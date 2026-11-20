मुख्य बातें

8th Pay Commission Salary Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद है। नए वेतन आयोग में कितनी सैलरी बढ़ेगी, यह काफी हद तक फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर निर्भर करेगा। हालांकि, अभी सरकार ने फिटमेंट फैक्टर और नई वेतन संरचना को अंतिम मंजूरी नहीं दी है, लेकिन 2.10, 2.28 और 2.57 जैसे संभावित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी का अनुमान लगाया जा सकता है। खास बात यह है कि वेतन में बदलाव का असर सिर्फ बेसिक सैलरी (Basic Salary) पर नहीं पड़ेगा। DA (Dearness Allowance), HRA (House Rent Allowance) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (Transport Allowance) जैसे भत्ते भी कर्मचारी की कुल कमाई को प्रभावित करेंगे।

इस बार हम पे लेवल 3, 4, 5 और 6 के कर्मचारियों की शुरुआती बेसिक सैलरी (Basic Salary) को आधार बनाकर समझेंगे कि अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर पर उनकी अनुमानित ग्रॉस सैलरी (Gross Salary) कितनी हो सकती है। साथ ही जानेंगे कि मौजूदा सैलरी के मुकाबले संभावित बढ़ोतरी कितनी हो सकती है।

पहले समझें ग्रॉस सैलरी क्या होती है?

सरकारी कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी (Gross Salary) यानी कुल मासिक सैलरी में बेसिक पे (Basic Pay) के साथ मिलने वाले अलग-अलग भत्ते शामिल होते हैं। इसमें मुख्य रूप से ये चीजें आती हैं:

बेसिक पे:- कर्मचारी के पे लेवल (Pay Level) के हिसाब से तय मूल वेतन।

कर्मचारी के पे लेवल (Pay Level) के हिसाब से तय मूल वेतन। डियरनेस अलाउंस (DA):- महंगाई के असर को कम करने के लिए मिलने वाला भत्ता।

महंगाई के असर को कम करने के लिए मिलने वाला भत्ता। हाउस रेंट अलाउंस (HRA):- मकान किराये के खर्च के लिए मिलने वाला भत्ता।

मकान किराये के खर्च के लिए मिलने वाला भत्ता। ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA):- आने-जाने के खर्च के लिए मिलने वाला भत्ता।

आने-जाने के खर्च के लिए मिलने वाला भत्ता। अन्य भत्ते:- कर्मचारी की पोस्टिंग, पद और पात्रता के आधार पर मिलने वाले दूसरे भत्ते।

यानी ग्रॉस सैलरी (Gross Salary) केवल बेसिक पे (Basic Pay) नहीं होती, बल्कि इसमें सभी लागू भत्ते जुड़ते हैं।

ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला:

ग्रॉस सैलरी (Gross Salary) = बेसिक पे + DA + HRA + ट्रांसपोर्ट अलाउंस + अन्य लागू भत्ते।

ध्यान रखें कि ग्रॉस सैलरी (Gross Salary) से NPS, CGHS, इनकम टैक्स और अन्य कटौतियां घटाने के बाद जो रकम खाते में आती है, उसे इन-हैंड सैलरी कहते हैं।

8वें वेतन आयोग में कितना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर?

8वें वेतन आयोग के लिए अभी फिटमेंट फैक्टर तय नहीं हुआ है। इसलिए 2.10, 2.28 और 2.57 को केवल संभावित उदाहरण मानकर सैलरी का अनुमान लगाया गया है। पिछले वेतन आयोगों में भी फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका रही है। छठे वेतन आयोग में 1.86 और 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था।

इस बार अगर 2.10, 2.28 या 2.57 में से कोई फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) में कितना बदलाव होगा, इसका अंदाजा नीचे दिए गए कैलकुलेशन से लगाया जा सकता है।

8वें वेतन आयोग में लेवल-3 से 6 की कितनी होगी सैलरी?

सबसे पहले सातवें वेतन आयोग के तहत इन चारों पे लेवल (Pay Level) की शुरुआती बेसिक सैलरी (Basic Salary) समझ लेते हैं।

Pay Level मौजूदा शुरुआती Basic Pay Level 3 ₹21,700 Level 4 ₹25,500 Level 5 ₹29,200 Level 6 ₹35,400

अब इन्हीं बेसिक सैलरी (Basic Salary) पर अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर लगाकर नई बेसिक सैलरी (Basic Salary) और ग्रॉस सैलरी (Gross Salary) का अनुमान लगाया गया है। इस कैलकुलेशन में DA को शून्य और X कैटेगरी शहरों के लिए HRA को 24% माना गया है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस (Transport Allowance) और अन्य भत्तों को शामिल नहीं किया गया है।

2.10 फिटमेंट फैक्टर पर कितनी होगी ग्रॉस सैलरी?

