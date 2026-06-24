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8th Pay Commission: आयोग से हुई सैलरी को लेकर बड़ी डिमांड, NC-JCM ने क्या की है मांग

Tarun Pratap Singh मिंट
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मुख्य बातें

  • 8th Pay Commission: 8वें पे कमीशन से NC-JCM ने कई डिमांड किए हैं
  • आयोग से समान काम समान वेतन की मांग की गई है
  • कर्मचारी संगठनों ने अधिक फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की है
8th Pay Commission: आयोग से हुई सैलरी को लेकर बड़ी डिमांड, NC-JCM ने क्या की है मांग

8th Pay Commission: 8वें वित्त आयोग को लगातार कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन की तरफ से सलाह दी जा रही है। हाल ही में नेशनल काउंसिल कंसल्टेटिव मशीनरी के स्टाफ साइड की तरफ से पे कमीशन को कई प्रस्ताव भेजे गए हैं। यह सुझाव सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग-अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति को सुधारने के लिए दिया गया है।

इन बदलावों का मकसद प्रमोशन के मौके, सैलरी पेमेंट में समानता और वर्किंग प्रोफेसल्स का मैनेजमेंट तो बेहतर करना है। JCM के अनुसार इन विषयों को ध्यान देकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है।

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समान काम समान वेतन की मांग (8th Pay Commission demands)

आयोग से जेसीएम ने कई मांग की है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण डिमांड समान कार्य के लिए समान वेतन की गई है। कर्मचारी संगठन ने 8वें पे कमीशन के सामने पे स्केल में असमानता का मुद्दा उठाया है। साथ ही करियर में विकास, कर्मचारियों को प्रमोशन आदि में भी समानता की मांग की गई है। जिसका लाभ अलग-अलग मंत्रालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिल सके।

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15 लाख पद खाली

स्टाफ साइड ने खाली पदों का भी मुद्दा उठाया है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के डिफेंस, पोस्ट, इनकम टैक्स, रेलवे, ऑडिट और अकाउंट्स में करीब 15 लाथख पद खाली पड़े हुए हैं। इन्हें जल्द से जल्द भरने की मांग की गई है।

लखनऊ में मीटिंग हुई खत्म (8th Pay Commission meeting)

8वें पे कमीशन की लखनऊ में 22 और 23 जून को हुई मीटिंग खत्म हो चुकी है। आयोग देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर कर्मचारियों और उनके संगठनों से उनकी राय ले रहा है। लखनऊ से पहले दिल्ली और जम्मू कश्मीर में मीटिंग हो चुकी है। आयोग की आगे मीटिंग कोलकाता और भुवनेश्वर में प्रस्तावित है।

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बीत गए 8 महीने

8वें पे कमीशन का गठन केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में किया था। तब से अबतक 8 महीने का समय बीत चुका है। 8वें पे कमीशन के पास अब 10 महीने का और समय बचा हुआ है। इतने दिनों में रिपोर्ट जमा करना है।

अधिक फिटमेंट फैक्टर की भी डिमांड (8th Pay Commission fitment factors)

आयोग से कर्मचारी संगठन लगातार अधिक से अधिक फिटमेंट फैक्टर की डिमांड कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह अधिक सैलरी है। जितना अधिक फिटमेंट फैक्टर रहेगा उतना अधिक बेसिक पे बढ़ेगा। कुछ कर्मचारी सगंठनों ने 3 से अधिक फिटमेंट फैक्टर रखने की डिमांड की गई है। अभी तक पे कमीशन की तरफ से फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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