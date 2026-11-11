1 जनवरी 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग? कर्मचारियों को एरियर मिलेगा या नहीं? जानें

मुख्य बातें

8th Pay Commission Latest Update: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में इन दिनों एक बड़ा सवाल है कि क्या 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें आने के बाद साल 2027 में उनकी सैलरी और पेंशन बढ़ जाएगी? इसका सीधा जवाब अभी तय नहीं है। 8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 3 मई 2027 तक का समय दिया गया है। लेकिन रिपोर्ट जमा होने के बाद भी बढ़ी हुई सैलरी तुरंत मिलने की गारंटी नहीं है। रिपोर्ट आने के बाद सरकार को उसकी सिफारिशों पर विचार करना होगा, उन्हें मंजूरी देनी होगी और फिर लागू करने के लिए जरूरी आदेश जारी करने होंगे। ऐसे में कर्मचारियों की नजर अब 2027 की टाइमलाइन और 1 जनवरी 2026 की संभावित प्रभावी तारीख पर टिकी हुई है।

8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब आएगी?

वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर 2025 को एक अधिसूचना के जरिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया था। आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर सिफारिशें सौंपने का समय दिया गया है। इस हिसाब से रिपोर्ट जमा करने की निर्धारित समयसीमा 3 मई 2027 तक है।

आयोग ने 3 नवंबर 2026 को अपना पहला साल पूरा कर लिया है। यानी निर्धारित समयसीमा तक करीब छह महीने का समय बचा है। हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि रिपोर्ट निश्चित रूप से 3 मई 2027 को ही सार्वजनिक हो जाएगी। यह आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए दी गई अधिकतम समयसीमा है।

रिपोर्ट आने के बाद क्या सैलरी तुरंत बढ़ जाएगी?

रिपोर्ट आने के बाद सैलरी तुरंत बढ़ जाएगी? ऐसा जरूरी नहीं है। वेतन आयोग का काम मौजूदा वेतन ढांचे, भत्तों, पेंशन और अन्य सेवा लाभों की समीक्षा कर सरकार को सुझाव देना है। अंतिम फैसला सरकार के हाथ में होता है। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार यह तय करेगी कि किन सिफारिशों को स्वीकार करना है। इसके बाद नई वेतन संरचना लागू करने के लिए आदेश जारी किए जाएंगे। इसलिए रिपोर्ट जमा होने और कर्मचारियों के खाते में बढ़ी हुई सैलरी आने के बीच कुछ समय लग सकता है।

आसान टाइमलाइन में समझें

3 नवंबर 2025: 8वें वेतन आयोग का गठन

3 नवंबर 2026: आयोग ने एक साल पूरा किया

3 मई 2027 तक: सिफारिशें देने की निर्धारित समयसीमा

इसके बाद: सरकार रिपोर्ट पर विचार करेगी और फैसला लेगी

सरकारी मंजूरी के बाद: नई सैलरी और पेंशन लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी

यानी 2027 में आयोग की रिपोर्ट आने की संभावना है, लेकिन बढ़ी हुई सैलरी कब से मिलेगी, इसका फैसला सरकार की मंजूरी और लागू करने की तारीख पर निर्भर करेगा।

1 जनवरी 2026 की तारीख इतनी महत्वपूर्ण क्यों?

8वें वेतन आयोग को लेकर 1 जनवरी 2026 की तारीख काफी चर्चा में है। सरकार ने अक्टूबर 2025 में वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference) को मंजूरी देने से जुड़ी जानकारी में कहा था कि पहले के 10 साल के पैटर्न को देखते हुए नई सिफारिशों का असर सामान्य रूप से 1 जनवरी 2026 से माना जा सकता है। यहां एक बात समझना जरूरी है कि प्रभावी तारीख और बढ़ी हुई सैलरी मिलने की तारीख एक जैसी होना जरूरी नहीं है।

उदाहरण के लिए अगर सरकार बाद में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देती है और उन्हें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानती है, तो कर्मचारियों को उस अवधि का बकाया यानी एरियर मिल सकता है। हालांकि, एरियर की राशि, भुगतान का तरीका और प्रभावी तारीख को लेकर अंतिम फैसला सरकार के आदेश के बाद ही साफ होगा।

सैलरी कितनी बढ़ सकती है?

यह सवाल भी अभी पूरी तरह खुला हुआ है। सैलरी में बढ़ोतरी काफी हद तक फिटमेंट फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर निर्भर करेगी। फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) एक कैलकुलेशन होता है, जिसका इस्तेमाल मौजूदा Basic Pay को नई वेतन संरचना में बदलने के लिए किया जाता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझें। मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है और केवल उदाहरण के तौर पर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) लागू किया जाता है।

तो गणित होगा:

₹18,000 × 2.57 = ₹46,260

लेकिन, यह सिर्फ फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को समझाने का उदाहरण है। 8वें वेतन आयोग के लिए अभी कोई अंतिम Fitment Factor तय नहीं हुआ है। आयोग की सिफारिश और सरकार की मंजूरी के बाद ही वास्तविक आंकड़ा सामने आएगा।

आयोग अब तक क्या कर चुका है?

8वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनर्स, सर्विस एसोसिएशंस, यूनियनों और सरकारी विभागों से सुझाव और ज्ञापन भी मांगे थे। आयोग की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सुझाव भेजने की प्रक्रिया 5 मार्च 2026 से 15 जून 2026 तक खुली थी। यह प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। इन सुझावों और अन्य जरूरी आंकड़ों के आधार पर आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगा।

2027 में कर्मचारियों को क्या उम्मीद रखनी चाहिए?

फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण तारीख 3 मई 2027 है, क्योंकि यह आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए दी गई 18 महीने की समयसीमा है। लेकिन रिपोर्ट जमा होने के बाद सरकार की मंजूरी और नई वेतन व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया बाकी रहेगी। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि केंद्रीय कर्मचारियों को 2027 में किसी निश्चित महीने से बढ़ी हुई सैलरी मिलने लगेगी। अगर सरकार नई सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानती है, तो बाद में कर्मचारियों को उस अवधि के बकाये का लाभ मिल सकता है। लेकिन इस पर अंतिम फैसला सरकार के आधिकारिक आदेश के बाद ही होगा।

8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 3 मई 2027 तक आने की समयसीमा है, लेकिन रिपोर्ट आते ही सैलरी बढ़ना जरूरी नहीं है। पहले सरकार को सिफारिशों पर फैसला लेना होगा और लागू करने के आदेश जारी करने होंगे। कर्मचारियों के लिए राहत की बात यह हो सकती है कि सरकार 1 जनवरी 2026 को संभावित प्रभावी तारीख के रूप में देख रही है। अगर इसे अंतिम रूप से मंजूरी मिलती है, तो बढ़ी हुई सैलरी लागू होने के बाद एरियर का सवाल भी महत्वपूर्ण होगा।

फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor), नई वेतन संरचना और लागू होने की तारीख को लेकर सरकार और 8वें वेतन आयोग के अगले आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना होगा।