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8वां वेतन आयोग: अब 3 नहीं 5 सदस्यों के हिसाब से आएगी कर्मचारियों की सैलरी? 4 गुना बढ़ेगा वेतन?

Apr 21, 2026 02:03 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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8th Pay Commission Hike: 8वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। इस बार सैलरी तय करने के लिए 3 की बजाय 5 सदस्यीय परिवार को आधार बनाने की बात कही गई है, जिससे न्यूनतम वेतन ₹69,000 तक पहुंच सकता है। 

8वां वेतन आयोग: अब 3 नहीं 5 सदस्यों के हिसाब से आएगी कर्मचारियों की सैलरी? 4 गुना बढ़ेगा वेतन?

8th Pay Commission Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को एक ऐसा प्रस्ताव मिला है, जो सिर्फ सैलरी बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे वेतन निर्धारण के तरीके को बदल सकता है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में 4 गुना तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कर्मचारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था (National Council Joint Consultative Machinery) ने 8वें वेतन आयोग को एक विस्तृत मेमोरेंडम सौंपा है। इसमें न्यूनतम वेतन ₹69,000 करने की मांग की गई है, लेकिन असली बदलाव सिर्फ रकम में नहीं, बल्कि सैलरी तय करने के फॉर्मूले में है।

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3 से 5 सदस्यों वाला परिवार

अब तक वेतन आयोग 3 सदस्यीय परिवार (कर्मचारी + पत्नी + 2 बच्चे) को आधार मानकर सैलरी तय करता था। अब प्रस्ताव है कि इसे बढ़ाकर 5 सदस्यीय परिवार माना जाए। इसमें कर्मचारी (1 यूनिट), जीवनसाथी (1 यूनिट), 2 बच्चे (0.8-0.8 यूनिट), माता-पिता (0.8 यूनिट), कुल 5.2 यूनिट (राउंड करके 5 यूनिट) है, यानी अब यह माना जा रहा है कि कर्मचारी सिर्फ पत्नी-बच्चों ही नहीं, बल्कि माता-पिता की जिम्मेदारी भी उठाता है।

क्यों बढ़ेगा न्यूनतम वेतन ₹69,000?

इस नए फॉर्मूले में लिविंग वेज (Living Wage) को आधार बनाया गया है। इसमें सिर्फ खाने-पीने ही नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी की जरूरतें शामिल हैं। इसमें खाना और पोषण, मकान (7.5%), बिजली-पानी (20%), शिक्षा (25%), सामाजिक खर्च (25%), डिजिटल जरूरतें (5%) शामिल हैं, यानी अब वेतन सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने के लिए तय होगा।

8वें वेतन आयोग (8th CPC) प्रस्तावित पे स्केल चार्ट

क्रम संख्याप्रस्तावित पे स्केलवर्तमान पे मैट्रिक्सप्रस्तावित 8वां वेतन (3.833 फिटमेंट फैक्टर)
1पे स्केल-1 (वर्तमान लेवल 1)₹18,000 – ₹56,900₹69,000
2पे स्केल-2 (लेवल 2 और 3 का मर्ज)₹21,700 – ₹69,100₹83,200
3पे स्केल-3 (लेवल 4 और 5 का मर्ज)₹29,200 – ₹92,300₹1,12,000
4पे स्केल-4 (वर्तमान लेवल 6)₹35,400 – ₹1,12,400₹1,35,700
5पे स्केल-5 (लेवल 7 और 8 का मर्ज)₹47,600 – ₹1,51,100₹1,82,500
6पे स्केल-6 (लेवल 9 और 10 का मर्ज)₹56,100 – ₹1,77,500₹2,15,100
7पे स्केल-7 से 13 (लेवल 11–17)मौजूदा लेवल 11–173.833 फिटमेंट फैक्टर के साथ जारी रहेगा
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खाने के खर्च ने बढ़ाया गणित

आपको बता दें कि पहले 2700 कैलोरी का मानक था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3490 कैलोरी (ICMR के अनुसार) किया गया है। इसमें दूध, अंडे, मांस, मछली, 30–35 लीटर दूध प्रति माह, फल-सब्जियां शामिल हैं। इससे मासिक खर्च का अनुमान काफी बढ़ गया, जो सीधे सैलरी पर असर डालता है।

फिटमेंट फैक्टर से आएगा बड़ा उछाल

इस प्रस्ताव के साथ फिटमेंट फैक्टर 3.83 रखने की मांग की गई है। तुलना करें 7वां वेतन आयोग 2.57 और 8वां प्रस्ताव 3.83 है। इसका मतलब है कि मौजूदा सैलरी में काफी बड़ा जंप मिल सकता है।

और क्या बदलाव सुझाए गए?

इसमें सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% करने की डिमांड की गई है। इसके अलावा कुछ पे लेवल्स को मर्ज करना, न्यूनतम और अधिकतम वेतन का अंतर 1:12 रखना है। इसके अलावा पेंशनर्स को भी पूरा लाभ देना शामिल है।

क्या सरकार पर बढ़ेगा बोझ?

सरकार का कहना है कि वेतन बढ़ाने से खर्च बढ़ेगा, लेकिन कर्मचारी संगठन इसे इकोनॉमिक बूस्टर मानते हैं। हालांकि, ज्यादा सैलरी बढ़ने से ज्यादा खर्च भी होगा। इसके अलावा ज्यादा खर्च होने से ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगा, यानी इकोनॉमी को फायदा मिलेगा।

आगे क्या होगा?

यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और 30 अप्रैल 2026 तक सुझाव मांगे जा रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि यह सिर्फ वेतन बढ़ोतरी नहीं, बल्कि पूरे सैलरी सिस्टम में बड़ा बदलाव हो सकता है

8वां वेतन आयोग इस बार सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि रियल लाइफ जरूरतों पर आधारित बदलाव ला सकता है। अगर 5-सदस्यीय परिवार और ₹69,000 न्यूनतम वेतन का प्रस्ताव मंजूर होता है, तो यह सरकारी कर्मचारियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा सैलरी रिविजन साबित हो सकता है।

डिस्क्लेमर:- यह लेख राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष द्वारा आठवें वेतन आयोग को प्रस्तुत प्रस्तावों पर आधारित है। सुझाए गए बदलाव में 69,000 रुपये का न्यूनतम वेतन, 5 सदस्यीय परिवार फार्मूला और संभावित वेतन वृद्धि शामिल हैं, केवल अनुशंसाएं हैं और इन्हें सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। अंतिम निर्णय 8वें वेतन आयोग और केंद्र सरकार द्वारा लिया जाएगा।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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