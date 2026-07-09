Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! 20 महीने की देरी पर मिल सकता है मोटा एरियर

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • 8वें वेतन आयोग को लेकर लेवल-2 से लेवल-4 केंद्रीय कर्मचारियों की संभावित सैलरी और एरियर का नया अनुमान सामने आया है
  • 2.28, 2.57 और 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अलग-अलग वेतन और 20 महीने तक के संभावित एरियर का आंकलन किया गया है
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! 20 महीने की देरी पर मिल सकता है मोटा एरियर

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच अब सैलरी बढ़ोतरी और एरियर को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है और अगर वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी होती है, तो उन्हें कितना एरियर मिल सकता है। हालांकि, सरकार ने अभी तक फिटमेंट फैक्टर या नई सैलरी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इसलिए फिलहाल सामने आए सभी आंकड़े केवल अनुमान हैं।

ये भी पढ़ें:हर शेयर पर 12 रुपये डिविडेंड, टाटा की कंपनी ने निवेशकों को दिया तोहफा
ये भी पढ़ें:4 महीने में 140% रिटर्न! अब इस शेयर पर 73% और कमाई का दांव, फौरन लपक लें

फिलहाल, सबसे बड़ी बहस फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की स्टाफ साइड ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। अगर यह लागू होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

हालांकि, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मनजीत सिंह पटेल का मानना है कि 2.10 फिटमेंट फैक्टर ज्यादा व्यावहारिक हो सकता है। इस स्थिति में मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 37,800 रुपये हो सकती है।

लेवल-2 से लेवल-4 के कर्मचारी केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली में अहम भूमिका निभाते हैं। इनमें लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC), अपर डिवीजन क्लर्क (UDC), सीनियर टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर ग्रेड-C और कई अन्य कर्मचारी शामिल हैं।

एक्सपर्ट ने 20 महीने की संभावित देरी को आधार बनाकर अनुमान लगाया है कि अगर नया वेतन सितंबर 2027 से लागू होता है, तो कर्मचारियों को एकमुश्त एरियर भी मिल सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.28 तय होता है, तो एरियर की राशि एक स्तर पर होगी, जबकि 2.57 या 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर कर्मचारियों को इससे कहीं अधिक एरियर मिलने की संभावना बन सकती है, यानी जितना अधिक फिटमेंट फैक्टर होगा, उतनी ही ज्यादा बेसिक सैलरी और एरियर मिलेगा।

ये भी पढ़ें:सचिन तेंदुलकर ने लगाया था दांव, अब शेयर ने बनाया रिकॉर्ड, नई ऊंचाई पर पहुंचा दाम
ये भी पढ़ें:रॉकेट बना इस ज्वेलरी कंपनी का स्टॉक, 1 दिन में 17% से ज्यादा उछला शेयर

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी गणनाएं केवल संभावित अनुमान हैं। वास्तविक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और एरियर की राशि का फैसला 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। सरकार ने आयोग को नवंबर 2025 से 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का समय दिया है।

ऐसे में कई एक्सपर्ट का मानना है कि नई वेतन संरचना मार्च या अप्रैल 2027 से लागू हो सकती है, जबकि कुछ का अनुमान है कि इसमें मई 2027 या उससे आगे तक का समय भी लग सकता है। अगर रिपोर्ट में देरी होती है, तो कर्मचारियों को एरियर का फायदा भी मिल सकता है। ऐसे में फिलहाल कर्मचारियों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,