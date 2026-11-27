मुख्य बातें

8th पे कमीशन को लेकर पेंशनर्स संगठन FCPA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा 11 मांगों का ज्ञापन।

8th Pay Commission Pension Update: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। इसी बीच पेंशनर्स के एक संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजकर अपनी 11 बड़ी मांगें रखी हैं। इनमें मौजूदा पेंशन में 20% अतिरिक्त अंतरिम राहत, 50% महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को बेसिक सैलरी और पेंशन में मर्ज करने तथा पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने की मांग शामिल है।

पेंशनर्स संगठन चाहता है कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन संशोधन का पूरा लाभ मिले। इसके अलावा मेडिकल अलाउंस बढ़ाने, कम्यूटेशन की रिकवरी अवधि घटाने और बैंक, रेलवे, रक्षा तथा BSNL-MTNL के रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत देने की मांग की गई है।

दरअसल, FCPA (Forum of Civil Pensioners Associations) ने 25 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें केंद्र सरकार, रेलवे, रक्षा, BSNL/MTNL, बैंक और स्वायत्त संस्थानों के पेंशनर्स के साथ फैमिली पेंशनर्स से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं। आइए जानते हैं कि पेंशनर्स संगठन की ये 11 मांगें क्या हैं और इन्हें स्वीकार किए जाने पर रिटायर्ड कर्मचारियों को किस तरह फायदा मिल सकता है।

8th Pay Commission: पेंशनर्स की 11 बड़ी मांगें

1- 2025 के पेंशन वैलिडेशन कानून को वापस लिया जाए

FCPA ने Finance Act, 2025 के जरिए लाए गए Validation of Pension Rules Act, 2025 को पूरी तरह वापस लेने की मांग की है। संगठन का तर्क है कि इस कानून से पुराने और नए पेंशनर्स के बीच समानता का सिद्धांत प्रभावित हो सकता है। इसके लिए संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के चर्चित D.S. Nakara Vs Union of India फैसले का भी हवाला दिया है। इस फैसले में समान परिस्थितियों वाले पेंशनर्स के साथ समान व्यवहार के सिद्धांत को महत्व दिया गया था।

2- 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को भी मिले लाभ

यह पेंशनर्स की सबसे अहम मांगों में से एक है। संगठन चाहता है कि 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) में बदलाव किया जाए, ताकि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन संशोधन प्रक्रिया को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया जा सके।

संगठन का कहना है कि अगर दो कर्मचारियों का पद, सेवा अवधि और नौकरी की शर्तें समान हैं, तो केवल रिटायरमेंट की तारीख अलग होने के कारण उनकी पेंशन में अंतर नहीं होना चाहिए। इस मांग के लागू होने से पुराने पेंशनर्स को भी नए वेतन आयोग के तहत पेंशन संशोधन का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो सकता है।

3- पुरानी पेंशन योजना (OPS) फिर से लागू हो

पेंशनर्स संगठन ने 1 जनवरी 2004 या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए Old Pension Scheme यानी OPS बहाल करने की मांग की है। इसके साथ ही संगठन ने National Pension System (NPS) और Unified Pension Scheme (UPS) को बंद करने की मांग भी रखी है। अगर सरकार इस मांग पर विचार करती है, तो इसका असर उन लाखों कर्मचारियों पर पड़ सकता है जो NPS या UPS के तहत आते हैं। हालांकि, फिलहाल OPS बहाली को लेकर कोई सरकारी मंजूरी नहीं मिली है।

4- BSNL और MTNL पेंशनर्स को 1 जनवरी 2017 से मिले राहत BSNL और MTNL में समाहित हुए कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन का मामला भी ज्ञापन में उठाया गया है। संगठन चाहता है कि इन कर्मचारियों की पेंशन 1 जनवरी 2017 से पिछली तारीख से संशोधित की जाए। उसका कहना है कि यह मामला लंबे समय से लंबित है और सरकार को इस पर जल्द फैसला लेना चाहिए।

5- बैंक कर्मचारियों की पेंशन में समय-समय पर संशोधन हो

बैंकिंग सेक्टर से रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए भी पेंशन अपडेट करने की मांग की गई है। FCPA चाहता है कि बैंक पेंशनर्स की पेंशन में भी RBI की व्यवस्था के आधार पर समय-समय पर संशोधन किया जाए। इससे रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच बेहतर आर्थिक राहत मिल सकती है।

6- स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों को भी मिले 8वें वेतन आयोग का लाभ

संगठन ने सरकारी स्वायत्त संस्थानों (Autonomous Bodies) के कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग के दायरे में लाने की मांग की है। इसके अलावा इन संस्थानों से रिटायर हुए कर्मचारियों को केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स की तरह CGHS मेडिकल सुविधाएं देने की मांग की गई है।

