8th Pay Commission: सिर्फ DA और फिटमेंट फैक्टर ही नहीं, ये 'फैमिली फॉर्मूला' भी बढ़ा सकता है आपकी सैलरी
8th Pay Commission: आज के समय में यह फॉर्मूला पुराना हो चुका है। बढ़ती कीमतें, बच्चों की पढ़ाई का खर्च और इलाज का बढ़ता बोझ आदि, इन सबको देखते हुए नए फॉर्मूले की जरूरत है।
8th Pay Commission: अक्सर जब भी 8वें वेतन आयोग की चर्चा होती है तो लोग महंगाई, डियरनेस अलाउंस (DA) और फिटमेंट फैक्टर पर ही बात करते हैं, लेकिन एक और छोटा-सा फॉर्मूला है जो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर बड़ा असर डाल सकता है। इसे ‘फैमिली यूनिट फॉर्मूला’ कहते हैं। यह फॉर्मूला तय करता है कि एक कर्मचारी को अपने परिवार को चलाने के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी।
फिलहाल 8वें वेतन आयोग की बैठकों में कर्मचारी संघ इसी फॉर्मूले को बदलने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि आज के समय में यह फॉर्मूला पुराना हो चुका है। बढ़ती कीमतें, बच्चों की पढ़ाई का खर्च और इलाज का बढ़ता बोझ आदि, इन सबको देखते हुए नए फॉर्मूले की जरूरत है।
क्या है ‘फैमिली यूनिट फॉर्मूला’ और कैसे काम करता है?
पे कमीशन के तहत ‘फैमिली यूनिट’ का मतलब है कर्मचारी और उस पर आश्रित लोग (जैसे पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता)। इसी यूनिट के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि एक सामान्य परिवार को न्यूनतम स्तर का जीवन जीने के लिए कितना पैसा चाहिए। यह फॉर्मूला अक्रॉयड फॉर्मूले पर बना है, जो खाने, कपड़े और रहने जैसी जरूरी चीजों का खर्च निकालता है।
फिलहाल, मौजूदा सिस्टम में एक परिवार को सिर्फ 3 यूनिट के बराबर माना जाता है, यानी पति, पत्नी और दो बच्चों में से एक, लेकिन कर्मचारी संघों का कहना है कि असल जिंदगी के परिवार बड़े हो गए हैं।
कर्मचारी संघ क्या बदलाव चाहते हैं?
कर्मचारी संघों खासतौर पर एनसी-जेसीएम ने प्रस्ताव रखा है कि सैलरी की गणना के लिए परिवार को 5 यूनिट माना जाए। यह प्रस्ताव इस तरह है...
- कर्मचारी और उसकी पत्नी/पति: 1 यूनिट प्रत्येक (कुल 2 यूनिट)
- दो बच्चे: 0.8 यूनिट प्रत्येक (कुल 1.6 यूनिट)
- माता-पिता (दोनों को मिलाकर): 0.8 यूनिट
इन सबको जोड़ने पर कुल 5.2 यूनिट बनती है, जिसे राउंड फिगर में 5 यूनिट माना गया है। संघों का तर्क है कि माता-पिता और बुजुर्गों की देखभाल का कानूनी दायित्व भी है। ‘मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स ऐक्ट’ और ‘सोशल सिक्योरिटी कोड 2020’ के तहत परिवार की परिभाषा में बुजुर्ग माता-पिता भी आते हैं। यहां तक कि महिला कर्मचारी अपने ससुराल वालों को भी परिवार में शामिल कर सकती हैं।
अगर यह फॉर्मूला बदल गया तो सैलरी पर क्या फर्क पड़ेगा?
फार्मूला बदलने से सैलरी पर बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। कर्मचारी संघों कहा है कि 5 यूनिट वाले परिवार के लिए मिनिमम पे 69,000 रुपए प्रति महीना होनी चाहिए। तब फिटमेंट फैक्टर 3.833 हो जाएगा। अगर वेतन आयोग इस गणना से सहमत हो जाता है, तो इसका असर न सिर्फ बेसिक सैलरी पर बल्कि तमाम भत्तों, पेंशन और कुल मिलाकर पूरे पैकेज पर पड़ेगा। यानी कर्मचारियों की तनख्वाह में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है।
8वें वेतन आयोग का कितने लोगों पर असर होगा?
8वें वेतन आयोग का सीधा असर 1.1 करोड़ से ज्यादा लोगों पर पड़ेगा। इनमें केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके परिवार शामिल हैं। बता दें कि भारत में अब तक सात वेतन आयोग हो चुके हैं। आमतौर पर हर दस साल में नया वेतन आयोग बनता है। 8वां वेतन आयोग 3 नवंबर 2025 को गठित किया गया था। अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि यह आयोग परिवार की इकाई को लेकर क्या फैसला सुनाता है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें