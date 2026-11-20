8th Pay Commission: ₹69,155 से ₹1.12 लाख तक होगी लेवल-3 से 6 तक कर्मचारियों की सैलरी? यहां समझें पूरा गणित
मुख्य बातें
- 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ सकती है? 2.10, 2.28 और 2.57 के संभावित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पे लेवल 3 से 6 तक की अनुमानित ग्रॉस सैलरी का कैलकुलेशन किया गया है
- 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर Level 3 की ग्रॉस सैलरी करीब ₹69,155 और लेवल-6 की ₹1,12,813 तक हो सकती है
8th Pay Commission Salary Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद है। नए वेतन आयोग में कितनी सैलरी बढ़ेगी, यह काफी हद तक फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर निर्भर करेगा। हालांकि, अभी सरकार ने फिटमेंट फैक्टर और नई वेतन संरचना को अंतिम मंजूरी नहीं दी है, लेकिन 2.10, 2.28 और 2.57 जैसे संभावित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी का अनुमान लगाया जा सकता है। खास बात यह है कि वेतन में बदलाव का असर सिर्फ बेसिक सैलरी (Basic Salary) पर नहीं पड़ेगा। DA (Dearness Allowance), HRA (House Rent Allowance) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (Transport Allowance) जैसे भत्ते भी कर्मचारी की कुल कमाई को प्रभावित करेंगे।
इस बार हम पे लेवल 3, 4, 5 और 6 के कर्मचारियों की शुरुआती बेसिक सैलरी (Basic Salary) को आधार बनाकर समझेंगे कि अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर पर उनकी अनुमानित ग्रॉस सैलरी (Gross Salary) कितनी हो सकती है। साथ ही जानेंगे कि मौजूदा सैलरी के मुकाबले संभावित बढ़ोतरी कितनी हो सकती है।
पहले समझें ग्रॉस सैलरी क्या होती है?
सरकारी कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी (Gross Salary) यानी कुल मासिक सैलरी में बेसिक पे (Basic Pay) के साथ मिलने वाले अलग-अलग भत्ते शामिल होते हैं। इसमें मुख्य रूप से ये चीजें आती हैं:
- बेसिक पे:- कर्मचारी के पे लेवल (Pay Level) के हिसाब से तय मूल वेतन।
- डियरनेस अलाउंस (DA):- महंगाई के असर को कम करने के लिए मिलने वाला भत्ता।
- हाउस रेंट अलाउंस (HRA):- मकान किराये के खर्च के लिए मिलने वाला भत्ता।
- ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA):- आने-जाने के खर्च के लिए मिलने वाला भत्ता।
- अन्य भत्ते:- कर्मचारी की पोस्टिंग, पद और पात्रता के आधार पर मिलने वाले दूसरे भत्ते।
यानी ग्रॉस सैलरी (Gross Salary) केवल बेसिक पे (Basic Pay) नहीं होती, बल्कि इसमें सभी लागू भत्ते जुड़ते हैं।
ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला:
ग्रॉस सैलरी (Gross Salary) = बेसिक पे + DA + HRA + ट्रांसपोर्ट अलाउंस + अन्य लागू भत्ते।
ध्यान रखें कि ग्रॉस सैलरी (Gross Salary) से NPS, CGHS, इनकम टैक्स और अन्य कटौतियां घटाने के बाद जो रकम खाते में आती है, उसे इन-हैंड सैलरी कहते हैं।
8वें वेतन आयोग में कितना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर?
8वें वेतन आयोग के लिए अभी फिटमेंट फैक्टर तय नहीं हुआ है। इसलिए 2.10, 2.28 और 2.57 को केवल संभावित उदाहरण मानकर सैलरी का अनुमान लगाया गया है। पिछले वेतन आयोगों में भी फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका रही है। छठे वेतन आयोग में 1.86 और 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था।
इस बार अगर 2.10, 2.28 या 2.57 में से कोई फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) में कितना बदलाव होगा, इसका अंदाजा नीचे दिए गए कैलकुलेशन से लगाया जा सकता है।
8वें वेतन आयोग में लेवल-3 से 6 की कितनी होगी सैलरी?
सबसे पहले सातवें वेतन आयोग के तहत इन चारों पे लेवल (Pay Level) की शुरुआती बेसिक सैलरी (Basic Salary) समझ लेते हैं।
|Pay Level
|मौजूदा शुरुआती Basic Pay
|Level 3
|₹21,700
|Level 4
|₹25,500
|Level 5
|₹29,200
|Level 6
|₹35,400
अब इन्हीं बेसिक सैलरी (Basic Salary) पर अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर लगाकर नई बेसिक सैलरी (Basic Salary) और ग्रॉस सैलरी (Gross Salary) का अनुमान लगाया गया है। इस कैलकुलेशन में DA को शून्य और X कैटेगरी शहरों के लिए HRA को 24% माना गया है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस (Transport Allowance) और अन्य भत्तों को शामिल नहीं किया गया है।
2.10 फिटमेंट फैक्टर पर कितनी होगी ग्रॉस सैलरी?