7- 50% DA और DR को बेसिक सैलरी और पेंशन में मर्ज किया जाए

पेंशनर्स संगठन चाहता है कि 50% महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन में जोड़ दिया जाए। यह मांग अंतरिम व्यवस्था के तौर पर रखी गई है। संगठन का कहना है कि जब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होतीं, तब तक कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस तरीके से राहत दी जानी चाहिए।

अगर यह मांग स्वीकार होती है, तो बेसिक पे और पेंशन की कैलकुलेशन में बदलाव हो सकता है। हालांकि, अभी सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है।

8- पेंशनर्स को मौजूदा पेंशन पर 20% अतिरिक्त राहत मिले

FCPA ने पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए कम से कम 20% अंतरिम राहत देने की मांग की है। इसका मतलब है कि संगठन मौजूदा पेंशन के आधार पर अतिरिक्त राहत चाहता है, ताकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने तक रिटायर्ड कर्मचारियों को आर्थिक सहारा मिल सके। उदाहरण के तौर पर अगर किसी पेंशनर की मौजूदा बेसिक पेंशन ₹30,000 है, तो 20% राहत के हिसाब से ₹6,000 अतिरिक्त मिल सकते हैं। इस तरह कुल बेसिक पेंशन ₹36,000 हो जाएगी। यह केवल मांग को समझाने के लिए उदाहरण है, सरकार की ओर से घोषित लाभ नहीं।

9- पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी अवधि 15 साल से घटाकर 10 साल 8 महीने हो

रिटायरमेंट के समय कर्मचारी अपनी मासिक पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त रकम के रूप में ले सकते हैं। इसे पेंशन कम्यूनिकेशन (Pension Commutation) कहा जाता है। इसके बदले उनकी हर महीने मिलने वाली पेंशन कुछ कम हो जाती है। मौजूदा व्यवस्था में कम्यूट की गई पेंशन का हिस्सा 15 साल बाद बहाल किया जाता है। संगठन चाहता है कि इस अवधि को घटाकर 10 साल और 8 महीने किया जाए। उसका तर्क है कि पेंशन से होने वाली कटौती के जरिए कम्यूट की गई रकम इस अवधि में ही वसूल हो जाती है। इस मांग के मानने पर उन पेंशनर्स को फायदा हो सकता है, जिनकी मासिक पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती हो रही है।

10- CGHS और मेडिकल सुविधाओं में सुधार किया जाए

पेंशनर्स ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी कई अहम मांगें रखी हैं। इनमें शामिल हैं:

देश के हर जिले में कम से कम एक CGHS वेलनेस सेंटर खोला जाए।

अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाए।

जरूरी दवाओं की उपलब्धता बेहतर की जाए।

CGHS के पैनल में अधिक अस्पताल शामिल किए जाएं।

कैशलेस इलाज की सुविधा बिना प्रशासनिक परेशानी के मिले।

FMA (Fixed Medical Allowance) को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 5,000 प्रति महीने किया जाए।

संगठन का मानना है कि उम्र बढ़ने के साथ पेंशनर्स की मेडिकल जरूरतें भी बढ़ती हैं। ऐसे में उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और इलाज की आसान व्यवस्था मिलनी चाहिए।

11- OROP में पुराने और नए पेंशनर्स को समान लाभ मिले

पेंशनर्स संगठन ने One Rank One Pension (OROP) व्यवस्था में भी समानता सुनिश्चित करने की मांग की है। संगठन चाहता है कि पेंशन तय करने में जनवरी 2026 से पहले और उसके बाद रिटायर हुए कर्मचारियों के बीच अंतर नहीं किया जाए। समान रैंक और समान सेवा अवधि वाले पेंशनर्स को बराबर पेंशन का लाभ मिलना चाहिए।

क्या सरकार स्वीकार करेगी पेंशनर्स की मांगें?

FCPA की ओर से प्रधानमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में पेंशनर्स से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा जोर पुराने पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के दायरे में लाने, 20% अंतरिम राहत देने और 50% DA-DR को बेसिक पे और पेंशन में मर्ज करने पर है।

इन मांगों का फायदा केवल केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स तक सीमित नहीं रहेगा। अगर सरकार इन्हें स्वीकार करती है, तो रेलवे, रक्षा, बैंक, BSNL-MTNL और स्वायत्त संस्थानों के रिटायर्ड कर्मचारियों को भी राहत मिल सकती है। हालांकि, पेंशनर्स को यह समझना जरूरी है कि ये सभी मांगें फिलहाल संगठन की ओर से सरकार के सामने रखी गई हैं।

इन्हें अभी सरकारी मंजूरी नहीं मिली है और न ही इनके लागू होने की कोई तारीख घोषित हुई है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इन 11 मांगों पर क्या रुख अपनाती है और 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में पेंशनर्स को कितनी राहत मिलती है।