8th Pay Commission: 8वें पे कमीशन की लखनऊ में बड़ी मीटिंग, क्या बेसिक पे पर होगा कोई फैसला?
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission Latest Updates: 8वें पे कमीशन की मीटिंग लखनऊ में 22 और 23 जून को होने जा रही है
- इसके बाद पश्चिम बंगाल और उड़ूीसा में भी आयोग मीटिंग करेगा
8th Pay Commission Latest Updates: 8वें पे कमीशन की एक बड़ी मीटिंग लखनऊ में होने जा रही है। आयोग ने इसकी तारीखों का ऐलान पहले ही कर दिया था। पे कमीशन की तरफ से दी जानकारी के अनुसार लखनऊ, उत्तर प्रदेश में मीटिंग 22 और 23 जून को होगी। इस मीटिंग में कर्मचारी और पेंशनर्स से जुड़े सभी पक्ष शामिल हो सकते हैं। बता दें, वित्त आयोग की तरफ से लगातार मीटिंग्स देश भर में की जा रही हैं।
पे कमीशन की कब और कहां हो रही है मीटिंग (8th Pay Commission meetings)
8वें वित्त आयोग की लखनऊ में 22 और 23 जून को मीटिंग है। इसके जुलाई में 6 और 7 तारीख को भुवनेश्वर, उड़ीसा में मीटिंग है। 9 और 10 जुलाई को 8वें पे कमीशन की मीटिंग कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। बता दें, इससे पहले आयोग दिल्ली के साथ-साथ श्रीनगर और लद्दाख में मीटिंग कर चुका है।
क्या है इन बैठकों का मकसद
8वां पे कमीशन इन मीटिंग्स के जरिए कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी मांगों और जरूरतों का समझने का प्रयास कर रहा है। आयोग की कोशिश है कि रिपोर्ट तैयार करने से पहले देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर सभी वर्गों से बातचीत की जाए। जिससे ड्राफ्ट में सबकी बात सामने आ सके। बता दें, 8वें पे कमीशन का गठन नवबंर 2025 में किया गया था। इस आयोग के पास 18 महीने का समय है। इस दौरान रिपोर्ट सरकार को जमा किया जाएगा। जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से पे कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर फैसला होगा।
मेमोरेंडम की तारीख में नहीं हुई बढ़ोतरी
8वें पे कमीशन ने मेमोरेंडम जमा करने की तारीख को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। मेमोरेंडम जमा करने की लास्ट डेट 15 जून 2026 थी। 8वें पे कमीशन ने पहले ही साफ कर दिया था कि अब लास्ट डेट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इससे पहले पे कमीशन की तरफ से 29 मई को लास्ट डेट बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया था।
फिटमेंट फैक्टर पर सभी की निगाह (8th Pay Commission Fitment Factors)
कर्मचारी और पेंशनर्स एसोसिएशन की तरफ से अधिक से अधिक फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग पे कमीशन से की जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर 2.83 से 3.83 रख सकता है। हालांकि, फिटमेंट फैक्टर पर केंद्र सरकार की तरफ से अबतक कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।
बता दें, 8वां वित्त आयोग लागू होने के बाद 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। इस वजह से केंद्रीय कर्मचारियों को पे कमीशन लागू होने के बाद उनके क्लास के हिसाब से अच्छा खासा एरियर मिलेगा।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।