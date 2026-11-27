8th Pay Commission: ₹18000 बेसिक सैलरी वालों को मिल सकता है ₹2.06 लाख तक का एरियर
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission: अगर सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू करती है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहता है, तो लेवल-1 के उन कर्मचारियों को करीब 2.06 लाख रुपये का एरियर मिल सकता है, जिनकी मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है
8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एरियर को लेकर एक अहम अनुमान सामने आया है। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू करती है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहता है, तो लेवल-1 के उन कर्मचारियों को करीब 2.06 लाख रुपये का एरियर मिल सकता है, जिनकी मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। वैसे केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के सामने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। इसके अलावा कर्मचारी संगठनों ने सालाना इंक्रीमेंट की दर को मौजूदा 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने की भी मांग की है।
कैसे होगी सैलरी की गणना: इस अनुमान में 7वें वेतन आयोग में इस्तेमाल किए गए 2.57 फिटमेंट फैक्टर को आधार बनाया गया है।
मौजूदा बेसिक सैलरी: 18,000 रुपये
प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर: 2.57
नई अनुमानित बेसिक सैलरी: 46,260 रुपये
यानी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 46,260 रुपये हो सकती है।
डीए को घटाने के बाद कैसे निकलेगा एरियर?
एरियर की गणना में पहले से मिल रहे महंगाई भत्ते (DA) को भी शामिल किया गया है। इस अनुमान के मुताबिक 2026 में जनवरी से जून तक डीए 60% और जुलाई से दिसंबर तक 63% माना गया है। इसके आधार पर गणना इस तरह होगी...
जनवरी से जून 2026: मौजूदा बेसिक और डीए मिलाकर 28,800 रुपये प्रतिमाह होगा। नई अनुमानित बेसिक सैलरी से अंतर 17,460 रुपये प्रतिमाह होगा।
जुलाई से दिसंबर 2026: मौजूदा बेसिक और डीए मिलाकर 29,340 रुपये प्रतिमाह होगा। नई बेसिक सैलरी से अंतर 16,920 रुपये प्रतिमाह होगा।
12 महीने में कितना बनेगा एरियर?
जनवरी से जून: 17,460 × 6 = 1,04,760 रुपये
जुलाई से दिसंबर: 16,920 × 6 = 1,01,520 रुपये
कुल अनुमानित एरियर: 2,06,280 रुपये
इस तरह 18,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले लेवल-1 कर्मचारी को करीब 2.06 लाख रुपये का एरियर मिल सकता है।
अभी अंतिम फैसला नहीं
हालांकि, यह पूरा हिसाब अनुमान पर आधारित है। 8वें वेतन आयोग ने अभी अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को नहीं सौंपी हैं। आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट मई-जून 2027 के आसपास आने की उम्मीद है।
अंतिम एरियर की रकम फिटमेंट फैक्टर, नया पे मैट्रिक्स, डीए के समायोजन और सरकार की ओर से लागू की जाने वाली तारीख पर निर्भर करेगी। इस कैल्कुलेशन में एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इनकम टैक्स, एनपीएस और अन्य कटौतियों को शामिल नहीं किया गया है। सालाना वेतन वृद्धि, प्रमोशन और अन्य बदलावों से भी एरियर की रकम बदल सकती है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें