केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होगी पुरानी पेंशन योजना? सरकार का सदन में बड़ा बयान

8th Pay Commission latest: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपको निराश कर सकती है। दरअसल, अलग-अलग संगठन ये मांग कर रहे थे कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ पुरानी पेंशन योजना (OPS) को भी लागू किया जाए। अब सरकार की ओर से इस पर अहम बयान दिया गया है।

क्या कहा सरकार ने? केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 23 जुलाई, 2026 को राज्यसभा सत्र के दौरान सांसद आर. गिरिराजन ने सवाल किया था। इस पर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अनुसार, ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

बता दें कि केंद्र सरकार के कई प्रमुख कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग के साथ पुरानी पेंशन योजना यानी OPS को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं। वेतन आयोग को सौंपे गए अपने-अपने ज्ञापनों में नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM), फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन्स (FNPO), ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF), ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) और इंडियन रेलवेज टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) सहित कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की पुरजोर मांग की है।

इन संगठनों का कहना है कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत कम वेतन वाले कर्मचारियों और देर से नौकरी में आने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बहुत कम पेंशन मिलती है, जिससे उनका भविष्य असुरक्षित हो जाता है।

NC-JCM ने क्या कहा? इन संगठनों का तर्क है कि केवल पुरानी पेंशन योजना ही ऐसे कर्मचारियों को सम्मानजनक पेंशन और गुजारे का जरिया दे सकती है। NC-JCM ने एक ज्ञापन में लिखा कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए तय और नॉन-कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की जगह NPS लागू करने का सरकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के लिहाज से गैर-कानूनी है, जिसमें कहा गया है कि पेंशन संपत्ति के अधिकार के बराबर है और इसे लागू करवाया जा सकता है। NC-JCM का कहना है कि NPS में पेंशन बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती है, जिससे बुजुर्गावस्था की सामाजिक सुरक्षा कमजोर हो जाती है।