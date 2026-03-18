8वें वेतन आयोग में कितना होगा DA, फिटमेंट फैक्टर पर क्या है अपडेट

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) से जुड़ी ताजा गणनाओं ने 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदों को और मजबूत कर दिया है।

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) से जुड़ी ताजा गणनाओं ने 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदों को और मजबूत कर दिया है। अभी तक सरकार ने नए वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा या उसकी टाइमलाइन स्पष्ट नहीं की है, लेकिन मौजूदा DA के आंकड़े भविष्य के फिटमेंट फैक्टर का एक अहम संकेत दे रहे हैं। इसी वजह से कर्मचारी और रिटायर्ड लोग इन नंबरों पर खास नजर बनाए हुए हैं।

क्या है डिटेल इस समय 7वें वेतन आयोग के तहत DA 60 प्रतिशत के पार पहुंच चुका है। लेबर ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर 2025 में CPI-IW इंडेक्स 148.2 रहा, जिससे जनवरी–जून 2026 के लिए करीब 2 प्रतिशत DA बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में कुल DA लगभग 60.34 प्रतिशत बैठता है, जिसे आमतौर पर 60 प्रतिशत मानकर भुगतान किया जाता है। इसी आधार पर फिटमेंट फैक्टर का अनुमान लगाया जा रहा है।

फिटमेंट फैक्टर क्या है फिटमेंट फैक्टर दरअसल वह मल्टीप्लायर होता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय होती है। अगर बेसिक पे 100 मानें और उसमें 60 प्रतिशत DA जोड़ दें, तो कुल रकम 160 हो जाती है। यानी फिटमेंट फैक्टर करीब 1.60 बनता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यही 8वें वेतन आयोग के लिए न्यूनतम बेसलाइन हो सकती है और इससे कम की संभावना काफी कम दिखती है।

हालांकि, कई ऐसे फैक्टर हैं जो इस फिटमेंट को और ऊपर ले जा सकते हैं। कोविड-19 के दौरान करीब 18 महीने तक DA की तीन किस्तें रोक दी गई थीं, जिन्हें बाद में बहाल नहीं किया गया। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि अगर ये किस्तें समय पर मिलतीं, तो आज DA 60 प्रतिशत से कहीं ज्यादा होता। इसलिए वे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं।

इसके अलावा, वेतन आयोग लागू होने में लगने वाला समय भी अहम भूमिका निभाएगा। अगर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना भी जाए, तो पिछला अनुभव बताता है कि इसे लागू होने में 1-2 साल लग सकते हैं। इस दौरान महंगाई बढ़ने के साथ DA भी लगातार बढ़ेगा, जिससे यह 80 या 90 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।