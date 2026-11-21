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8th Pay Commission Pension Update: 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स को भी बड़ी उम्मीदें हैं। इस बार पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसे लेकर कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन लगातार अपनी मांगें सरकार के सामने रख रहे हैं। इसी बीच भारत पेंशनर्स समाज (Bharat Pensioners’ Samaj) ने 8वें वेतन आयोग से न्यूनतम मासिक पेंशन ₹45,000 करने की मांग की है। अगर यह मांग मान ली जाती है, तो मौजूदा न्यूनतम पेंशन ₹9,000 के मुकाबले 5 गुना बढ़ोतरी होगी। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि ₹45,000 अभी केवल एक मांग है। सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी है और न ही 8वें वेतन आयोग ने पेंशन की नई दरें तय की हैं।

₹9,000 से सीधे ₹45,000 करने की मांग क्यों?

भारत पेंशनर्स समाज का दावा है कि उसके साथ करीब 10 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स जुड़े हैं। संगठन ने 8वें वेतन आयोग को सौंपे अपने ज्ञापन में न्यूनतम पेंशन ₹45,000 करने का प्रस्ताव रखा है। फिलहाल, 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक पेंशन ₹9,000 है। पेंशनर्स संगठन का मानना है कि महंगाई और बढ़ते खर्च को देखते हुए पेंशन में पर्याप्त बढ़ोतरी होनी चाहिए। हालांकि, ₹9,000 से ₹45,000 तक पहुंचने का मतलब पेंशन में 400% की बढ़ोतरी है। सरकार के लिए इतने बड़े बदलाव को लागू करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे पेंशन पर होने वाला कुल खर्च काफी बढ़ सकता है।

3.833 फिटमेंट और 67% पेंशन की भी मांग

सिर्फ भारत पेंशनर्स समाज ही नहीं, दूसरे कर्मचारी संगठनों ने भी 8वें वेतन आयोग के सामने पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव रखे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमुख संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। इसके साथ ही अंतिम वेतन का 67% पेंशन के रूप में देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने भी अंतिम वेतन का 67% पेंशन तय करने की मांग की है।

इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी कर्मचारी की सातवें वेतन आयोग में बेसिक पे ₹60,000 है और रिटायरमेंट के समय उसका अंतिम वेतन ₹1 लाख है। मौजूदा 50% के नियम के हिसाब से उसकी बेसिक पेंशन ₹50,000 होगी।

अब अगर ₹60,000 की बेसिक पे पर 3.833 फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए, तो नई बेसिक पे करीब ₹2.30 लाख हो जाएगी। इसी अनुपात में अंतिम वेतन और पेंशन में बदलाव मानकर देखें, तो 67% के हिसाब से पेंशन करीब ₹1.54 लाख हो सकती है। वहीं, अगर पेंशन 67% के बजाय 50% रखी जाती है, तो यह करीब ₹1.15 लाख बैठेगी। ध्यान रहे कि ये केवल मांगों और दिए गए उदाहरण पर आधारित अनुमान हैं, वास्तविक पेंशन की कैलकुलेशन 8वें वेतन आयोग के अंतिम नियमों पर निर्भर करेगी।

वन रैंक वन पेंशन लागू करने की भी मांग

8वें वेतन आयोग के सामने एक और बड़ी मांग OROP (One Rank One Pension) लागू करने की है। NC-JCM, AIDEF, ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) और इंडियन रेलवे सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) सहित कई संगठनों ने इस व्यवस्था का समर्थन किया है। OROP का मतलब है कि समान पद और समान सेवा से जुड़े कर्मचारी, चाहे वे अलग-अलग समय पर रिटायर हुए हों, उन्हें समान पेंशन मिले। सरकार ने 2014 में सशस्त्र बलों के लिए OROP व्यवस्था लागू की थी। लेकिन, सभी केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स के लिए इसे लागू करना सरकार के लिए बड़ा वित्तीय फैसला होगा।

इसकी वजह भी है। देश में केंद्रीय पेंशनर्स की संख्या करीब 69 लाख बताई जाती है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या करीब 58 लाख है। ऐसे में सभी पेंशनर्स के लिए समान पेंशन व्यवस्था लागू करने से सरकारी खजाने पर काफी अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।

सरकार मान सकती है ₹45,000 न्यूनतम पेंशन की मांग?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़ाकर ₹45,000 कर दी जाएगी? पिछले वेतन आयोगों में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया गया था। सातवें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद न्यूनतम बेसिक पेंशन ₹9,000 तय हुई थी। कुछ एक्सपर्ट के अनुमान के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.50 के आसपास रह सकता है। अगर इसी आधार पर कैलकुलेशन की जाए, तो न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹22,500 हो सकती है।

यहां ध्यान देना जरूरी है कि 2.50 फिटमेंट फैक्टर भी अभी केवल एक अनुमान है। आठवें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिश और सरकार की मंजूरी के बाद ही नई पेंशन का वास्तविक आंकड़ा सामने आएगा।

पेंशनर्स को अभी करना होगा इंतजार