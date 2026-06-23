OPS, NPS और पेंशन बढ़ोतरी पर मंथन तेज! करोड़ों परिवारों को मिल सकती है राहत

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर देशभर के सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ करोड़ों पेंशनर्स की भी निगाहें टिकी हुई हैं। आमतौर पर लोग वेतन आयोग को केवल कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने वाला मानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर नया वेतन आयोग पेंशन और फैमिली पेंशन में भी बड़ा बदलाव ला सकता है। यही वजह है कि करीब 69 लाख केंद्रीय पेंशनर्स और उनके परिवार इस आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

फिलहाल, 8वां वेतन आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठन, यूनियन और सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहा है। हाल ही में आयोग ने लखनऊ में दो दिवसीय बैठक शुरू की, जिसमें रेलवे, रक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व और संचार विभागों से जुड़े संगठनों के साथ कई दौर की बातचीत हुई। इन चर्चाओं में वेतन के साथ-साथ पेंशन और रिटायरमेंट सेफ्टी भी प्रमुख मुद्दा बनी हुई है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 8वां वेतन आयोग पेंशन बढ़ाने की सिफारिश करेगा? एक्सपर्ट का मानना है कि इसकी पूरी संभावना है। अगर आयोग उच्च फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करता है और केंद्र सरकार उसे मंजूरी देती है, तो मौजूदा पेंशन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। फिटमेंट फैक्टर वह कैलकुलेशन होता है, जिसके आधार पर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को नए स्तर पर तय किया जाता है।

वर्तमान में कई कर्मचारी संगठन 3.83 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी के साथ-साथ पेंशन में भी बड़ा इजाफा हो सकता है। इससे उन बुजुर्ग पेंशनर्स को राहत मिलेगी, जो महंगाई और बढ़ते घरेलू खर्चों के बीच अपनी निश्चित आय पर निर्भर हैं।

फैमिली पेंशन पाने वालों के लिए भी अच्छी खबर हो सकती है। फैमिली पेंशन उन आश्रित परिवारजनों को दी जाती है, जिनके परिवार में सरकारी पेंशनर की मृत्यु हो चुकी होती है। चूंकि फैमिली पेंशन भी मुख्य पेंशन व्यवस्था से जुड़ी होती है, इसलिए यदि पेंशन ढांचे में बदलाव होता है, तो फैमिली पेंशन में भी बढ़ोतरी की संभावना रहती है। इससे लाखों परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिल सकती है।

कई कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने रिटायरमेंट सुरक्षा को मजबूत करने की मांग रखी है। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन समेत कई संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने या NPS और UPS में और सुधार करने की मांग की है। उनका कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद नियमित और सुनिश्चित आय जरूरी है।

अब आगे क्या होगा? 15 जून 2026 को सुझाव और ज्ञापन जमा करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आयोग अब देशभर में बैठकों और चर्चाओं के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। सरकार द्वारा दिए गए कार्यकाल के अनुसार आयोग को मई 2027 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है। हालांकि, कई कर्मचारी संगठनों का मानना है कि रिपोर्ट 2027 के बजट से पहले आ सकती है और अगर सरकार मंजूरी देती है, तो अप्रैल 2027 से नई सैलरी और संशोधित पेंशन लागू हो सकती है।