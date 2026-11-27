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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से केंद्र सरकार के खर्च में कम से कम 3 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे सरकार के सामने वित्त वर्ष 2027-28 में अपने खर्च और राजकोषीय घाटे को संभालने की चुनौती बढ़ सकती है। यह अनुमान ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म डोएचे बैंक रिसर्च (Deutsche Bank Research) ने अपनी नई रिपोर्ट में लगाया है।

क्या है डिटेल डोएचे बैंक ने अपनी 2027 वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट 'ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, बट रिस्की बिजनेस' में कहा है कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए सरकार को बड़ी रकम खर्च करनी पड़ सकती है। इसके चलते वित्त वर्ष 2027-28 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा GDP के 4.3 फीसदी पर रहने का अनुमान है।

क्यों बढ़ेगा सरकार का खर्च? रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार के खर्च पर एक साथ कई चीजों का दबाव पड़ सकता है। इसमें कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी, सब्सिडी की ज्यादा जरूरत और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से कम डिविडेंड मिलने की आशंका शामिल है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहने से भी सरकार का बजट बिगड़ सकता है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग को लागू करना सरकार के लिए वित्तीय मोर्चे पर एक बड़ी चुनौती बन सकता है।

देरी से लागू हुआ तो कर्मचारियों को मिलेगा एरियर डोएचे बैंक की रिपोर्ट में एक अहम बात यह भी कही गई है कि अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने में देरी करती है, तो इससे सरकार को सिर्फ कुछ समय के लिए राहत मिलेगी। दरअसल, वेतन आयोग की सिफारिशें देर से लागू होने पर कर्मचारियों को पिछली तारीख से बकाया पैसा यानी एरियर देना पड़ सकता है। इससे बाद में सरकार पर एक साथ ज्यादा आर्थिक बोझ आ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, अगर वेतन बढ़ोतरी 2028 तक टलती है, तो एरियर की रकम और बढ़ सकती है।

सरकार पूरा कर सकती है घाटे का लक्ष्य रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 में केंद्र सरकार GDP के 4.3 फीसदी राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल कर सकती है। इसके पीछे RBI से मिलने वाला 2.9 लाख करोड़ रुपये का डिविडेंड, इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान और विनिवेश से उम्मीद से ज्यादा कमाई जैसी वजहें हैं। इसके अलावा सरकार अपने पूंजीगत खर्च में भी कुछ कटौती कर सकती है।

बढ़ी सैलरी से बाजार को फायदा 8वें वेतन आयोग से सरकार का खर्च जरूर बढ़ेगा, लेकिन इसका फायदा देश की अर्थव्यवस्था को भी मिल सकता है। जब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ेगी, तो उनके हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा आएगा। इससे घर, गाड़ी, बाइक, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी चीजों की खरीदारी बढ़ सकती है। वहीं, मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने से साल 2027 में यात्री वाहन, टू-व्हीलर और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें (FMCG) बनाने वाली कंपनियों को बड़ा फायदा मिल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के चलते इन सेक्टरों में करीब 1.6 लाख करोड़ रुपये से 1.9 लाख करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त मांग पैदा हो सकती है। इससे देश में घरेलू खपत को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।