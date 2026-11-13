8वें वेतन आयोग में बदलेगा 40 साल पुराना नियम? केंद्रीय कर्मचारियों पर बड़ा असर
मुख्य बातें
- कर्मचारी संगठनों ने वेतन आयोग से कुछ ऐसे भी नियम में बदलाव की मांग की है जो कई दशकों से लागू हैं
- हाल ही में भारत पेंशनर्स समाज (BPS) ने केंद्र सरकार और 8वें वेतन आयोग से मौजूदा 15 साल की अवधि को घटाकर 11 साल करने की अपील की है
8th Pay Commission latest: 8वें वेतन आयोग के गठन को एक साल से ज्यादा हो गए हैं। इस अवधि में वेतन आयोग ने अलग- अलग कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक की है। इस दौरान कर्मचारी संगठनों ने वेतन आयोग से कुछ ऐसे भी नियम में बदलाव की मांग की है जो कई दशकों से लागू हैं। ऐसा ही एक नियम कम्यूटेड पेंशन से जुड़ा है।
क्या है कम्यूटेड पेंशन का नियम?
दरअसल, पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत आने वाले पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपनी मूल पेंशन का अधिकतम 40 फीसदी हिस्सा एकमुश्त रकम के रूप में ले सकते हैं। पेंशन के इस हिस्से को कम्यूटेशन कहा जाता है। इसके बाद रिटायर कर्मचारी को हर महीने मिलने वाली पेंशन में से पैसा काट लिया जाता है। ये रकम कम्यूट की गई रकम के हिसाब से निर्धारित की जाती है। मौजूदा नियम के मुताबिक, रिटायरमेंट के बाद 15 साल पूरे होने पर कम्यूट की गई पेंशन बहाल कर दी जाती है। यानी इसके बाद पेंशनर्स को पहले की तरह पूरी पेंशन मिलने लगती है। कर्मचारी संगठन इस अवधि को 15 साल से घटाकर 11 साल करने की मांग कर रहे हैं।
उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी ने अपनी पेंशन का 40 फीसदी हिस्सा कम्यूट किया है तो उसकी मासिक पेंशन से उस हिस्से की कटौती होती है और 15 साल बाद यह कटौती बंद हो जाती है। अब अगर इसे घटाकर 11 साल कर दिया जाता है तो पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी।
किस संगठन ने की है डिमांड?
बीते दिनों पेंशनर्स के संगठन भारत पेंशनर्स समाज (BPS) ने केंद्र सरकार और 8वें वेतन आयोग से मौजूदा 15 साल की अवधि को घटाकर 11 साल करने की अपील की है। संगठन का तर्क है कि मौजूदा व्यवस्था की गणना पुराने आर्थिक और जीवन प्रत्याशा से जुड़े आंकड़ों पर आधारित है, इसलिए इसकी समीक्षा जरूरी है। बता दें कि साल 1986 में कम्युटेड पेंशन के 15 साल वाले नियम को लागू किया गया था। कहने का मतलब है कि यह 40 साल पुराना नियम है।
क्या अभी 11 साल में बहाल होगी पेंशन?
फिलहाल ऐसा कोई सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है, जिससे कम्यूटेड पेंशन की बहाली की अवधि 15 साल से घटकर 11 साल हो गई हो। यह अभी पेंशनर्स संगठन की मांग है। इस पर 8वें वेतन आयोग और केंद्र सरकार को विचार करना है। बता दें कि वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीने की समय-सीमा के भीतर सरकार को सौंपनी है।
बीते साल नवंबर में गठन के समय से देखें तो वेतन आयोग की रिपोर्ट मई 2027 तक आने की उम्मीद है। हालांकि, इसके बाद सरकारी मंजूरी की प्रक्रिया के कारण कर्मचारियों को संशोधित वेतन मिलने में देरी हो सकती है। जब तक सरकार लागू करने की तारीख की घोषणा नहीं करती और सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर लेती, तब तक वेतन या पेंशन में वास्तविक वृद्धि और भुगतान का समय अनिश्चित बना रहेगा।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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