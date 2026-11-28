एक्शन मोड में 8वां वेतन आयोग, इन सरकारी कर्मचारियों से पूछे गए 33 बड़े सवाल
मुख्य बातें
- केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के वित्त विभाग ने 26 नवंबर 2026 को एक सर्कुलर जारी किया
- इसमें 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की लद्दाख यात्रा के बाद उनके द्वारा उठाए गए सवालों पर विभाग-वार जानकारी मांगी गई है
8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने की कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पे-स्केल, प्रमोशन और करियर प्रोग्रेशन से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत जानकारी मांगी है। इस संबंध में लद्दाख प्रशासन के वित्त विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है। आइए डिटेल जान लेते हैं कि इस सर्कुलर में क्या है और वेतन आयोग आगे क्या कदम उठा सकती है।
लद्दाख के वित्त विभाग ने अपने सर्कुलर में क्या कहा है?
दरअसल, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के वित्त विभाग ने 26 नवंबर 2026 को एक सर्कुलर जारी किया। इसमें 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की लद्दाख यात्रा के बाद उनके द्वारा उठाए गए सवालों पर विभाग-वार जानकारी मांगी गई है। सर्कुलर में कहा गया है, "8वें केंद्रीय वेतन आयोग की लद्दाख यात्रा के दौरान, लद्दाख प्रशासन के अलग-अलग विभागों और कर्मचारी संघों ने अपनी-अपनी मांगें और मुद्दे आयोग के सामने रखे। इनमें सैलरी स्ट्रक्चर, सैलरी से जुड़ी विसंगतियां, करियर में आगे बढ़ने के अवसर और सेवा से जुड़े अन्य मामले शामिल हैं।"
अब वेतन आयोग ने लद्दाख प्रशासन से कुछ सवाल पूछे हैं और संबंधित मामलों में विस्तृत स्पष्टीकरण और दस्तावेज मांगे हैं। वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों और विभागाध्यक्षों को इन सवालों के जवाब तय समयसीमा के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि जानकारी एकत्र कर आठवें वेतन आयोग को भेजी जा सके। जवाब जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2026 रखी गई है। सर्कुलर में इसे अत्यंत जरूरी बताया गया है।
8वें वेतन आयोग ने पूछे हैं 33 सवाल
वेतन आयोग ने लद्दाख प्रशासन के अलग-अलग विभागों से जुड़े 33 सवाल पूछे हैं। इनमें मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर, कर्मचारियों की संख्या, भर्ती के लिए योग्यता, पदोन्नति के अवसर और फाइनेंशियल अपग्रेडेशन योजनाओं के बारे में जानकारी मांगी गई है। आयोग की ओर से उठाए गए सवालों में शिक्षा, बिजली, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे प्रमुख हैं। उदाहरण के लिए स्कूल शिक्षा विभाग से जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, टीचर, मास्टर, लेक्चरर और लाइब्रेरी असिस्टेंट के मौजूदा वेतन और प्रमोशन स्ट्रक्चर की जानकारी मांगी गई है।
बता दें कि 3 नवंबर 2025 को गठित 8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इसका मतलब है कि इसकी समय-सीमा मई 2027 के आसपास हो सकती है। हालांकि 10 साल के साइकल के आधार पर 1 जनवरी 2026 को इसके लागू होने की संभावित तारीख माना जा रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसे लागू करने की तारीख की पुष्टि नहीं की है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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