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8वें वेतन आयोग की डेडलाइन खत्म…केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी से जुड़ा है मामला

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और सरकारी संगठनों से कर्मचारियों के वेतन और भत्तों से जुड़ा विस्तृत वित्तीय डेटा मांगा थे
  • सरकार ने जनवरी 2025 में वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया
  • इसके बाद नवंबर 2025 में समिति का गठन हुआ
8वें वेतन आयोग की डेडलाइन खत्म…केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी से जुड़ा है मामला

8th Pay Commission latest: केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए वेतन आयोग भी एक्शन मोड में आ चुका है। इसी के तहत ना सिर्फ कर्मचारी संगठनों के सुझाव और सिफारिशों पर वेतन आयोग मंथन कर रहा है बल्कि अलग-अलग राज्यों में बैठकें भी हो रही हैं। इसके अलावा, वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और सरकारी संगठनों से कर्मचारियों के वेतन और भत्तों से जुड़ा विस्तृत वित्तीय डेटा मांगा थे। आयोग ने यह जानकारी अपने ऑनलाइन डेटा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए और इसके लिए 30 जून 2026 यानी मंगलवार को अंतिम तिथि निर्धारित की गई।

वेतन आयोग ने क्या-क्या मांगा है?

जानकारी के मुताबिक वेतन आयोग ने मंत्रालयों और विभागों से पिछले तीन पूरे हो चुके वित्तीय वर्षों के खर्च का विस्तृत ब्योरा मांगा है। रिपोर्ट के अनुसार, यह जानकारी FY 2022-23, FY 2023-24 और FY 2024-25 के लिए मांगी गई है। डेटा से यह पता चलना चाहिए कि लेवल 1 से लेवल 18 तक, सभी पे मैट्रिक्स लेवल पर सैलरी और अलग-अलग तरह के अलाउंस पर कितना खर्च हुआ। माना जा रहा है कि इसी डेटा के आधार पर वेतन आयोग भविष्य में वेतन, भत्तों और अन्य वित्तीय लाभों में संशोधन को लेकर अपनी सिफारिशें तैयार करेगा।

वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर

आठवें वेतन आयोग का पूरा फोकस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर है। फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किसी कर्मचारी के मौजूदा मूल वेतन को नए वेतन आयोग के तहत संशोधित मूल वेतन में बदलने के लिए किया जाता है। इसका फॉर्मूला मौजूदा मूल वेतन × फिटमेंट फैक्टर = संशोधित मूल वेतन है।

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बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत, 2.57 के फिटमेंट फैक्टर ने न्यूनतम मूल वेतन को 6वें CPC के तहत ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया था। वहीं, 8वें वेतन आयोग के लिए किसी आधिकारिक फिटमेंट फैक्टर की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, विशेषज्ञों को उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट 3 तक रह सकता है।

18 महीने पर मिलेगी रिपोर्ट

हर 10 साल में बनने वाला वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन लाभों की समीक्षा करता है। इस बार सरकार ने जनवरी 2025 में वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया। इसके बाद नवंबर 2025 में समिति का गठन हुआ। फरवरी 2026 में वेतन आयोग ने आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च किया।

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इसी वेबसाइट के जरिए अपनी बैठकों के बारे में जानकारी देती है और लोगों से सुझाव या विचार मांगा जाता है। वेतन आयोग को 18 महीने में सरकार को रिपोर्ट देना है। यह अवधि साल 2027 की पहली छमाही में पूरी होगी।

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लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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