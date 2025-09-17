8th Pay Commission likely to be implemented January new year gift for govt employees 8वें वेतन आयोग पर नया अपडेट, कब से होगा लागू, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़8th Pay Commission likely to be implemented January new year gift for govt employees

8वें वेतन आयोग पर नया अपडेट, कब से होगा लागू, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी

इसके कार्यान्वयन से लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे क्योंकि इससे वेतन और पेंशन में 30-34 प्रतिशत की वृद्धि होगी। कुल मिलाकर, करीब 1.15 करोड़ लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 07:40 PM
share Share
Follow Us on
8वें वेतन आयोग पर नया अपडेट, कब से होगा लागू, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी

8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग अगले साल की शुरुआत में लागू हो सकता है। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के एक प्रतिनिधि ने बुधवार को यह जानकारी दी। उनके अनुसार, आयोग का प्रभाव 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए नई सैलरी स्ट्रक्चर और भत्ते लागू किए जाएंगे।

करोड़ों कर्मचारियों के लिए खबर

इसके कार्यान्वयन से लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे क्योंकि इससे वेतन और पेंशन में 30-34 प्रतिशत की वृद्धि होगी। कुल मिलाकर, करीब 1.15 करोड़ लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। अनुमान है कि नया फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.86 के बीच रह सकता है। इसका सीधा असर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर पड़ेगा। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी आयोग की औपचारिक स्थापना और संदर्भ की शर्तें (ToR) की अधिसूचना जारी होना बाकी है। स्तर 1 के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन को संशोधित कर 51,480 रुपये किया जा सकता है, जबकि न्यूनतम पेंशन लगभग 20,500 रुपये से 25,740 रुपये तक बढ़ सकती है।

इससे पहले, जुलाई में कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि यह प्रक्रिया जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की घोषणा के साथ शुरू होगी। कोटक के नोट में आगे कहा गया है, "केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा अर्जित 2.4-3.2 ट्रिलियन रुपये की अतिरिक्त आय के हमारे अनुमान के आधार पर हमें उम्मीद है कि 1-1.5 ट्रिलियन रुपये की अतिरिक्त बचत होगी, जो भौतिक बचत, जमा और शेयर व डिबेंचर खंडों के मिश्रण में क्रमिक रूप से प्रवाहित हो सकती है।"

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।