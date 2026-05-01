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8वें वेतन आयोग ने जारी किया शेड्यूल, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा मौका

May 01, 2026 07:05 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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देहरादून और दिल्ली में आठवें वेतन आयोग की बैठक हो चुकी है। इन बैठकों का उद्देश्य वेतन आयोग से जुड़े मामलों पर हितधारकों, सरकारी संगठनों, संस्थानों और कर्मचारी संघों/एसोसिएशनों के साथ बातचीत करना है।

8वें वेतन आयोग ने जारी किया शेड्यूल, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा मौका

8th Pay Commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। वेतन आयोग को सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने मिले हैं। इसी को ध्यान में रखकर वेतन आयोग ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में वेतन आयोग ने हैदराबाद, श्रीनगर और लद्दाख में अपनी आगामी बैठकों का शेड्यूल जारी कर दिया है।

बता दें कि देहरादून और दिल्ली में वेतन आयोग की बैठक हो चुकी है। इन बैठकों का उद्देश्य वेतन आयोग से जुड़े मामलों पर हितधारकों, सरकारी संगठनों, संस्थानों और कर्मचारी संघों/एसोसिएशनों के साथ बातचीत करना है। ये बैठकें मई और जून 2026 में आयोजित की जाएंगी। इच्छुक पक्षों को सबसे पहले 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर मेमोरेंडम जमा करने होंगे और उसके बाद वेतन आयोग से मिलने का समय लेना होगा।

कब और कहां होगी बैठक ?

शेड्यूल के मुताबिक वेतन आयोग 18 और 19 मई 2026 (सोमवार और मंगलवार) को हैदराबाद, तेलंगाना का दौरा रहेगा। 8वें वेतन आयोग ने कहा कि इच्छुक हितधारकों को अपना ज्ञापन वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जमा करना होगा और 8 मई, 2026 से पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। इसके बाद यूनिक मेमो ID भी देनी होगी। इसके अलावा वेतन आयोग 1 जून से 4 जून, 2026 (सोमवार से गुरुवार) तक श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर (UT) का दौरा करेगा। जो संगठन, संस्थान और यूनियन/एसोसिएशन श्रीनगर में आयोग के साथ बातचीत करना चाहते हैं, उन्हें 16 मई, 2026 से पहले अपना ज्ञापन और मिलने का अनुरोध जमा करना होगा।

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वहीं, वेतन आयोग 8 जून 2026 (सोमवार) को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का दौरा करेगा। केंद्र सरकार के संगठनों/संस्थानों और लद्दाख स्थित यूनियन/एसोसिएशन के संबंधित हितधारक 16 मई, 2026 से पहले ज्ञापन जमा कर सकते हैं और मिलने का समय मांग सकते हैं। वेतन आयोग उचित समय पर विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के शहरों में भी अलग से बैठकें करेगा। आयोग समय आने पर अन्य राज्यों/UTs के शहरों में अलग-अलग बैठकें करेगा।

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बढ़ गई ये डेडलाइन

इस बीच, वेतन आयोग ने मेमोरेंडम जमा करने की समय सीमा 30 अप्रैल, 2026 से बढ़ाकर रविवार, 31 मई, 2026 कर दी है। बता दें कि पिछले साल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन हुआ था। वेतन आयोग ने इस साल फरवरी में वेबसाइट को लॉन्च किया। वेबसाइट के जरिए वेतन आयोग से सभी अपडेट लिए जा सकते हैं। वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद हैं।

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लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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