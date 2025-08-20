8वें वेतन आयोग में पेंशन पर मिलेगी बड़ी राहत! केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी

कर्मचारियों का कहना है कि सरकार यह पैसा ब्याज समेत करीब 11 साल में ही वसूल कर लेती है, फिर भी पेंशन काटने की अवधि 15 साल रखी गई है। इसलिए इसे 12 साल करना उचित होगा।

8th Pay Commission:

8वें वेतन आयोग में चर्चा अब यह मुद्दा 8वें वेतन आयोग के चर्चा में फिर से शामिल हो गया है। आयोग के संदर्भ शर्तों (ToR) के तय होने से पहले कर्मचारी संगठन इस मांग को जोर-शोर से उठा रहे हैं। अगर यह सुझाव मान लिया गया, तो रिटायर कर्मचारियों को उनकी पूरी पेंशन जल्दी मिलनी शुरू हो सकती है और उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।