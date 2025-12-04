8वां वेतन आयोग कब से होगा लागू? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी

संक्षेप: 8th Pay Commission: नवंबर 2025 की शुरुआत में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को भी मंजूरी दे दी। इसके बाद अब देशभर के करोड़ों कर्मचारी और पेंशनधारक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आयोग कब रिपोर्ट देगा और सरकार इसे कब लागू करेगी।

8th Pay Commission: नवंबर 2025 की शुरुआत में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को भी मंजूरी दे दी। इसके बाद अब देशभर के करोड़ों कर्मचारी और पेंशनधारक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आयोग कब रिपोर्ट देगा और सरकार इसे कब लागू करेगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या आयोग 18 महीने की तय समयसीमा में रिपोर्ट सौंप पाएगा या फिर उसे भी एक्सटेंशन चाहिए होगा? इससे पहले भी कई वेतन आयोगों ने समय बढ़ाने की मांग की है। इसी वजह से कर्मचारी यह भी जानना चाहते हैं कि अगर रिपोर्ट देर से आई तो क्या सरकार उन्हें अंतरिम राहत दे सकती है, जैसा कि 5वें वेतन आयोग के दौरान हुआ था।

क्या है जानकारों की राय विशेषज्ञों का मानना है कि आम तौर पर किसी वेतन आयोग को लागू होने में 1 से 2 साल का समय लगता है। उदाहरण के लिए 7वां वेतन आयोग 2014 में बना था और लगभग 29 महीनों में लागू हुआ। 6ठें आयोग को भी 22 महीने लगे। इसी पैटर्न को देखते हुए विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग भी लगभग दो साल में अमल में आ सकता है। आयोग के पास 18 महीने का समय है, लेकिन रिपोर्ट के बाद इसे मंत्री समूह, कैबिनेट और अन्य विभागों से मंजूरी लेनी होती है, जिसमें 4–6 महीने और लग जाते हैं। कर्मचारी संगठनों के कई प्रतिनिधियों का कहना है कि अगर आयोग एक्सटेंशन मांगता है, तो कुल समय लगभग दो साल तक जा सकता है।

8वें वेतन आयोग कब से होगा लागू सबकी नजर इस बात पर भी है कि क्या केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को 2027 के यूपी चुनाव से पहले लागू करेगी? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े राज्य में चुनाव से पहले वेतन बढ़ोतरी देना सरकार के लिए राजनीतिक तौर पर फायदेमंद हो सकता है। लेकिन कर्मचारी संगठनों के कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि फरवरी 2027 के यूपी चुनाव से पहले इसे लागू करना लगभग असंभव है। ऐसे में सरकार अंतरिम राहत देने का रास्ता चुन सकती है। जैसे मूल वेतन पर कुछ प्रतिशत अंतरिम बढ़ोतरी। 5वें वेतन आयोग के दौरान ऐसी राहत तीन बार मिली थी।