4% बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का आखिरी डीए? 8वें वेतन आयोग में बदल जाएगा पैटर्न
मुख्य बातें
- केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 फीसदी बढ़ोतरी की सौगात मिली थी
- इसके बाद DA और DR की दर 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो गई है
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जुलाई से दिसंबर छमाही के महंगाई भत्ते (DA) का ऐलान हो गया है। इस छमाही के लिए बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए मौजूदा 60% से बढ़कर 63% हो गया है। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों की नजर नए साल यानी 2027 की पहली छमाही यानी जनवरी से जून 2027 तक के लिए भत्ते पर है। अनुमान के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता मौजूदा 63% से 4 फीसदी बढ़कर 67% हो सकता है। 7वें वेतन आयोग के मौजूदा फॉर्मूले के आधार पर इसे आखिरी DA संशोधन माना जा रहा है। आइए समझते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है?
क्या है वजह?
दरअसल, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के सरकार को सौंपने की डेडलाइन भी अगले साल की पहली छमाही है। मतलब ये हुआ कि वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को मई या जून तक सौंप सकता है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते का एक नया स्ट्रक्चर तैयार होगा और इससे भत्ते में व्यापक बदलाव आएगा।
आखिरी बार 4% बढ़ोतरी का क्यों है अनुमान?
यह अनुमान औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) पर निर्भर करता है। मौजूदा संशोधन जुलाई 2025 से जून 2026 तक के सूचकांक आंकड़ों पर आधारित है। वहीं, जनवरी 2027 की किस्त जनवरी से दिसंबर 2026 तक के औसत सूचकांक पर निर्भर करेगी। अगर यह मान लें कि अक्टूबर से दिसंबर के दौरान AICPI-IW सितंबर 2026 के 155.5 के स्तर पर ही बना रहता है तो 12 महीने का औसत 152 होगा।
इस गणना के अनुसार हाल ही में लागू किए गए 63% डीए में लगभग 4.85 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी हो सकती है। चूंकि सरकार आमतौर पर आंकड़ों को राउंड ऑफ कर देती है इसलिए एक उचित अनुमान के आधार पर कर्मचारियों को 4% की बढ़ोतरी मिल सकती है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़कर 67% हो जाएगा।
क्या 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी बढ़ोतरी है?
इसकी संभावना जताई जा रही है कि यह 7वें वेतन आयोग के पैटर्न पर आखिरी डीए बढ़ोतरी है। बता दें कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ था। आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपनी हैं। इस हिसाब से रिपोर्ट की समयसीमा मई 2027 के आसपास बनती है।
वेतन आयोग की सिफारिशें आने के बाद भी उन्हें लागू करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी और आधिकारिक आदेश जरूरी होंगे। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 में स्वीकार कर लागू की जाती हैं तो नई वेतन संरचना के तहत बेसिक पे और DA की व्यवस्था में बदलाव हो सकता है। नई व्यवस्था में DA को संशोधित बेसिक पे में मर्ज किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें