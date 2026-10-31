4% बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का आखिरी डीए? 8वें वेतन आयोग में बदल जाएगा पैटर्न

मुख्य बातें

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जुलाई से दिसंबर छमाही के महंगाई भत्ते (DA) का ऐलान हो गया है। इस छमाही के लिए बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए मौजूदा 60% से बढ़कर 63% हो गया है। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों की नजर नए साल यानी 2027 की पहली छमाही यानी जनवरी से जून 2027 तक के लिए भत्ते पर है। अनुमान के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता मौजूदा 63% से 4 फीसदी बढ़कर 67% हो सकता है। 7वें वेतन आयोग के मौजूदा फॉर्मूले के आधार पर इसे आखिरी DA संशोधन माना जा रहा है। आइए समझते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है?

क्या है वजह? दरअसल, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के सरकार को सौंपने की डेडलाइन भी अगले साल की पहली छमाही है। मतलब ये हुआ कि वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को मई या जून तक सौंप सकता है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते का एक नया स्ट्रक्चर तैयार होगा और इससे भत्ते में व्यापक बदलाव आएगा।

आखिरी बार 4% बढ़ोतरी का क्यों है अनुमान? यह अनुमान औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) पर निर्भर करता है। मौजूदा संशोधन जुलाई 2025 से जून 2026 तक के सूचकांक आंकड़ों पर आधारित है। वहीं, जनवरी 2027 की किस्त जनवरी से दिसंबर 2026 तक के औसत सूचकांक पर निर्भर करेगी। अगर यह मान लें कि अक्टूबर से दिसंबर के दौरान AICPI-IW सितंबर 2026 के 155.5 के स्तर पर ही बना रहता है तो 12 महीने का औसत 152 होगा।

इस गणना के अनुसार हाल ही में लागू किए गए 63% डीए में लगभग 4.85 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी हो सकती है। चूंकि सरकार आमतौर पर आंकड़ों को राउंड ऑफ कर देती है इसलिए एक उचित अनुमान के आधार पर कर्मचारियों को 4% की बढ़ोतरी मिल सकती है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़कर 67% हो जाएगा।

क्या 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी बढ़ोतरी है? इसकी संभावना जताई जा रही है कि यह 7वें वेतन आयोग के पैटर्न पर आखिरी डीए बढ़ोतरी है। बता दें कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ था। आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपनी हैं। इस हिसाब से रिपोर्ट की समयसीमा मई 2027 के आसपास बनती है।