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कम से कम कितने पैसों की जरूरत है। इस 'आदर्श परिवार' को ही 'फैमिली यूनिट' कहा जाता है।

आधार:- यह व्यवस्था 'एकरायड फॉर्मूला' (Aykroyd Formula) पर आधारित है, जो भोजन, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों पर होने वाले खर्च का हिसाब लगाता है।

संरचना:- पारंपरिक रूप से इसमें कर्मचारी, पति/पत्नी और बच्चों को शामिल किया जाता है। इनके खर्चों का जो कुल योग निकलता है, वही न्यूनतम वेतन (Minimum Basic Pay) का आधार बनता है।

परिवार का आकार सैलरी को कैसे प्रभावित करता है?

फैमिली यूनिट सैलरी कैलकुलेशन में एक 'मल्टीप्लायर' (Multiplier) की तरह काम करती है।

1-न्यूनतम खर्च:- अगर वेतन आयोग यह मान लेता है कि अब एक परिवार को भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, तो 'न्यूनतम खर्च' का अनुमान बढ़ जाएगा।

2-सैलरी में वृद्धि:- जैसे ही आधार (Base) बढ़ता है, पूरी पे-मैट्रिक्स बदल जाती है, यानी परिवार के सदस्यों की संख्या या उनकी जरूरतों का बढ़ा हुआ अनुमान, सीधे तौर पर बेसिक पे और फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा देता है।

यूनियनों की मांग: पुराना फॉर्मूला अब बेकार?

कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि मौजूदा फॉर्मूला दशकों पुराना है और आज की हकीकत से कोसों दूर है।

बदलते खर्च:- पहले केवल रोटी, कपड़ा और मकान मुख्य थे। आज शहरों में रहने का खर्च, बच्चों की प्राइवेट स्कूल फीस, महंगे अस्पताल और परिवहन का खर्च कई गुना बढ़ गया है।

माता-पिता की जिम्मेदारी:- यूनियनें चाहती हैं कि 'फैमिली यूनिट' में केवल बच्चे ही नहीं, बल्कि बुजुर्ग माता-पिता को भी शामिल किया जाए, क्योंकि कर्मचारी उनका भी भरण-पोषण करते हैं।

आकांक्षी भारत:- विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अब एक विकासशील देश से विकसित होने की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में वेतन केवल 'जिंदा रहने' के लिए नहीं, बल्कि बेहतर जीवन स्तर के लिए होना चाहिए।

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कर्मचारियों के लिए इसका महत्व

अगर 8वां वेतन आयोग 'फैमिली यूनिट' के फॉर्मूले को रिवाइज करता है, तो इसका असर केवल बेसिक पे पर नहीं, बल्कि महंगाई भत्ते (DA), हाउस रेंट (HRA) और पेंशन पर भी पड़ेगा। इससे फिटमेंट फैक्टर में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, इससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, लेकिन लाखों कर्मचारियों के लिए यह बढ़ती महंगाई और लाइफस्टाइल के खर्चों के बीच एक बड़ी राहत साबित होगी। 'फैमिली यूनिट' वह चाबी है, जिससे 8वें वेतन आयोग के तहत आपकी नई और बढ़ी हुई सैलरी का ताला खुलेगा।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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