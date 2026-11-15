8th Pay Commission: ‘मुझे विश्वास है 1 जनवरी 2026 से मिलेगा एरियर’, सचिव का बयान; 6% एनुअल इंक्रीमेंट की भी डिमांड
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission: स्टाफ साइड के सचिव ने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों को एरियल मिलेगा
- इस संगठन ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है
8th Pay Commission: 8वें पे कमीशन का गठन हुए 12 महीने से अधिक का समय बीत चुका है। इस आयोग के पास मौजूदा समय में 6 महीने का और समय बचा है। इस दौरान उसे रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को देना है। जिसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के डीए, बेसिक पे, एचआरए, फैमिली पेंशन फॉर्मूला आदि पर फैसला किया जाएगा। कर्मचारियों के बीच इस समय चर्चा का विषय यह है कि क्या 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा या नहीं? स्टाफ साइड के नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि 1 जनवरी 2026 से ही कर्मचारियों को एरियर का पैसा मिलेगा।
एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के अनुसार शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, 'एरियर जनवरी 2026 से दिया जाएगा। मैं इसको लेकर 100 प्रतिशत आश्वस्त हूं। मुझे इस विषय पर कोई भी शंका नहीं है। अगर कोई इससे अलग कह रहा है तो हम उस पर विश्वास नहीं करते है। स्टाफ साइड के सचिव होने की वजह से मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि एरियर का तय तारीख से ही दिया जाएगा।'
24 महीने का एरियर मिलने की संभावना!
अगर स्टाफ साइड के सचिव की बात सही है तो इस बार केंद्र सरकार को 2 साल के आस-पास केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर देना पड़ सकता है। बता दें, आयोग की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेने में भी सरकार समय लेती है। ऐसे में 18 महीने के बाद भी कुछ महीने का और वक्त लगता है। ऐसी स्थिति में 24 महीने का भी एरियर मिलने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है।
एनुअल इंक्रीमेंट को 6% करने की मांग
स्टाफ साइड ने केंद्र सरकार से 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। इससे कम से कम सैलरी 69000 रुपये के स्तर पर पहुंच सकती है। इसके अलावा इस संगठन ने एनुअल इंक्रीमेंट को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने की डिमांड की है। बता दें, इस आयोग में 3 सदस्य हैं। पे कमीशन ने देश भर के अलग-अलग हिस्सों में जाकर कर्मचारियों से जुड़े संगठनों से उनकी राय ली है।
10 साल के बाद लागू होता है 8वां वेतन आयोग
अमूमन यह देखा जाता रहा है कि पे कमीशन की अनुशंसा को 10 साल के अंतराल के बाद लागू किया जाता रहा है। अगर इस हिसाब से देखते हैं तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए। बता दें, 7वें वेतन आयोग ने नवंबर 2015 में रिपोर्ट को जमा किया था। और यह रिपोर्ट जुलाई 2016 में प्रभावी हुआ। लेकिन इस रिपोर्ट के लागू करने की तारीख 1 जनवरी 2016 तय की गई। जिसकी वजह से तब 6 महीने का एरियर सरकार ने कर्मचारियों को दिया था।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।