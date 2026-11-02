8वां वेतन आयोग: रेलवे कर्मचारियों की 6 बड़ी मांगें, सैलरी से लेकर भत्तों तक में बदलाव की मांग

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8th Pay Commission Latest News: 8वें वेतन आयोग को लेकर रेलवे कर्मचारियों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (AIRF) ने आयोग के सामने रेलवे कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और प्रमोशन से जुड़ी कई अहम मांगें रखी हैं। संगठन का कहना है कि रेलवे कर्मचारी देश की सुरक्षा और इमरजेंसी सर्विसेज में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए उन्हें बेहतर वेतन और काम के हिसाब से अतिरिक्त सुविधाएं मिलनी चाहिए। AIRF ने 30 अक्टूबर 2026 को 8वें वेतन आयोग के साथ हुई बैठक में ये प्रस्ताव रखे। आइए जानते हैं रेलवे कर्मचारियों की 6 बड़ी मांगें क्या हैं--

1. रेलवे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की मांग AIRF ने 8वें वेतन आयोग से रेलवे कर्मचारियों के लिए बेहतर वेतनमान तय करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि रेलवे को देश की सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है। युद्ध, प्राकृतिक आपदा और महामारी जैसी मुश्किल परिस्थितियों में भी रेलवे कर्मचारी लगातार अपनी सेवाएं देते हैं। इसके अलावा रेलवे का तेजी से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और कर्मचारियों को नई तकनीक के साथ काम करना पड़ता है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारियों और ट्रेनिंग को देखते हुए सैलरी में बढ़ोतरी की जानी चाहिए।

2. रिस्क और हार्डशिप अलाउंस देने की मांग रेलवे कर्मचारियों को कई बार जोखिम भरे माहौल में काम करना पड़ता है। इस दौरान हादसों में जान जाने और गंभीर चोट लगने का खतरा भी बना रहता है। इसे देखते हुए AIRF ने रिस्क अलाउंस और हार्डशिप अलाउंस देने की मांग की है। इसके साथ ही खतरनाक काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अलग से हेजर्डस ड्यूटी अलाउंस, पहाड़ी इलाकों में काम करने वालों के लिए हिल अलाउंस और ड्रेस अलाउंस देने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

3. ट्रैक मेंटेनर्स को मिले बेहतर सुविधाएं रेलवे ट्रैक की देखरेख करने वाले ट्रैक मेंटेनर्स का काम काफी मुश्किल और जोखिम भरा होता है। उन्हें कई बार खराब मौसम और कठिन परिस्थितियों में पटरियों की मरम्मत और जांच करनी पड़ती है। AIRF का कहना है कि ट्रैक मेंटेनर्स को भी रेलवे के दूसरे इंजीनियरिंग विभागों के टेक्नीशियन के बराबर दर्जा और सुविधाएं मिलनी चाहिए।

4. महिला कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान संगठन ने महिला लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर और ट्रैक मेंटेनर्स की समस्याओं को भी आयोग के सामने उठाया है। महिला कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस पर भी ध्यान देने की मांग की गई है। संगठन चाहता है कि उनकी कामकाजी परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।

5. कुछ पे-स्केल को मर्ज करने की मांग AIRF ने कुछ बीच के पे-स्केल को मिलाकर एक करने का प्रस्ताव दिया है। संगठन का मानना है कि ऐसा करने से कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता आसान होगा और उन्हें करियर में आगे बढ़ने के बेहतर मौके मिल सकेंगे।

6. अलग-अलग कैटेगरी के कर्मचारियों को मिले भत्ते रेलवे में अलग-अलग विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की जिम्मेदारियां और जोखिम अलग-अलग होते हैं। इसलिए AIRF ने सभी संबंधित कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए उनके काम के हिसाब से पर्याप्त रिस्क और हार्डशिप अलाउंस देने की मांग की है। इसके अलावा रेलवे के सभी टेक्नीशियनों को उचित ड्रेस अलाउंस देने का प्रस्ताव भी रखा गया है।