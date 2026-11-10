8वें वेतन आयोग में ग्रेच्युटी का क्या गणित? केंद्रीय कर्मचारियों को जानना जरूरी
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission latest: ग्रेच्युटी एकमुश्त मिलने वाला रिटायरमेंट बेनिफिट है
- यह कर्मचारियों को उनकी लंबी सेवा के बदले दिया जाता है
- वेतन आयोग भी इस मुद्दे पर मंथन करने वाला है
8th Pay Commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। यह इंतजार अगले साल की पहली छमाही तक खत्म होने की संभावना है। वेतन आयोग जिन मुद्दों पर सिफारिशें देगा उनमें केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन के अलावा ग्रेच्युटी की भी है। पिछले साल सरकार की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें इस मुद्दे को हाइलाइट किया गया था।
क्या था नोटिफिकेशन में?
नोटिफिकेशन के मुताबिक वेतन आयोग अपने विचारार्थ विषयों (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को मिलने वाली मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की समीक्षा करेगा। आयोग इस बात का आकलन करेगा कि मौजूदा व्यवस्था में कर्मचारियों को मिलने वाले ग्रेच्युटी लाभ कितने पर्याप्त हैं और इनमें किस तरह के सुधार की जरूरत है। इसके अलावा, NPS और UPS के दायरे में नहीं आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और पेंशन व्यवस्था की भी समीक्षा की जाएगी।
ग्रेच्युटी का मतलब क्या है?
ग्रेच्युटी एकमुश्त मिलने वाला रिटायरमेंट बेनिफिट है। यह कर्मचारियों को उनकी लंबी सेवा के बदले दिया जाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए इसकी गणना केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के तहत की जाती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, यह उनके वेतन और अर्हक सेवा (qualifying service) से जुड़ा होता है।
रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की गणना आमतौर पर अर्हक सेवा की हर पूरी छह महीने की अवधि के लिए वेतन के एक-चौथाई हिस्से के आधार पर की जाती है, जो एक तय अधिकतम सीमा के अधीन होती है। जानकारों के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी उनकी आखिरी बेसिक सैलरी और DA से जुड़ी होती है। योग्य सेवा के हर छह महीने के लिए कर्मचारियों को इस राशि का एक चौथाई हिस्सा मिलता है। फिलहाल अधिकतम ग्रेच्युटी सीमा 25 लाख रुपये है।
8वें वेतन आयोग से कैसे बढ़ सकती है ग्रेच्युटी?
ग्रेच्युटी का सीधा संबंध कर्मचारी की आखिरी सैलरी से होने के कारण 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर आयोग की सिफारिशों के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होती है, तो नए वेतनमान के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों की ग्रेच्युटी भी बढ़ सकती है।
बता दें कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन किया था। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से आयोग की रिपोर्ट मई 2027 के आसपास आने की उम्मीद है। आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं। इसमें दो अन्य सदस्य भी शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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