8वें वेतन आयोग पर नई रिपोर्ट, सरकार के सामने बढ़ेगी चुनौती! केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है
- इसकी सिफारिशें लागू होने पर केंद्र सरकार के खजाने पर कम से कम 3 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से केंद्र सरकार के खर्च में कम से कम 3 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे सरकार के सामने वित्त वर्ष 2027-28 में अपने खर्च और राजकोषीय घाटे को संभालने की चुनौती बढ़ सकती है। यह अनुमान ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म डोएचे बैंक रिसर्च (Deutsche Bank Research) ने अपनी नई रिपोर्ट में लगाया है।
क्या है डिटेल
डोएचे बैंक ने अपनी 2027 वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट 'ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, बट रिस्की बिजनेस' में कहा है कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए सरकार को बड़ी रकम खर्च करनी पड़ सकती है। इसके चलते वित्त वर्ष 2027-28 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा GDP के 4.3 फीसदी पर रहने का अनुमान है।
क्यों बढ़ेगा सरकार का खर्च?
रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार के खर्च पर एक साथ कई चीजों का दबाव पड़ सकता है। इसमें कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी, सब्सिडी की ज्यादा जरूरत और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से कम डिविडेंड मिलने की आशंका शामिल है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहने से भी सरकार का बजट बिगड़ सकता है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग को लागू करना सरकार के लिए वित्तीय मोर्चे पर एक बड़ी चुनौती बन सकता है।
देरी से लागू हुआ तो कर्मचारियों को मिलेगा एरियर
डोएचे बैंक की रिपोर्ट में एक अहम बात यह भी कही गई है कि अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने में देरी करती है, तो इससे सरकार को सिर्फ कुछ समय के लिए राहत मिलेगी। दरअसल, वेतन आयोग की सिफारिशें देर से लागू होने पर कर्मचारियों को पिछली तारीख से बकाया पैसा यानी एरियर देना पड़ सकता है। इससे बाद में सरकार पर एक साथ ज्यादा आर्थिक बोझ आ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, अगर वेतन बढ़ोतरी 2028 तक टलती है, तो एरियर की रकम और बढ़ सकती है।
सरकार पूरा कर सकती है घाटे का लक्ष्य
रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 में केंद्र सरकार GDP के 4.3 फीसदी राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल कर सकती है। इसके पीछे RBI से मिलने वाला 2.9 लाख करोड़ रुपये का डिविडेंड, इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान और विनिवेश से उम्मीद से ज्यादा कमाई जैसी वजहें हैं। इसके अलावा सरकार अपने पूंजीगत खर्च में भी कुछ कटौती कर सकती है।
बढ़ी सैलरी से बाजार को फायदा
8वें वेतन आयोग से सरकार का खर्च जरूर बढ़ेगा, लेकिन इसका फायदा देश की अर्थव्यवस्था को भी मिल सकता है। जब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ेगी, तो उनके हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा आएगा। इससे घर, गाड़ी, बाइक, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी चीजों की खरीदारी बढ़ सकती है। वहीं, मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने से साल 2027 में यात्री वाहन, टू-व्हीलर और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें (FMCG) बनाने वाली कंपनियों को बड़ा फायदा मिल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के चलते इन सेक्टरों में करीब 1.6 लाख करोड़ रुपये से 1.9 लाख करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त मांग पैदा हो सकती है। इससे देश में घरेलू खपत को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
भारत की GDP ग्रोथ पर अनुमान
डोएचे बैंक ने भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर भी अनुमान जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की GDP ग्रोथ 7.3 फीसदी, 2027-28 में 7.2 फीसदी और 2028-29 में 7.3 फीसदी रह सकती है। कुल मिलाकर, 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है, लेकिन इसे लागू करने से सरकार पर कम से कम 3 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आ सकता है। अब सबकी नजर केंद्रीय बजट 2027-28 पर रहेगी, जिसमें सरकार के सामने कर्मचारियों को राहत देने और सरकारी खर्च को नियंत्रित रखने के बीच संतुलन बनाने की चुनौती होगी।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें