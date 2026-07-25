8th Pay Commission: 8वें पे कमीशन की दूसरे राउंड की मीटिंग जल्द हो रही है शुरू, 31 जुलाई तक कर लेना होगा यह काम
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission: 8वां वित्त आयोग दूसरे राउंड की मीटिंग कर्मचारी, पेंशनर्स से जुड़े संगठन और पेंशनर्स के साथ करने जा रहा है
- यह मीटिंग अगले कुछ दिनों के अंदर प्रस्तावित है
8th Pay Commission Latest Update: 8वें पे कमीशन का गठन पिछले साल नवंबर 2025 में किया गया था। आयोग ने तब से अबतक कई मीटिंग्स देश के अलग-अलग हिस्सों किया है। पे कमीशन इस दौरान कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके संगठनों से चर्चा की और सुझाव मांगे। अब 8वां वित्त आयोग अगले राउंड की बातचीत शुरू करने जा रहा है। कर्मचारियों की संस्था से पे कमीशन 7 अगस्त और 10 अगस्त को मिलेगा। लेकिन इसके 31 जुलाई तक संगठनों को अपना समय पे कमीशन से ले लेना होगा।
क्या कुछ आयोग के नोटिफिकेशन में कहा गया है (8th Pay Commission meetings)
8वें पे कमीशन की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार दिल्ली में रजिस्टर्ड एसोसिएशंस, फेडरेशंस और केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि से मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। उन्हें इसके लिए आयोग से समय लेना होगा। बता दें, आयोग ने दिल्ली में मीटिंग कहां होगी इसकी जानकारी अभी साझा नहीं किया है। इसकी जानकारी आने वाले दिनों में अलग से दी जाएगी।
किन बातों की होगी चर्चा
संगठन और प्रतिनिधि दिल्ली की मीटिंग में पे रिविजिन, पेंशन, भत्ता, फिटमेंट फैक्टर्स, प्रमोशंस, वर्क कंडिशन्स के साथ-साथ अन्य कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे उठा सकते हैं। इनको लेकर डिमांड किया जा सकता है।
31 जुलाई है इस काम की डेडलाइन (8th Pay Commission last dates)
8वें वित्त आयोग ने मंत्रालयों, डिपार्टमेंट्स और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जुलाई 2026 तक कर्मचारियों का डाटा अपलोड करने है। इस डेडलाइन को पहले भी बढ़ाया जा चुका है। ऐसे में इस बार बढ़ोतरी की संभावना काफी कम है। बता दें, आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि डाटा सिर्फ पोर्टल के जरिए अपलोड करने पर ही मान्य होगा। यानी पीडीएफ, मेल, हार्ड कॉपी आदि का कोई महत्व नहीं है।
आयोग के पास है अब भी 9 महीने का समय
8वें वित्त आयोग को 18 महीने के समय मिला है। जिसमें लगभग 9 महीने का समय बीता चुका है। 9 महीने का समय और बचा है। पे कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्रिय कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ा फैसला होगा। यही वजह ही संगठनों की तरफ से लगातार फिटमेंट फैक्टर्स अधिक रखने की मांग हो रही है। एक संगठन नें 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है।
बता दें, फिटमेंट फैक्टर के ही अनुपात में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। यानी जितना अधिक फिटमेंट फैक्टर होगा उतना अधिक बेसिक पे बढ़ जाएगा। कर्मचारी संगठनों ने इसके अलावा डीए, एचआरए आदि को लेकर भी अपनी मांग आयोग के साथ प्रस्तुत की है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।