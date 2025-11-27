8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी, क्या है पेंशन का कैलकुलेशन- फिटमेंट फैक्टर पर अपडेट

संक्षेप: फिटमेंट फैक्टर का वेतन और पेंशन पर असर काफी बड़ा होगा। उदाहरण के तौर पर, 18,000 रुपये बेसिक वेतन वाले कर्मचारी का वेतन 1.83 फैक्टर पर 32,940 रुपये और 2.46 फैक्टर पर 44,280 रुपये तक पहुंच सकता है।

8th Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा नवंबर की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग (8th CPC) के अध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी करने के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों में वेतन बढ़ोतरी को लेकर उत्सुकता काफी बढ़ गई है। आने वाली वेतन वृद्धि का आधार फिटमेंट फैक्टर होगा, जो पेंशन और वेतन संशोधन के लिए एक गुणक की तरह काम करता है।

फिटमेंट फैक्टर आखिर बनता कैसे है? नेक्सडाइम (Nexdigm) के डायरेक्टर- पेरोल सर्विसेज, रामचंद्रन कृष्णमूर्ति बताते हैं कि इसे किसी तय फॉर्मूले से नहीं बनाया जाता। यह नियोक्ता, वेतन आयोग या कंपेनसेशन कमेटी द्वारा कई आर्थिक और संस्थागत कारकों को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। आमतौर पर फिटमेंट फैक्टर मौजूदा बेसिक पे + ग्रेड पे को आधार बनाकर और जरूरी वेतन वृद्धि का आकलन करके निर्धारित किया जाता है। महंगाई दर, CPI/CPI-IW ट्रेंड, सरकार की राजकोषीय क्षमता, निजी क्षेत्र के वेतन मानक और वेतन बजट सीमा जैसे कई तत्व इसके निर्धारण में भूमिका निभाते हैं।

क्या है डिटेल कर्मा मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रतीक वैद्य का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर के लिए कोई स्थायी वैधानिक फॉर्मूला नहीं है। हर वेतन आयोग अपनी अवधि के आर्थिक आंकड़ों और नीतिगत प्राथमिकताओं को देखते हुए गुणक तय करता है। उदाहरण के तौर पर, 7वें सीपीसी ने 2.57 का समान फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, जिसमें 125% डीए का न्यूट्रलाइजेशन और उसके ऊपर लगभग 14% की वास्तविक बढ़ोतरी शामिल थी। 6वें वेतन आयोग की बात करें तो उसने मौजूदा बेसिक वेतन (डियरनेस पे सहित) पर 1.74 गुणा करने की सिफारिश की थी, लेकिन कर्मचारी संगठनों के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 1.86 कर दिया। इसमें 24% डीए और 50% डियरनेस पे को मूल वेतन में समाहित कर वास्तविक लाभ दिया गया था। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का एकसमान फिटमेंट फैक्टर अपनाया। 2016 तक डीए 125% तक पहुंच चुका था, जिससे मूल वेतन और ग्रेड पे के साथ प्रभावी वेतन 2.25 गुणा तक हो गया था। आयोग ने इसके ऊपर 14.3% की वास्तविक बढ़ोतरी जोड़कर 2.57 का गुणक तय किया।

क्या फिटमेंट फैक्टर क्या यह फिटमेंट फैक्टर सभी वेतन स्तरों (लेवल 1 से 18) पर समान रहता है? कृष्णमूर्ति बताते हैं कि 7वें सीपीसी में यह सभी कर्मचारियों के लिए समान था। अलग-अलग स्तरों के लिए Index of Rationalisation (IoR) अलग होता है, लेकिन इसका फिटमेंट फैक्टर से सीधा संबंध नहीं है। फिटमेंट फैक्टर पर अंतिम फैसला कौन करता है? विशेषज्ञ बताते हैं कि वेतन आयोग अपनी सिफारिश देता है, लेकिन अंतिम अधिकार केंद्रीय मंत्रिमंडल का होता है। 6वें सीपीसी में भी सरकार ने आयोग की सिफारिश से अलग जाकर अधिक फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दी थी। ऐसे में 8वें वेतन आयोग के गुणक में भी सरकार जरूरत के अनुसार बदलाव कर सकती है।

कितनी बढ़ सकती सैलरी बढ़ती डीए दरें और वार्षिक इंक्रीमेंट भी फिटमेंट फैक्टर को प्रभावित करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डीए और देरी की वजह से उच्च फिटमेंट फैक्टर का तर्क मजबूत हो जाता है, लेकिन सरकार की वित्तीय क्षमता इसकी सीमा तय करेगी। वैद्य का कहना है कि डीए के बेसिक में मिलने के बाद वास्तविक बढ़ोतरी ज्यादा बड़ी नहीं दिखती। उदाहरण के तौर पर, 18,000 रुपये बेसिक पर 1.8 फैक्टर लगाने से नया मूल वेतन 32,400 होगा, लेकिन 58% डीए जोड़कर देखें तो वास्तविक बढ़ोतरी लगभग 13% ही होती है।

8वें वेतन आयोग के संभावित फिटमेंट फैक्टर पर एनपीएस कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल का अनुमान है कि यह करीब 2.13 हो सकता है। उनके अनुसार मौजूदा 58% डीए, अगले 18 महीनों में अनुमानित 7% डीए, दो साल के 7% वार्षिक इंक्रीमेंट और परिवार इकाई के आकार में वृद्धि जैसे कारकों को मिलाकर वर्तमान 1.58 फैक्टर लगभग 1.98 तक पहुंचता है। इसके ऊपर महंगाई वृद्धि का कम से कम 15% फैक्टर जोड़ने पर यह गुणक बढ़कर 2.13 तक जाने की संभावना बनती है। यदि परिवार इकाई का आकार और अधिक तय किया गया या महंगाई कारक अधिक हुआ, तो फिटमेंट फैक्टर 2.13 से भी ज्यादा जा सकता है। इसलिए अंतिम गुणक इससे ऊपर भी रह सकता है।