सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! 20 महीने की देरी पर मिल सकता है मोटा एरियर
मुख्य बातें
- 8वें वेतन आयोग को लेकर लेवल-2 से लेवल-4 केंद्रीय कर्मचारियों की संभावित सैलरी और एरियर का नया अनुमान सामने आया है
- 2.28, 2.57 और 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अलग-अलग वेतन और 20 महीने तक के संभावित एरियर का आंकलन किया गया है
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच अब सैलरी बढ़ोतरी और एरियर को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है और अगर वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी होती है, तो उन्हें कितना एरियर मिल सकता है। हालांकि, सरकार ने अभी तक फिटमेंट फैक्टर या नई सैलरी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इसलिए फिलहाल सामने आए सभी आंकड़े केवल अनुमान हैं।
फिलहाल, सबसे बड़ी बहस फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की स्टाफ साइड ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। अगर यह लागू होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
हालांकि, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मनजीत सिंह पटेल का मानना है कि 2.10 फिटमेंट फैक्टर ज्यादा व्यावहारिक हो सकता है। इस स्थिति में मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 37,800 रुपये हो सकती है।
लेवल-2 से लेवल-4 के कर्मचारी केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली में अहम भूमिका निभाते हैं। इनमें लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC), अपर डिवीजन क्लर्क (UDC), सीनियर टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर ग्रेड-C और कई अन्य कर्मचारी शामिल हैं।
एक्सपर्ट ने 20 महीने की संभावित देरी को आधार बनाकर अनुमान लगाया है कि अगर नया वेतन सितंबर 2027 से लागू होता है, तो कर्मचारियों को एकमुश्त एरियर भी मिल सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.28 तय होता है, तो एरियर की राशि एक स्तर पर होगी, जबकि 2.57 या 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर कर्मचारियों को इससे कहीं अधिक एरियर मिलने की संभावना बन सकती है, यानी जितना अधिक फिटमेंट फैक्टर होगा, उतनी ही ज्यादा बेसिक सैलरी और एरियर मिलेगा।
हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी गणनाएं केवल संभावित अनुमान हैं। वास्तविक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और एरियर की राशि का फैसला 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। सरकार ने आयोग को नवंबर 2025 से 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का समय दिया है।
ऐसे में कई एक्सपर्ट का मानना है कि नई वेतन संरचना मार्च या अप्रैल 2027 से लागू हो सकती है, जबकि कुछ का अनुमान है कि इसमें मई 2027 या उससे आगे तक का समय भी लग सकता है। अगर रिपोर्ट में देरी होती है, तो कर्मचारियों को एरियर का फायदा भी मिल सकता है। ऐसे में फिलहाल कर्मचारियों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।