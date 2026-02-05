8वें वेतन आयोग पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है अपडेट
8th Central Pay Commission latest news: वैसे तो वेतन आयोग को सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का वक्त मिला है लेकिन इससे जुड़ी हर गतिविधियों पर कर्मचारियों की नजर है। अब आठवें वेतन आयोग को लेकर एक नया अपडेट है।
क्या है नया अपडेट?
दरअसल, मोदी सरकार ने इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग के आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने वेतन आयोग के अंतर्गत डायरेक्टर पद को भरने की मंजूरी दे दी है। इस पद के लिए आशीष यादव को नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाएगी। जानकारी के मुताबिक यह पद 8वें वेतन आयोग की प्रशासनिक और नीतिगत तैयारियों में अहम भूमिका निभाएगा। नियुक्त अधिकारी आशीष यादव को तत्काल प्रभाव से कार्यभार संभालना होगा और संबंधित मंत्रालयों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर ज्वाइनिंग सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही, केंद्र सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार, प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया और शर्तें लागू होंगी।
पिछले साल हुआ था गठन
सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग का गठन किया। आयोग को वेतन संरचना, आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की मांगों का विश्लेषण करने के लिए रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। आयोग की सिफारिशों को एक जनवरी, 2026 से लागू किया जा सकता है।
हाल ही में व्यय सचिव वी वुअलनाम ने कहा कि आठवें वेतन आयोग ने अपना काम अभी शुरू किया है और यह शुरुआती चरण में है, ऐसे में बजट में फिलहाल इसको लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वुअलनाम ने कहा- बजट में अभी आठवें वेतन आयोग को ध्यान में रखकर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सदस्य अपना काम शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने इसके प्रभाव और अन्य पहलुओं के बारे में कोई गणना नहीं की है, जो हमें समय आने पर पता चलेगा।