8th Pay Commission: साल भर में 4 बार बढ़े DA, 25% पहुंचने पर बेसिक पे में मर्जर की मांग
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission: 8वें पे कमीशन से कुछ संगठनों ने 25 प्रतिशत डीए पहुंचने पर उसे बेसिक पे में मिला देने की मांग की है
- इसके अलावा 4 बार डीए बढ़ाने की भी डिमांड की गई है
8th Pay Commission: 8वें पे कमीशन ने देश भर में अलग-अलग शहरों में मीटिंग की है। मुंबई से लेकर श्रीनगर तक, कोलकाता से लेकर जयपुर तक 8वें वित्त आयोग ने बैठक आयोजित की है। इस दौरान उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से जुड़े संगठनों से राय ली। इन मीटिंग्स जिन कुछ मुद्दों की अधिक चर्चा रही है उसमें से एक डीए का बेसिक पे में मर्जर है। मौजूदा समय में डीए का मर्जर बेसिक पे में करने की कोई व्यवस्था नहीं है।
25% डीए पर बेसिक पे में मर्जर की मांग (8th Pay Commission DA merger)
केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े संगठनों ने 8वें वित्त आयोग के सामने कहा है कि मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसकी तुलना में सैलरी में इजाफा नहीं होता है। ऐसे में डीए का बेसिक पे में मर्जर की व्यवस्था की जाए। संगठनों ने 25 प्रतिशत डीए पहुंचने पर उसे बेसिक पे में मिला देने की मांग आयोग से की है। बता दें, 7वें पे कमीशन में डीए 63 प्रतिशत पर पहुंच गया है। पहले महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत था। इस बार 3 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।
फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने आयोग से कहा है कि जब डीए 25 प्रतिशत पहुंच जाए तब उसका मर्जर बेसिक पे में कर दिया जाए।
4 बार बढ़े डीए
इसके अतिरिक्त कुछ संगठनों ने कहा है कि साल भर में 4 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए। इस समय दो बार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। एक जनवरी साइकल में और दूसरी बार जुलाई साइकल में इजाफा होता है।
आयोग का गठन पिछले साल नवंबर में हुआ था
8वें पे कमीशन का गठन पिछले साल नवंबर में किया गया था। आयोग के पास 18 महीने का समय तब था। जिसमें से 12 महीने का समय अबतक बीत चुका है। यानी 8वें पे कमीशन के पास अब 6 महीने का समय और बचा है। इस दौरान आयोग को फिटमेंट फैक्टर से लेकर डीए आदि तक पर रिपोर्ट तैयार करना है। यह रिपोर्ट केंद्रीय कैबिनेट के पास जाएगी, जिसपर अंतिम फैसला होगा। बता दें, आयोग में तीन सदस्य हैं। जस्टीस रंजना प्रकाश देसाई इसकी आयोग की हेड हैं।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।