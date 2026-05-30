8th Pay Commission Updates: कितना मिलेगा एरियर? कैसे किया जाएगा कैलकुलेट, कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले
8th Pay Commission Updates: 8वें पे कमीशन के गठन का कई महीना बीत चुका है। इस दौरान कई बैठकें भी हो चुकी हैं। कर्मचारियों के एरियर को लेकर कोई ऐलान अभी नहीं हुआ है।
8th Pay Commission Updates: 8वें पे कमीशन की तरफ से इस समय मीटिंग्स का दौर चल रहा है। आयोग के पास नवंबर 2025 से 18 महीने का समय है। पे कमीशन कर्मचारी, पेंशनर्स के साथ-साथ अन्य स्टेकहोल्डर्स से लगातार बातचीत कर रहा है। उनसे सुझाव मांगे जा रहे हैं। एक बार आयोग की रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद इसी आधार पर कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी/तनख्वाह बढ़ेगी। कर्मचारियों 1 जनवरी 2026 से जबतक यहा लागू होगा तब तक का एरियर में पैसा भुगतान किया जाएगा। यही वजह है कि कर्मचारियों के बीच इस समय इसकी खूब चर्चा हो रही है। अब देखना है कि कौन सा फिटमेंट फैक्टर चुना जाता है। आइए जानते हैं कि अगर आप लेवल 6 के कर्मचारी हैं तो अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर पर आपको कितना लाभ होगा?
कैसे कैलकुलेट होगा एरियर? (8th Pay Commission Latest News)
महीने के भुगतान का अंतर (8वें वेतन आयोग और 7वें वेतन आयोग के बीच का अंतर)x जितने महीने की देरी हुई है। बता दें, मान लीजिए इस बार फिटमेंट फैक्टर 2 रहता है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोगुना हो जाएगा।
लेवल 6 का कर्मचारी जिसका 7वें वित्त आयोग में बेसिक पे 35400 रुपये है। ऐसे में फिटमेंट फैक्टर 2 रहने पर बेसिक पे बढ़कर 70,800 रुपये हो जाएगा। 2.15 फिटमेंट फैक्टर रहने पर बेसिक पे 76110 रुपये हो जाएगा। 2.28 फिटमेंट फैक्टर रहने पर 80.172 रुपये हो जाएगा। वहीं, अगर फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहने पर सैलरी 90,978 रुपये हो जाएगी।
हर महीने में कितनी बढ़ेगी सैलरी? (8th Pay Commission News)
6 लेवल के कर्मचारियों की सैलरी में फिटमेंट फैक्टर 2 लागू होने के बाद 35400 रुपये का इजाफा होगा। फिटमेंट फैक्टर 2.15 लागू होने के बाद 40710 रुपये का इजाफा हुआ है। फिटमेंट फैक्टर 2.28 लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी 45312 रुपये की बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू होने के बाद 55578 रुपये का फायदा लेवल 6 के कर्मचारियों को होगा।
कितना बढ़ जाएगा लेवल 6 कर्मचारियों का एरियर? (8th Pay Commission Fitment Factors)
फिटमेंट फैक्टर 2 रहने पर - 708000 रुपये का एरियर बनेगा।
फिटमेंट फैक्टर 2.15 रहने पर - 814200 रुपये का एरियर होगा।
फिटमेंट फैक्टर 2.28 रहने पर 906240 रुपये का एरियर होगा।
फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहने पर - 11,11,560 रुपये का एरियर मिलेगा।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।