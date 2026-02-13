Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

8वें वेतन आयोग में पेंशन का क्या होगा? सरकार ने दूर किया कन्फ्यूजन

Feb 13, 2026 09:02 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जनवरी में हुई थी और गठन नवंबर 2025 को अधिसूचित किया गया था। इस आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन से संबंधित सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।

8वें वेतन आयोग में पेंशन का क्या होगा? सरकार ने दूर किया कन्फ्यूजन

8th pay commission latest: आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद अब लोगों को सिफारिशों का इंतजार है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो अगले 18 महीने में वेतन आयोग की सिफारिशें आ जाएंगी। इससे पहले केंद्रीय कर्मचारी या रिटायर्ड कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल चल रहे हैं। इनमें से एक सवाल पेंशन से भी जुड़ा है। हालांकि, सरकार की ओर से पेंशन से जुड़े सवाल पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

क्या कहा है सरकार ने?

केंद्र सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत पेंशन संशोधन को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। राज्यसभा में पूछे गए सवाल के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि जो पेंशनभोगी 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले रिटायर हुए हैं, उन्हें केवल किसी वित्तीय कानून के आधार पर संशोधित पेंशन का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता। मंत्री के मुताबिक पेंशन में बदलाव तभी किया जाता है, जब केंद्र सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को औपचारिक रूप से स्वीकार कर ले और उसके बाद इसके क्रियान्वयन के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएं। कहने का मतलब है कि पेंशनभोगियों को संशोधित पेंशन का लाभ तभी मिलेगा, जब आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार स्वीकार करेगी और उनके लागू होने के लिए औपचारिक आदेश जारी किए जाएंगे। जब तक वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हो जाती हैं तब तक मौजूदा नियम और व्यवस्था ही प्रभावी बनी रहेगी।

ये भी पढ़ें:3 पैसे वाले शेयर ने निवेशकों की बदली किस्मत, ₹1 लाख के बन गए ₹14.10 करोड़
ये भी पढ़ें:अंबानी को US ने दी खुशखबरी, वेनेजुएला के कच्चे तेल की सीधी खरीद का मिला लाइसेंस
ये भी पढ़ें:16 फरवरी को बाजार में लिस्ट होगी HUL की कंपनी, इन निवेशकों को फ्री में शेयर

सरकार की ओर से यह भी बताया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की पेंशन व्यवस्था केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 और असाधारण पेंशन नियम, 2023 जैसे वैधानिक प्रावधानों के तहत संचालित होती है। इन नियमों के साथ-साथ समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश भी लागू होते हैं। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पेंशन संशोधन किसी भी स्थिति में सीधे वित्तीय विधेयक या अधिनियम से उत्पन्न नहीं होता। लिखित उत्तर में बताया गया कि इस अधिनियम के माध्यम से पेंशन की गणना, संरचना या पात्रता में कोई स्वतः परिवर्तन नहीं किया गया है।

पिछले साल वेतन आयोग का गठन

बता दें कि आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जनवरी में हुई थी और गठन नवंबर 2025 को अधिसूचित किया गया था। इस दौरान वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र की शर्तें भी निर्धारित कर दी गई हैं। इस आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन से संबंधित सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,
;;;