8वें वेतन आयोग में नौकरी का सुनहरा मौका! ₹1.80 लाख तक मिलेगी सैलरी, 31 अगस्त तक करें आवेदन

अगर आप सरकारी नीतियों, वेतन संरचना, कानून, फाइनेंस, डेटा एनालिसिस या मानव संसाधन (HR) सेक्टर में अनुभव रखते हैं, तो आपके लिए शानदार अवसर है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) ने विभिन्न पदों पर कंसल्टेंट भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। सबसे खास बात यह है कि इन पदों पर हर महीने ₹1.80 लाख तक की सैलरी दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने साफ कर दिया है कि केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन या डाक से भेजे गए आवेदन मान्य नहीं होंगे।

दरअसल, 8वें वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन व्यवस्था की समीक्षा करने और नई सिफारिशें तैयार करने के लिए किया गया है। आयोग अभी विभिन्न कर्मचारी संगठनों, मंत्रालयों और एक्सपर्ट से सुझाव जुटा रहा है। इसी प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए एक्सपर्ट की नियुक्ति की जा रही है।

आयोग ने तीन कैटेगिरी में निकाली भर्ती

आयोग ने तीन कैटेगिरी में भर्ती निकाली है, जिनमें सीनियर कंसल्टेंट, कंसल्टेंट और यंग प्रोफेशनल शामिल हैं। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को वेतन और भत्तों का विश्लेषण, पेंशन से जुड़े मामलों की समीक्षा, सरकारी विभागों से डेटा जुटाना, कानूनी शोध करना, विभिन्न रिपोर्ट तैयार करना और आयोग को आर्थिक प्रभाव का आकलन करने में मदद करनी होगी। इसके अलावा कर्मचारियों और संगठनों से मिलने वाले ज्ञापनों और सुझावों का विश्लेषण भी इन्हीं एक्सपर्ट की जिम्मेदारी होगी।

उम्मीदवारों की योग्यता

योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस या संबंधित विषय में मास्टर डिग्री या MBA होना चाहिए। वहीं, कानून से जुड़े पदों के लिए LLB डिग्री, बार काउंसिल में पंजीकरण और कानूनी शोध या सेवा मामलों का अनुभव जरूरी है। इसके अलावा सभी आवेदकों को MS Excel, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन टूल्स का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जिन उम्मीदवारों को वेतन संरचना, सरकारी स्थापना (Establishment), मुआवजा (Compensation) या HR से जुड़े मामलों का अनुभव होगा, उन्हें प्राथमिकता मिलेगी।

सैलरी की बात करें तो यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी। सीनियर कंसल्टेंट को फुल-टाइम काम करने पर ₹1.80 लाख प्रति माह, कंसल्टेंट को ₹1.20 लाख प्रति माह और यंग प्रोफेशनल को ₹90,000 प्रति माह तक का मानदेय मिलेगा। वहीं, पार्ट-टाइम विकल्प भी उपलब्ध हैं। 12 दिन प्रति माह काम करने पर सीनियर कंसल्टेंट को ₹90,000, कंसल्टेंट को ₹60,000 और यंग प्रोफेशनल को ₹45,000 मिलेंगे। 6 दिन के पार्ट-टाइम कार्य के लिए यह राशि क्रमशः ₹45,000, ₹30,000 और ₹22,500 होगी। इन भुगतानों पर लागू आयकर और अन्य वैधानिक कटौतियां की जाएंगी।

यह नियुक्ति शुरुआती तौर पर एक वर्ष के लिए होगी या फिर आयोग का कार्यकाल समाप्त होने तक, जो भी पहले हो। अगर उम्मीदवार का प्रदर्शन संतोषजनक रहता है, तो अनुबंध बढ़ाया भी जा सकता है। अगर आप इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, तो 31 अगस्त से पहले 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए आवेदन समय रहते पूरा कर लें।