8वें वेतन आयोग पर कब तक मिलेगी खुशखबरी! सरकारी कर्मचारियों को है इंतजार

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि DA बढ़ोतरी के फैसले से करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। इनमें 49.2 लाख कर्मचारी और 68.7 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 07:16 PM
8वें वेतन आयोग पर कब तक मिलेगी खुशखबरी! सरकारी कर्मचारियों को है इंतजार

8th Pay Commission: त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत दी है। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी गई। इस बढ़ोतरी के बाद अब DA और DR 55% से बढ़कर 58% हो गया है। इस बीच, 8वें वेतन आयोग पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है।

8वें वेतन आयोग पर क्या है अपडेट

बता दें कि सभी की निगाहें अब 8वें वेतन आयोग के औपचारिक गठन और उसकी सिफारिशों पर टिकी हैं, जिससे आने वाले सालों में वेतन और पेंशन संरचना में बड़ा बदलाव संभव है। हालांकि, 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं आई है। जनवरी 2025 में सरकार ने आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, लेकिन Terms of Reference (ToR) यानी आयोग का कार्य-ढांचा अब तक तय नहीं हुआ है। एक बार ToR तय हो जाने के बाद आयोग औपचारिक रूप से गठित होगा और विभिन्न हितधारकों से चर्चा कर वेतन संशोधन का प्रस्ताव देगा। आमतौर पर यह पूरी प्रक्रिया करीब 18 महीने का समय लेती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आयोग का फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.46 के बीच हो सकता है, जिससे कर्मचारियों का वेतन 14% से 34% तक बढ़ सकता है।

करोड़ों कर्मचारियों को फायदा

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि DA बढ़ोतरी के फैसले से करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। इनमें 49.2 लाख कर्मचारी और 68.7 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं।