अगर 8वें वेतन आयोग में 2.10 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो अनुमानित सैलरी इस प्रकार होगी:

पे लेवल नई बेसिक सैलरी 24% HRA ग्रॉस सैलरी Level 3 ₹45,570 ₹10,937 ₹56,507 Level 4 ₹53,550 ₹12,852 ₹66,402 Level 5 ₹61,320 ₹14,717 ₹76,037 Level 6 ₹74,340 ₹17,842 ₹92,182

इस हिसाब से Level 3 के कर्मचारी की अनुमानित Gross Salary ₹56,507 और Level 6 के कर्मचारी की ₹92,182 हो सकती है।

2.28 Fitment Factor पर कितनी बढ़ेगी सैलरी?

अगर फिटमेंट फैक्टर 2.28 तय होता है, तो कर्मचारियों की Basic Salary और HRA में और बढ़ोतरी होगी।

पे लेवल नई बेसिक सैलरी 24% HRA ग्रॉस सैलरी Level 3 ₹49,476 ₹11,874 ₹61,350 Level 4 ₹58,140 ₹13,954 ₹72,094 Level 5 ₹66,576 ₹15,978 ₹82,554 Level 6 ₹80,712 ₹19,371 ₹1,00,083

इस अनुमान के मुताबिक Level 3 के कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी (Gross Salary) करीब ₹61,350 और Level 6 के कर्मचारी की ₹1 लाख से अधिक हो सकती है। 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर कितनी होगी ग्रॉस सैलरी?

अब सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले 2.57 फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन समझते हैं। अगर 8वें वेतन आयोग में इतना फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो शुरुआती वेतन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

पे लेवल नई बेसिक सैलरी 24% HRA ग्रॉस सैलरी Level 3 ₹55,769 ₹13,386 ₹69,155 Level 4 ₹65,535 ₹15,728 ₹81,263 Level 5 ₹75,044 ₹18,011 ₹93,055 Level 6 ₹90,978 ₹21,835 ₹1,12,813

इस हिसाब से Level 3 के कर्मचारी की अनुमानित ग्रॉस सैलरी (Gross Salary)करीब ₹69,155 और Level 6 के कर्मचारी की ₹1,12,813 तक पहुंच सकती है।

लेवल-3 कर्मचारी की सैलरी का पूरा कैलकुलेशन समझें

मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी का Pay Level 3 है और उसकी मौजूदा Basic Salary ₹21,700 है।

अगर 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो नई Basic Salary निकालने का तरीका होगा:

नई बेसिक सैलरी= ₹21,700 × 2.57

नई बेसिक सैलरी = ₹55,769

अब इसमें 24% HRA जोड़ेंगे।

HRA = ₹55,769 × 24% = ₹13,386 (लगभग)

इस तरह कुल ग्रॉस सैलरी होगी:

₹55,769 + ₹13,386 = ₹69,155 (लगभग)

यानी इस अनुमान के अनुसार Level 3 कर्मचारी की Gross Salary करीब ₹69,155 हो सकती है।

अभी कितनी मिल रही है सैलरी?

मौजूदा सातवें वेतन आयोग के तहत DA की दर 63% हो चुकी है। वहीं X कैटेगरी के शहरों में HRA की दर 30% मानी गई है। इन्हीं दरों के आधार पर Level 3 से 6 तक कर्मचारियों की शुरुआती Gross Salary का अनुमान इस प्रकार है:

पे लेवल बेसिक पे 63% DA 30% HRA मौजूदा ग्रॉस सैलरी Level 3 ₹21,700 ₹13,671 ₹6,510 ₹41,881 Level 4 ₹25,500 ₹16,065 ₹7,650 ₹49,215 Level 5 ₹29,200 ₹18,396 ₹8,760 ₹56,356 Level 6 ₹35,400 ₹22,302 ₹10,620 ₹68,322

इन आंकड़ों में ट्रांसपोर्ट अलाउंस (Transport Allowance) और अन्य भत्ते शामिल नहीं हैं।

2.57 फिटमेंट पर कितनी बढ़ सकती है ग्रॉस सैलरी?

मौजूदा अनुमानित ग्रॉस सैलरी (Gross Salary) और 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर निकाली गई नई ग्रॉस सैलरी (Gross Salary) की तुलना करें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है:

Pay Level मौजूदा Gross Salary अनुमानित नई Gross Salary अंतर Level 3 ₹41,881 ₹69,155 ₹27,274 Level 4 ₹49,215 ₹81,263 ₹32,048 Level 5 ₹56,356 ₹93,055 ₹36,699 Level 6 ₹68,322 ₹1,12,813 ₹44,491

यह तुलना केवल उदाहरण के लिए है। दोनों वेतन संरचनाओं में DA और HRA की दरें अलग-अलग रखी गई हैं, इसलिए इसे वास्तविक सैलरी बढ़ोतरी या अंतिम वेतन आयोग की घोषणा नहीं समझना चाहिए।

फिटमेंट ज्यादा होने का मतलब उतनी ही ज्यादा सैलरी नहीं

कर्मचारियों को यह समझना जरूरी है कि फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा जितना बड़ा दिखाई देता है, वास्तविक वेतन वृद्धि का मतलब उतना सीधा नहीं होता। सातवें वेतन आयोग के समय भी फिटमेंट फैक्टर के साथ पुराने DA को नई वेतन संरचना में समायोजित किया गया था। इसी वजह से केवल पुराने और नए फिटमेंट फैक्टर की तुलना करके वास्तविक सैलरी बढ़ोतरी का अनुमान लगाना सही नहीं होगा। 8वें वेतन आयोग में भी नई बेसिक सैलरी (Basic Salary), DA, HRA और दूसरे भत्तों के नियम तय होने के बाद ही कर्मचारियों की वास्तविक ग्रॉस सैलरी (Gross Salary) स्पष्ट होगी।