अगर 8वें वेतन आयोग में 2.10 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो अनुमानित सैलरी इस प्रकार होगी:
|पे लेवल
|नई बेसिक सैलरी
|24% HRA
|ग्रॉस सैलरी
|Level 3
|₹45,570
|₹10,937
|₹56,507
|Level 4
|₹53,550
|₹12,852
|₹66,402
|Level 5
|₹61,320
|₹14,717
|₹76,037
|Level 6
|₹74,340
|₹17,842
|₹92,182
इस हिसाब से Level 3 के कर्मचारी की अनुमानित Gross Salary ₹56,507 और Level 6 के कर्मचारी की ₹92,182 हो सकती है।
2.28 Fitment Factor पर कितनी बढ़ेगी सैलरी?
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.28 तय होता है, तो कर्मचारियों की Basic Salary और HRA में और बढ़ोतरी होगी।
|पे लेवल
|नई बेसिक सैलरी
|24% HRA
|ग्रॉस सैलरी
|Level 3
|₹49,476
|₹11,874
|₹61,350
|Level 4
|₹58,140
|₹13,954
|₹72,094
|Level 5
|₹66,576
|₹15,978
|₹82,554
|Level 6
|₹80,712
|₹19,371
|₹1,00,083
इस अनुमान के मुताबिक Level 3 के कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी (Gross Salary) करीब ₹61,350 और Level 6 के कर्मचारी की ₹1 लाख से अधिक हो सकती है। 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर कितनी होगी ग्रॉस सैलरी?
अब सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले 2.57 फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन समझते हैं। अगर 8वें वेतन आयोग में इतना फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो शुरुआती वेतन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
|पे लेवल
|नई बेसिक सैलरी
|24% HRA
|ग्रॉस सैलरी
|Level 3
|₹55,769
|₹13,386
|₹69,155
|Level 4
|₹65,535
|₹15,728
|₹81,263
|Level 5
|₹75,044
|₹18,011
|₹93,055
|Level 6
|₹90,978
|₹21,835
|₹1,12,813
इस हिसाब से Level 3 के कर्मचारी की अनुमानित ग्रॉस सैलरी (Gross Salary)करीब ₹69,155 और Level 6 के कर्मचारी की ₹1,12,813 तक पहुंच सकती है।
लेवल-3 कर्मचारी की सैलरी का पूरा कैलकुलेशन समझें
मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी का Pay Level 3 है और उसकी मौजूदा Basic Salary ₹21,700 है।
अगर 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो नई Basic Salary निकालने का तरीका होगा:
नई बेसिक सैलरी= ₹21,700 × 2.57
नई बेसिक सैलरी = ₹55,769
अब इसमें 24% HRA जोड़ेंगे।
HRA = ₹55,769 × 24% = ₹13,386 (लगभग)
इस तरह कुल ग्रॉस सैलरी होगी:
₹55,769 + ₹13,386 = ₹69,155 (लगभग)
यानी इस अनुमान के अनुसार Level 3 कर्मचारी की Gross Salary करीब ₹69,155 हो सकती है।
अभी कितनी मिल रही है सैलरी?
मौजूदा सातवें वेतन आयोग के तहत DA की दर 63% हो चुकी है। वहीं X कैटेगरी के शहरों में HRA की दर 30% मानी गई है। इन्हीं दरों के आधार पर Level 3 से 6 तक कर्मचारियों की शुरुआती Gross Salary का अनुमान इस प्रकार है:
|पे लेवल
|बेसिक पे
|63% DA
|30% HRA
|मौजूदा ग्रॉस सैलरी
|Level 3
|₹21,700
|₹13,671
|₹6,510
|₹41,881
|Level 4
|₹25,500
|₹16,065
|₹7,650
|₹49,215
|Level 5
|₹29,200
|₹18,396
|₹8,760
|₹56,356
|Level 6
|₹35,400
|₹22,302
|₹10,620
|₹68,322
इन आंकड़ों में ट्रांसपोर्ट अलाउंस (Transport Allowance) और अन्य भत्ते शामिल नहीं हैं।
2.57 फिटमेंट पर कितनी बढ़ सकती है ग्रॉस सैलरी?
मौजूदा अनुमानित ग्रॉस सैलरी (Gross Salary) और 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर निकाली गई नई ग्रॉस सैलरी (Gross Salary) की तुलना करें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है:
|Pay Level
|मौजूदा Gross Salary
|अनुमानित नई Gross Salary
|अंतर
|Level 3
|₹41,881
|₹69,155
|₹27,274
|Level 4
|₹49,215
|₹81,263
|₹32,048
|Level 5
|₹56,356
|₹93,055
|₹36,699
|Level 6
|₹68,322
|₹1,12,813
|₹44,491
यह तुलना केवल उदाहरण के लिए है। दोनों वेतन संरचनाओं में DA और HRA की दरें अलग-अलग रखी गई हैं, इसलिए इसे वास्तविक सैलरी बढ़ोतरी या अंतिम वेतन आयोग की घोषणा नहीं समझना चाहिए।
फिटमेंट ज्यादा होने का मतलब उतनी ही ज्यादा सैलरी नहीं
कर्मचारियों को यह समझना जरूरी है कि फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा जितना बड़ा दिखाई देता है, वास्तविक वेतन वृद्धि का मतलब उतना सीधा नहीं होता। सातवें वेतन आयोग के समय भी फिटमेंट फैक्टर के साथ पुराने DA को नई वेतन संरचना में समायोजित किया गया था। इसी वजह से केवल पुराने और नए फिटमेंट फैक्टर की तुलना करके वास्तविक सैलरी बढ़ोतरी का अनुमान लगाना सही नहीं होगा। 8वें वेतन आयोग में भी नई बेसिक सैलरी (Basic Salary), DA, HRA और दूसरे भत्तों के नियम तय होने के बाद ही कर्मचारियों की वास्तविक ग्रॉस सैलरी (Gross Salary) स्पष्ट होगी।
फिलहाल, ये सभी आंकड़े संभावित फिटमेंट फैक्टर पर आधारित अनुमान हैं। 8वें वेतन आयोग में अंतिम फिटमेंट फैक्टर, HRA की दरें और नई सैलरी संरचना घोषित होने के बाद ही केंद्रीय कर्मचारियों की वास्तविक कमाई का पता चलेगा।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।