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8वें वेतन आयोग की ये डेडलाइन हो रही खत्म, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अहम बैठक

Apr 06, 2026 06:26 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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8th pay commission latest: बीते साल नवंबर महीने में वेतन आयोग का गठन हुआ था और यह 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। इससे पहले, अलग-अलग कर्मचारियों के संगठन की ओर से वेतन आयोग को डिमांड लिस्ट सौंपी जा रही है।

8वें वेतन आयोग की ये डेडलाइन हो रही खत्म, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अहम बैठक

8th pay commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। बीते साल नवंबर महीने में वेतन आयोग का गठन हुआ था और यह 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। इससे पहले, अलग-अलग कर्मचारियों के संगठन की ओर से वेतन आयोग को डिमांड लिस्ट सौंपी जा रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के संगठनों की मुख्य संस्था नेशनल काउंसिल (ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी), NC-JCM की ड्राफ्टिंग कमेटी भी एक अहम बैठक कर वेतन आयोग के सामने अपने विचार रखेगी। बैठक में वेतन आयोग को मेमोरेंडम सौंपने की तैयारी है। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों या वेतन आयोग के हितधारकों को मेमोरेंडम जमा करने के लिए 30 अप्रैल, 2026 की डेडलाइन तय की है।

कब होगी बैठक?

ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक 13 अप्रैल 2026 को होगी। इस बैठक में उस अंतिम मेमोरेंडम पर चर्चा की जाएगी, जिसे 8वें वेतन आयोग को भेजा जाना है। बता दें कि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि की तारीख की घोषणा नहीं की है। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को लिखे एक पत्र में NC-JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा- हम आपको सूचित करते हैं कि NC-JCM के 'स्टाफ साइड' की ओर से 8वें CPC के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों का मेमोरेंडम तैयार करने के लिए अगली बैठक 13 अप्रैल, 2026 को होगी। यह बैठक सुबह 11 बजे, JP चौबे मेमोरियल लाइब्रेरी (AIRF कार्यालय परिसर) में आयोजित की जाएगी।

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13 अप्रैल की यह बैठक 12 मार्च 2026 को हुई बैठक का ही अगला चरण है। बैठक में NC-JCM की ड्राफ्टिंग कमेटी के सभी सदस्य एक साथ मिलकर, कर्मचारियों और पेंशनरों के सभी संगठनों की ओर से एक साझा मेमोरेंडम तैयार करने पर चर्चा करने के लिए मिले थे। कमेटी के सदस्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन, भत्ते और नौकरी से जुड़ी दूसरी शर्तों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। यह एक साझा मेमोरेंडम तैयार करने की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसे 8वें वेतन आयोग को भेजा जाएगा।

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बता दे कि 8वें CPC ने इस तरह का मेमोरेंडम जमा करने के लिए 30 अप्रैल, 2026 की डेडलाइन तय की है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) के सी. श्रीकुमार ने ET Wealth Online को बताया कि इस बैठक में ही सबसे ज्यादा संभावना है कि साझा मेमोरेंडम को अंतिम रूप दिया जाएगा।

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श्रीकुमार ने 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट पर डाले गए एक प्रश्नावली का ज़िक्र कर रहे हैं, जिसका मकसद कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, यूनियनों, कर्मचारी संगठनों और दूसरे हितधारकों से राय लेना है। इस प्रश्नावली को ऑनलाइन जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2026 थी।

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