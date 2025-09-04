8वां वेतन आयोग कब से होगा लागू, कितनी होगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी? पढ़ें ये अपडेट

कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग न केवल बेसिक सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी करेगा बल्कि महंगाई भत्ता (DA) और अन्य छोटे भत्तों को मिलाकर वेतन संरचना को और भी सरल व पारदर्शी बनाएगा।

8th Pay Commission: केंद्र की मोदी सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी थी, लेकिन अभी तक इसके सदस्यों और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। ToR यानी आयोग का कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियां तय करती हैं कि आयोग किन-किन पहलुओं पर विचार करेगा। बता दें कि 8वें वेतन आयोग का मकसद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन की संरचना में बदलाव करना है। हालांकि, इसके लागू होने में देरी हो सकती है, लेकिन कर्मचारियों को बकाया 2026 से रेट्रोस्पेक्टिव यानी पिछली तारीख से मिलेंगे। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इस आयोग से सैलरी स्ट्रक्चर की उम्मीद कर रहे हैं।

खत्म होंगे ये भत्ते! कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग की तरह, इस बार भी कुछ भत्ते खत्म किए जा सकते हैं या फिर बड़े भत्तों में मिला दिए जाएंगे ताकि सैलरी स्ट्रक्चर को और सरल बनाया जा सके। इसमें यात्रा भत्ता, विशेष ड्यूटी भत्ता और छोटे क्षेत्रीय भत्ते शामिल हो सकते हैं।

फिटमेंट फैक्टर पर आधारित सैलरी वेतन वृद्धि का आधार बनेगा 'फिटमेंट फैक्टर', जो बेसिक पे पर लागू किया जाने वाला एक गुणक है। एनालिस्ट्स के अनुमान के अनुसार, यह फैक्टर 1.83 से 2.86 के बीच रह सकता है, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 13% से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल कर्मचारियों को 55% का महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है। 8वां वेतन आयोग लागू होने के साथ ही यह डीए रीसेट होकर शून्य हो जाएगा और सीधे बेसिक पे में जोड़ दिया जाएगा। इसका असर यह होगा कि शुरुआती बढ़ोतरी कुछ हद तक सीमित लगेगी, लेकिन कर्मचारियों को दीर्घकालिक फायदा मिलेगा, क्योंकि पेंशन भी बेसिक पे और DA से जुड़ी होती है।