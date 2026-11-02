8वां वेतन आयोग: रेलवे कर्मचारियों की 6 बड़ी मांगें, सैलरी से लेकर भत्तों तक में बदलाव की मांग
मुख्य बातें
- संगठन का कहना है कि रेलवे कर्मचारी देश की सुरक्षा और इमरजेंसी सर्विसेज में अहम भूमिका निभाते हैं
- इसलिए उन्हें बेहतर वेतन और काम के हिसाब से अतिरिक्त सुविधाएं मिलनी चाहिए
- AIRF ने 30 अक्टूबर 2026 को 8वें वेतन आयोग के साथ हुई बैठक में ये प्रस्ताव रखे हैं
8th Pay Commission Latest News: 8वें वेतन आयोग को लेकर रेलवे कर्मचारियों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (AIRF) ने आयोग के सामने रेलवे कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और प्रमोशन से जुड़ी कई अहम मांगें रखी हैं। संगठन का कहना है कि रेलवे कर्मचारी देश की सुरक्षा और इमरजेंसी सर्विसेज में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए उन्हें बेहतर वेतन और काम के हिसाब से अतिरिक्त सुविधाएं मिलनी चाहिए। AIRF ने 30 अक्टूबर 2026 को 8वें वेतन आयोग के साथ हुई बैठक में ये प्रस्ताव रखे। आइए जानते हैं रेलवे कर्मचारियों की 6 बड़ी मांगें क्या हैं--
1. रेलवे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की मांग
AIRF ने 8वें वेतन आयोग से रेलवे कर्मचारियों के लिए बेहतर वेतनमान तय करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि रेलवे को देश की सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है। युद्ध, प्राकृतिक आपदा और महामारी जैसी मुश्किल परिस्थितियों में भी रेलवे कर्मचारी लगातार अपनी सेवाएं देते हैं। इसके अलावा रेलवे का तेजी से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और कर्मचारियों को नई तकनीक के साथ काम करना पड़ता है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारियों और ट्रेनिंग को देखते हुए सैलरी में बढ़ोतरी की जानी चाहिए।
2. रिस्क और हार्डशिप अलाउंस देने की मांग
रेलवे कर्मचारियों को कई बार जोखिम भरे माहौल में काम करना पड़ता है। इस दौरान हादसों में जान जाने और गंभीर चोट लगने का खतरा भी बना रहता है। इसे देखते हुए AIRF ने रिस्क अलाउंस और हार्डशिप अलाउंस देने की मांग की है। इसके साथ ही खतरनाक काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अलग से हेजर्डस ड्यूटी अलाउंस, पहाड़ी इलाकों में काम करने वालों के लिए हिल अलाउंस और ड्रेस अलाउंस देने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
3. ट्रैक मेंटेनर्स को मिले बेहतर सुविधाएं
रेलवे ट्रैक की देखरेख करने वाले ट्रैक मेंटेनर्स का काम काफी मुश्किल और जोखिम भरा होता है। उन्हें कई बार खराब मौसम और कठिन परिस्थितियों में पटरियों की मरम्मत और जांच करनी पड़ती है। AIRF का कहना है कि ट्रैक मेंटेनर्स को भी रेलवे के दूसरे इंजीनियरिंग विभागों के टेक्नीशियन के बराबर दर्जा और सुविधाएं मिलनी चाहिए।
4. महिला कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान
संगठन ने महिला लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर और ट्रैक मेंटेनर्स की समस्याओं को भी आयोग के सामने उठाया है। महिला कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस पर भी ध्यान देने की मांग की गई है। संगठन चाहता है कि उनकी कामकाजी परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।
5. कुछ पे-स्केल को मर्ज करने की मांग
AIRF ने कुछ बीच के पे-स्केल को मिलाकर एक करने का प्रस्ताव दिया है। संगठन का मानना है कि ऐसा करने से कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता आसान होगा और उन्हें करियर में आगे बढ़ने के बेहतर मौके मिल सकेंगे।
6. अलग-अलग कैटेगरी के कर्मचारियों को मिले भत्ते
रेलवे में अलग-अलग विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की जिम्मेदारियां और जोखिम अलग-अलग होते हैं। इसलिए AIRF ने सभी संबंधित कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए उनके काम के हिसाब से पर्याप्त रिस्क और हार्डशिप अलाउंस देने की मांग की है। इसके अलावा रेलवे के सभी टेक्नीशियनों को उचित ड्रेस अलाउंस देने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
बता दें कि रेलवे कर्मचारियों की ये मांगें फिलहाल 8वें वेतन आयोग के सामने रखे गए प्रस्ताव हैं। इन पर अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें