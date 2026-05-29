8th Pay Commission: सिर्फ DA और फिटमेंट फैक्टर ही नहीं, ये 'फैमिली फॉर्मूला' भी बढ़ा सकता है आपकी सैलरी

8th Pay Commission: आज के समय में यह फॉर्मूला पुराना हो चुका है। बढ़ती कीमतें, बच्चों की पढ़ाई का खर्च और इलाज का बढ़ता बोझ आदि, इन सबको देखते हुए नए फॉर्मूले की जरूरत है।

8th Pay Commission: अक्सर जब भी 8वें वेतन आयोग की चर्चा होती है तो लोग महंगाई, डियरनेस अलाउंस (DA) और फिटमेंट फैक्टर पर ही बात करते हैं, लेकिन एक और छोटा-सा फॉर्मूला है जो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर बड़ा असर डाल सकता है। इसे ‘फैमिली यूनिट फॉर्मूला’ कहते हैं। यह फॉर्मूला तय करता है कि एक कर्मचारी को अपने परिवार को चलाने के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी।

फिलहाल 8वें वेतन आयोग की बैठकों में कर्मचारी संघ इसी फॉर्मूले को बदलने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि आज के समय में यह फॉर्मूला पुराना हो चुका है। बढ़ती कीमतें, बच्चों की पढ़ाई का खर्च और इलाज का बढ़ता बोझ आदि, इन सबको देखते हुए नए फॉर्मूले की जरूरत है।

क्या है ‘फैमिली यूनिट फॉर्मूला’ और कैसे काम करता है? पे कमीशन के तहत ‘फैमिली यूनिट’ का मतलब है कर्मचारी और उस पर आश्रित लोग (जैसे पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता)। इसी यूनिट के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि एक सामान्य परिवार को न्यूनतम स्तर का जीवन जीने के लिए कितना पैसा चाहिए। यह फॉर्मूला अक्रॉयड फॉर्मूले पर बना है, जो खाने, कपड़े और रहने जैसी जरूरी चीजों का खर्च निकालता है।

फिलहाल, मौजूदा सिस्टम में एक परिवार को सिर्फ 3 यूनिट के बराबर माना जाता है, यानी पति, पत्नी और दो बच्चों में से एक, लेकिन कर्मचारी संघों का कहना है कि असल जिंदगी के परिवार बड़े हो गए हैं।

कर्मचारी संघ क्या बदलाव चाहते हैं? कर्मचारी संघों खासतौर पर एनसी-जेसीएम ने प्रस्ताव रखा है कि सैलरी की गणना के लिए परिवार को 5 यूनिट माना जाए। यह प्रस्ताव इस तरह है...

कर्मचारी और उसकी पत्नी/पति: 1 यूनिट प्रत्येक (कुल 2 यूनिट)

1 यूनिट प्रत्येक (कुल 2 यूनिट) दो बच्चे: 0.8 यूनिट प्रत्येक (कुल 1.6 यूनिट)

0.8 यूनिट प्रत्येक (कुल 1.6 यूनिट) माता-पिता (दोनों को मिलाकर): 0.8 यूनिट इन सबको जोड़ने पर कुल 5.2 यूनिट बनती है, जिसे राउंड फिगर में 5 यूनिट माना गया है। संघों का तर्क है कि माता-पिता और बुजुर्गों की देखभाल का कानूनी दायित्व भी है। ‘मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स ऐक्ट’ और ‘सोशल सिक्योरिटी कोड 2020’ के तहत परिवार की परिभाषा में बुजुर्ग माता-पिता भी आते हैं। यहां तक कि महिला कर्मचारी अपने ससुराल वालों को भी परिवार में शामिल कर सकती हैं।

अगर यह फॉर्मूला बदल गया तो सैलरी पर क्या फर्क पड़ेगा? फार्मूला बदलने से सैलरी पर बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। कर्मचारी संघों कहा है कि 5 यूनिट वाले परिवार के लिए मिनिमम पे 69,000 रुपए प्रति महीना होनी चाहिए। तब फिटमेंट फैक्टर 3.833 हो जाएगा। अगर वेतन आयोग इस गणना से सहमत हो जाता है, तो इसका असर न सिर्फ बेसिक सैलरी पर बल्कि तमाम भत्तों, पेंशन और कुल मिलाकर पूरे पैकेज पर पड़ेगा। यानी कर्मचारियों की तनख्वाह में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है।