मुख्य बातें

8वें वेतन आयोग के सामने भारत पेंशनर्स समाज ने न्यूनतम पेंशन 45,000 रुपये करने और आखिरी बेसिक सैलरी का 67% पेंशन देने की रखी मांग।

केंद्र सरकार के लाखों पेंशनभोगियों और कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इस बार सबसे बड़ा चर्चा का विषय पेंशन की दर को लेकर है। देश के प्रमुख पेंशनर संगठनों ने मांग रखी है कि सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली मूल पेंशन (Basic Pension) को अंतिम वेतन (Last Basic Pay) के 50% से बढ़ाकर 67% किया जाए। अगर केंद्र सरकार इस सिफारिश को मंजूरी देती है, तो रिटायर्ड कर्मचारियों की मासिक पेंशन में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल सकता है। आइए इस मांग की पूरी सच्चाई जानते हैं। साथ ही यह भी समझते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है और इससे आपकी पेंशन पर कितना असर पड़ेगा?

8वें वेतन आयोग का गठन और ताजा अपडेट

केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन किया था। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बना यह तीन सदस्यीय अस्थायी आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर यूनियनों के सुझावों और मांगों पर विचार कर रहा है। आयोग के नियम (Terms of Reference) के अनुसार, इसकी अंतिम रिपोर्ट मई-जून 2027 तक केंद्र सरकार को सौंपी जा सकती है। आयोग ने हाल ही में देश के अलग-अलग हिस्सों जैसे बेंगलुरु और मुंबई में बैठकों के दौर पूरे किए हैं, जहां विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपने मांग पत्र सौंपे हैं।

पेंशनभोगियों की 3 सबसे प्रमुख मांगें

भारत पेंशनर्स समाज (Bharat Pensioners Samaj - BPS) ने आयोग के समक्ष एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें मुख्य रूप से तीन बातें कही गई हैं।

1- पेंशन दर में बढ़ोतरी:- बेसिक पेंशन को अंतिम मूल वेतन के एक्जिस्टिंग 50% से बढ़ाकर 67% किया जाए।

2- न्यूनतम पेंशन 45,000 रुपये:- देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए कम से कम 45,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन तय की जाए।

3- फैमिली पेंशन में वृद्धि:- फैमिली पेंशन (Family Pension) को मौजूदा 30% से बढ़ाकर 50% किया जाए।

7वें वेतन आयोग ने क्यों ठुकराई थी यह मांग?

पेंशन को 50% से अधिक करने की मांग नई नहीं है। 7वें वेतन आयोग के समय भी यह प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन तब इसे खारिज कर दिया गया था।

छठे आयोग का तर्क: छठे वेतन आयोग ने पेंशन कैलकुलेशन के नियमों को पहले ही सरल कर दिया था। इसके तहत 33 साल की न्यूनतम सेवा की शर्त हटा दी गई थी और 10 महीने के औसत वेतन या अंतिम वेतन का 50% तय किया गया था।

स्वतः बढ़ोतरी:- 7वें आयोग का मानना था कि वेतन में संशोधन होने से अंतिम मूल वेतन अपने आप बढ़ेगा, जिससे पेंशन की राशि में भी खुद-ब-खुद इजाफा हो जाएगा। हालांकि, पेंशनर्स समाज का तर्क है कि महंगाई के इस दौर में केवल 50% पेंशन पर्याप्त नहीं है, विशेषकर उन कर्मचारियों के लिए जो निचले पे-लेवल से रिटायर होते हैं।

67% पेंशन होने पर किसे कितना फायदा?

मान लीजिए कोई केंद्रीय कर्मचारी 7वें पे-मैट्रिक्स के लेवल-6 से रिटायर होता है और उसका अंतिम मूल वेतन (Last Basic Pay) ₹44,900 है।

स्थिति पेंशन दर (% में) अनुमानित मासिक बेसिक पेंशन मौजूदा नियम 50% ₹22,450 प्रस्तावित नियम 67% ₹30,083 कुल मुनाफा +17% (बढ़ोतरी) ₹7,633 प्रति माह

(नोट:- यह कैलकुलेशन केवल बेसिक पेंशन (basic pension) पर आधारित है, इसमें महंगाई राहत यानी DR शामिल नहीं है।)

अलग-अलग पे-लेवल पर असर

₹18,000 अंतिम वेतन वाले कर्मचारी:- पेंशन में लगभग ₹3,060 प्रति माह की बढ़ोतरी होगी।

₹78,800 अंतिम वेतन वाले कर्मचारी:- मासिक पेंशन में ₹13,396 तक का इजाफा संभव है।

फैमिली पेंशन और ग्रेच्युटी पर क्या होगा असर?

1- फैमिली पेंशन (Family Pension)

अगर भारत पेंशनर्स समाज की मांग मान ली जाती है और फैमिली पेंशन 30% से बढ़ाकर 50% कर दी जाती है, तो ₹44,900 बेसिक पे वाले कर्मचारी के परिवार को मिलने वाली पेंशन ₹13,470 से बढ़कर ₹22,450 प्रति माह (यानी सीधे ₹8,980 की बढ़ोतरी) हो जाएगी।

2- क्या ग्रेच्युटी (Gratuity) भी बढ़ेगी?

नहीं! पेंशनभोगियों को यह ध्यान रखना होगा कि पेंशन की प्रतिशत दर (50% से 67%) बढ़ने का असर रिटायरमेंट ग्रेच्युटी पर सीधे नहीं पड़ता। ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन आपकी कुल सर्विस (क्वॉलीफाइंग सर्विस) और अंतिम वेतन (बेसिक + DA) के आधार पर होती है, न कि मासिक पेंशन की दर से।

उदाहरण के लिए 33 साल की सर्विस और ₹44,900 बेसिक पे वाले कर्मचारी की ग्रेच्युटी राशि (मौजूदा 63% DA पर) लगभग ₹12.08 लाख बनती है। इसमें बदलाव तभी होगा, जब मूल वेतन या ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के नियमों में बदलाव किया जाए।

आगे क्या उम्मीद रखें पेंशनभोगी?